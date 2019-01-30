閱讀流年運勢──開運攻略懶人包
新的一年，對健康、財富、桃花、事業等運勢，你（妳）是不是等不及想要全盤掌握了呢？現在是除舊佈新的好時機，閱讀為你帶來更多強大的「整體」運勢，新年新氣象，自己的好運自己顧，牢記以下「開運攻略」，金豬年絕對讓你萬事大吉，好運旺整年！
宜 招財進寶、神機妙算
忌 嘴硬鐵齒、不信水逆
還沒測驗你的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！
現代人流行大數據，運用範圍極其廣泛，透過數據演算應用在「醫療」、「體育競賽」、「金融交易」、「機械設備」等等，優化流程、升級系統工具後，再透過已知數據預測未知生活，帶來便捷生活體驗與品質。
然而，這場數字遊戲，其實在幾千年前就已經悄悄開始，就算沒有電腦運算，老祖先一樣有套智慧系統，巧妙的利用生辰、八卦、風水方位、觀測星象、月圓月缺等方式，量化、歸納出不同幾種類型，未知命運從此再也不是毫無頭緒，有時這些所謂的「傳統大數據」，像是開運寶法、運勢書、農民曆，也能讓人忍不住驚呼：「天呀！這也太準了吧！」、「根本就是在寫我的運氣吧！」、「對啦！我昨天就是因為這樣才那麼倒楣的！」......。
儘管仍有部分的人認為「開運書」只是迷信，不過正如科學的機率問題，在這麼多的篇章中，你一眼相中了這篇文章，一玩抽獎就中金幣是一樣的，你不覺得這仿佛是命中注定的好運氣嗎？
有讀小編為你（妳）點讀以下6本開運好書，提醒自己也順便幫家人朋友們留意，或許今年你將能夠遇見「大確幸」唷！
書名：《2019豬事大吉開運農民曆》
作者：湯鎮偉
出版社：人類智庫
出版日期：2018-11-02
書籍簡介：
地表最神準阿湯哥開運農民曆
精準解析2019年度運勢
新單元保庇旺運祕法大公開
超值贈禮加持 化煞招財六帝梅花錢吊飾
讓您轉動命運之輪、鴻運大開
事業、貴人、桃花、財運旺不停！
延伸閱讀：
●《2019豬事大吉開運農民曆》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名：《謝沅瑾豬年生肖運勢大解析：史上最萬用的開運工具書，謝老師親算二〇一九農民曆、流年流月，一書在案，平安福滿好運年年！》
作者：謝沅瑾
出版社：時報出版
出版日期：2018-12-04
書籍簡介：
深具公信力的謝沅瑾開運農民曆
最實用、最準確，幫您確實掌握金豬年運勢
2019金豬年，謝沅瑾開運農民曆助為您開春立新，指點迷津，創造事業、人生、家庭三贏好氣象！
書中亦收錄風水運用大全、招財補運、小資租屋改運祕法，以最簡單易懂的方式，教您如何運用風水與方位催旺財運及桃花運，並搭配生肖、五行和開運飾品提升好運道，在新的一年搶得開運先機！
延伸閱讀：
●《謝沅瑾豬年生肖運勢大解析：史上最萬用的開運工具書，謝老師親算二〇一九農民曆、流年流月，一書在案，平安福滿好運年年！》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名：《2019豬年開運賺大錢：易經論股解讀最佳投資機會，風水造吉財源滾滾來》
作者：陶文
出版社：時報出版
出版日期：2018-11-27
書籍簡介：
策略對了， 財富長大了！
風水對了， 幸福增值了！
易經財經專家陶文以易掛解讀全球股匯市、原物料等走勢，並針對台股做深入剖析，從電子股、金融股、傳產股……各面向，告訴投資人賺錢機會在哪裡。
更不可錯過的是風水開運妙方，透過簡單的居家及辦公室擺飾，就可以擺脫厄運，迎向光明面！除此之外，每年都要看的十二生肖運勢，幫你掌握事業、愛情和財運……。
延伸閱讀：
●《2019豬年開運賺大錢：易經論股解讀最佳投資機會，風水造吉財源滾滾來》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名： 《詹惟中2019開運農民曆：解析個人流年，詹老師獨創東方星座開運書！讓你趨吉避凶、官運亨通、豬事大吉發大財！》
作者：詹惟中
出版社：時報文化
出版日期：2018-11-02
書籍簡介：
詹惟中老師利用紫微斗數搭配天干，從個人命盤去精算對應的豬年流年，比起一般農民曆更為精確，且化繁為簡，單用數字就能掌握八大開運重點：添財運、桃花開、廣人脈、避疾厄、防血光、得功名、防破財、找商機！此外，還結合居家風水的概念，教你利用擺設調整自身氣場、提升運氣，書末更提供十二生肖的年月運勢、生肖年齡對照表，一書在手，幫你招來好運、破除厄運，豬年吉祥又如意！
延伸閱讀：
●《詹惟中2019開運農民曆：解析個人流年，詹老師獨創東方星座開運書！讓你趨吉避凶、官運亨通、豬事大吉發大財！》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名：《2019開運大預言&珍豬年開運農民曆》
作者：雨揚居士
出版社：臉譜出版／城邦
出版日期：2018-11-03
書籍簡介：
2019 己亥豬年，珍豬獻寶，財富貴人立刻到！
全球華人期待，雨揚居士十二生肖年度大預言
◆本年開運大預言特色◆
★流年流月神準解析＆財運＋桃花＋健康三合一鴻運日＆年度化煞提點！
雨揚老師精闢解析十二生肖事業、財運、愛情、功名、健康全年運勢，善用年度化煞小提點，助你趨吉避凶、心想事成，掌握先機，事事順心！
★搶先布局2019年九宮飛星住宅風水，善用五行能量催旺吉星，福祿雙收、家宅平安。
★全台貴人靈廟地圖，獨家迎貴人祕技大公開！
延伸閱讀：
●《2019開運大預言&珍豬年開運農民曆》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名：《2019己亥年紫微斗數大運勢：解讀你的天機密碼 ，掌握人生致勝關鍵》
作者：善存老師
出版社：尖端出版
出版日期：2018-12-06
書籍簡介：
不懂命盤，也能透過本書快速理解你的紫微斗數密碼！
在本書裡會指導讀者：
▶如何找出個人的專屬命盤
▶看懂2019己亥流年天干的四化星飛入你本命的哪些宮位
▶配合宮中其他星曜對比的強弱以及吉星與凶星數量的多寡，了解如何趨吉避凶
從2019年開始，每個人都將開啟亥子丑（2019～2021）的水運年所帶來的新契機，而整體經濟環境以及內政、外交的政策，是否會因為選舉底定而有所改變？
相信你我都相當的期待，也十分關心，我們且先來探究2019年天象賦予每個人什麼樣的磁場能量，讓我們得以善加應用，趨吉避凶！
延伸閱讀：
●《2019己亥年紫微斗數大運勢：解讀你的天機密碼 ，掌握人生致勝關鍵》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
豬事大吉，新春「讀」樂樂
一年一度的新年閱讀盛會即將展開，今年udn讀書吧與讀創故事攜手合作，除了準備趣味開運籤、台北國際書展熱銷電子書，以及豐富優惠書單。
無論你出門去哪裡，電子好書陪你陪到底！讓滿滿的好書陪你過年吧！
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