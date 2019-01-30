閱讀流年運勢──開運攻略懶人包

2019-01-30 18:00 聯合新聞網 有讀小編



新的一年，對健康、財富、桃花、事業等運勢，你（妳）是不是等不及想要全盤掌握了呢？現在是除舊佈新的好時機，閱讀為你帶來更多強大的「整體」運勢，新年新氣象，自己的好運自己顧，牢記以下「開運攻略」，金豬年絕對讓你萬事大吉，好運旺整年！

宜 招財進寶、神機妙算

忌 嘴硬鐵齒、不信水逆

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還沒測驗你的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！

現代人流行大數據，運用範圍極其廣泛，透過數據演算應用在「醫療」、「體育競賽」、「金融交易」、「機械設備」等等，優化流程、升級系統工具後，再透過已知數據預測未知生活，帶來便捷生活體驗與品質。

然而，這場數字遊戲，其實在幾千年前就已經悄悄開始，就算沒有電腦運算，老祖先一樣有套智慧系統，巧妙的利用生辰、八卦、風水方位、觀測星象、月圓月缺等方式，量化、歸納出不同幾種類型，未知命運從此再也不是毫無頭緒，有時這些所謂的「傳統大數據」，像是開運寶法、運勢書、農民曆，也能讓人忍不住驚呼：「天呀！這也太準了吧！」、「根本就是在寫我的運氣吧！」、「對啦！我昨天就是因為這樣才那麼倒楣的！」......。

儘管仍有部分的人認為「開運書」只是迷信，不過正如科學的機率問題，在這麼多的篇章中，你一眼相中了這篇文章，一玩抽獎就中金幣是一樣的，你不覺得這仿佛是命中注定的好運氣嗎？

有讀小編為你（妳）點讀以下6本開運好書，提醒自己也順便幫家人朋友們留意，或許今年你將能夠遇見「大確幸」唷！

書名：《2019豬事大吉開運農民曆》 分享 facebook 作者：湯鎮偉 出版社：人類智庫 出版日期：2018-11-02 書籍簡介： 地表最神準阿湯哥開運農民曆 精準解析2019年度運勢 新單元保庇旺運祕法大公開 超值贈禮加持 化煞招財六帝梅花錢吊飾 讓您轉動命運之輪、鴻運大開 事業、貴人、桃花、財運旺不停！ 延伸閱讀： ●《2019豬事大吉開運農民曆》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。

書名：《謝沅瑾豬年生肖運勢大解析：史上最萬用的開運工具書，謝老師親算二〇一九農民曆、流年流月，一書在案，平安福滿好運年年！》 分享 facebook 作者：謝沅瑾 出版社：時報出版 出版日期：2018-12-04 書籍簡介： 深具公信力的謝沅瑾開運農民曆 最實用、最準確，幫您確實掌握金豬年運勢 2019金豬年，謝沅瑾開運農民曆助為您開春立新，指點迷津，創造事業、人生、家庭三贏好氣象！ 書中亦收錄風水運用大全、招財補運、小資租屋改運祕法，以最簡單易懂的方式，教您如何運用風水與方位催旺財運及桃花運，並搭配生肖、五行和開運飾品提升好運道，在新的一年搶得開運先機！ 延伸閱讀： ●《謝沅瑾豬年生肖運勢大解析：史上最萬用的開運工具書，謝老師親算二〇一九農民曆、流年流月，一書在案，平安福滿好運年年！》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。

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