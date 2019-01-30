閱讀流年運勢──迎戰未來搶先佈局
新的一年，對財富有更大野心、更強衝勁的你（妳），已經準備好迎接商場帶來的全新挑戰。閱讀為你帶來更強的「事業」運勢，面對快速多變工作局面，牢記以下職場妙招，金豬年絕對讓你萬事大吉，官運亨通。
宜 三顧茅廬、意見溝通
忌 吝嗇小氣、職場倦怠
還沒測驗你的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！
你（妳）一天比一天更了解自己，懂得用正確的方式提升自己學習新事物的效率、最有效地運用有限的時間；懂得在自己鬆懈和懶散的時候推自己一把，重新進入正軌；懂得不讓直覺掌握主導權，直搗問題的核心、認清事情的真相；懂得為自己的決定負責，審慎評估每個決定背後承擔的風險是否合理、是否信任對的人來作決策。
除了在自己的領域成長茁壯，也不會忽略外在千變萬化的局勢和未來走向。迎向未來，你（妳）懂得科技帶來的真正機會，是擴展了人類的能力，因此面對人工智慧的發展，更加如魚得水；你（妳）也懂得每一種顛覆人類的新科技都有暗黑面，不會過度樂觀，保持自己對未來發展的敏感度。
這一切的改變，將從今天開始。
有讀小編精選商業財經書籍，提升個人戰力、掌握商場大局，從閱讀開始！
書名：《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》
作者：漢斯．羅斯林, 奧拉．羅斯林, 安娜．羅朗德
譯者：林力敏
出版社：先覺
出版日期：2018-07-01
書籍簡介：
比爾‧蓋茲2018年度選書
「我所讀過最重要的書之一，帶領你清晰思考世界的必備指南。」──比爾‧蓋茲
我們總希望可以客觀看待事情，針對世界現狀的簡單問題，例如「全球有多少人口享有電力」「有多少一歲孩童接種疫苗」「有多少比例的女孩讀完小學」，也希望能提出正確的觀察。
但事實上，我們一再地給出錯誤的結論，而且錯得離譜，連隨機亂答的黑猩猩，正確率都贏過老師、記者、投資銀行家和諾貝爾獎得主。這到底是怎麼一回事？
在這本書裡，全球公衛教授和公共教育家漢斯．羅斯林，提出為什麼會發生這種事的新解釋──原來問題在於人們對自己的無知毫無頭緒，我們的思考往往受到不自覺且可預期的直覺偏誤所影響。
漢斯致力運用活潑的數據實證，改變人們的思維方式。
延伸閱讀：
●《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想的美好》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名：《自駕車革命：改變人類生活、顛覆社會樣貌的科技創新》
作者：霍德．利普森、梅爾芭．柯曼
譯者：徐立妍
出版社：經濟新潮社／城邦文化
出版日期：2019-01-12
書籍簡介：
遲早有一天， 人類必須讓出駕駛座，把自己的生命交給無人駕駛。
隨叫隨到的無人駕駛車，無論何時何地都能載運任何人上路，比任何公共運輸系統的車票都來得便宜。如此一來，計程車司機即將失業，公共運輸也將進入衰退期。更嚴重的問題是，如果沒有嚴格的隱私保護政策，無人駕駛車輛的乘客可能會發現，安全和方便，其實是犧牲個人隱私換來的，因為無人駕駛車輛的導航軟體，早已記錄並且追蹤乘客的每一步。
未來的無人駕駛車輛將會超越真人駕駛的數量，車輛逐漸成為「聰明的運輸機器人」，透過這本書，作者引領我們理解即將到來的新世界，了解無人駕駛對於我們的工作、交通、運輸、製造、保險、醫療，以及倫理道德造成什麼衝擊。
延伸閱讀：
●《自駕車革命：改變人類生活、顛覆社會樣貌的科技創新》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名：《未來地圖：對工作、商業、經濟全新樣貌， 正確的理解與該有的行動》
作者：提姆．歐萊禮
出版社：天下雜誌
出版日期：2018-12-26
書籍簡介：
「你看待世界的方式，會限制你的視野。
科技帶來的真正機會，是擴展了人類的能力。」-Tim O’Reilly
未來，你的優勢在哪裡？
軟體科技革命教父歐萊禮顛覆你對世界的想像，公開他如何理解與預測創新潮流的方法，給所有在AI時代力爭上游的人一套全新能力。
領先者與普通人的真正差異，在於對科技世界的理解不同。不要戰勝了對手，卻輸給了時代！
AI、雲端平台、區塊鏈等科技趨勢正席捲全球，所有我們認知的世界樣貌都在改變。新科技正在顛覆舊市場，有時你什麼都沒錯，就輸在見解與能力不夠新。
延伸閱讀：
●《未來地圖：對工作、商業、經濟全新樣貌， 正確的理解與該有的行動》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名： 《懶人攻略：樹懶型人類實現夢想的57個生活法則》
作者：本田直之
譯者：葉廷昭
出版社：聯合文學
出版日期：2018-12-19
書籍簡介：
日本商業書暢銷作家本田直之的成功哲學，懶散對自己有利！
你要是知道自己生性懶散，才拿起這本書一探究竟，那麼你已經領先其他人一大步了！
懶散的人是「懂得思考的人」，他們有本事偷閒，輕鬆獲得成果！
本書特別針對「怎樣也提不起勁開始，就算開始了也沒辦法持續下去，凡事總是拖拖拉拉」的「樹懶型人類」，提供57個生活法則，讓容易拖延的人可以從觀念思維、日常生活、工作方法等三大面向開始著手改變，一步一步接近目標，實現心中的願景。
延伸閱讀：
●《懶人攻略：樹懶型人類實現夢想的57個生活法則》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名：《不對稱陷阱：當別人的風險變成你的風險，如何解決隱藏在生活中的不對等困境》
作者：納西姆．尼可拉斯．塔雷伯
出版社：大塊文化
出版日期：2018-10-30
書籍簡介：
「切膚之痛」（Skin in the Game）說的是，別管人們說什麼，只看他們做什麼，冒多大風險。
談到社會公義時，重點放在對稱和風險分攤上；倫理規則不是放諸四海皆準；提防（某個人支領薪酬去尋找的）複雜解決方案；你有多相信某件事情，只表現在你願意為它冒什麼風險上；這個世界不是靠共識運轉，而是由頑固的少數，將他們的品味和倫理道德強加在別人身上。
每個人都該具備的風險意識：任何事情，要玩真的，不能沒有切膚之痛。
避免別人轉嫁風險，玩你的命，如果對方沒有切膚之痛，欠缺利益攸關，不擔風險，就別讓他做決定、掌握權力與影響力。
延伸閱讀：
●《不對稱陷阱：當別人的風險變成你的風險，如何解決隱藏在生活中的不對等困境》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
書名：《Learn Better 學得更好》
作者：烏瑞克‧鮑澤
譯者：張海龍
出版社：方智出版／圓神出版
出版日期：2019-01-01
書籍簡介：
學習力，決定你的未來！最新科學實證，讓學習更精準有效的6大關鍵步驟！
在本書中，他打破傳統學習方法的迷思（畫重點？NG！重讀重要段落？NG！），匯集學習領域的最新研究，提出有效學習的6大關鍵步驟（找到價值→設定目標→提升能力→延伸知識與技能→形成關連→反思），幫助你「學會如何學」。
不管你是要學吉他、做一場有成效的簡報，或是解數學題，都能運用這一套系統化學習法。他將顛覆你之前的學習方式，將學習改造成一個人人可以掌握的過程，無論你幾歲。
延伸閱讀：
●《Learn Better 學得更好》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
豬事大吉，新春「讀」樂樂
一年一度的新年閱讀盛會即將展開，今年udn讀書吧與讀創故事攜手合作，除了準備趣味開運籤、台北國際書展熱銷電子書，以及豐富優惠書單。
無論你出門去哪裡，電子好書陪你陪到底！讓滿滿的好書陪你過年吧！
留言