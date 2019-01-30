閱讀流年運勢──迎戰未來搶先佈局

2019-01-30 18:00 聯合新聞網 有讀小編



新的一年，對財富有更大野心、更強衝勁的你（妳），已經準備好迎接商場帶來的全新挑戰。閱讀為你帶來更強的「事業」運勢，面對快速多變工作局面，牢記以下職場妙招，金豬年絕對讓你萬事大吉，官運亨通。

宜 三顧茅廬、意見溝通

忌 吝嗇小氣、職場倦怠

分享 facebook

還沒測驗你的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！

你（妳）一天比一天更了解自己，懂得用正確的方式提升自己學習新事物的效率、最有效地運用有限的時間；懂得在自己鬆懈和懶散的時候推自己一把，重新進入正軌；懂得不讓直覺掌握主導權，直搗問題的核心、認清事情的真相；懂得為自己的決定負責，審慎評估每個決定背後承擔的風險是否合理、是否信任對的人來作決策。

除了在自己的領域成長茁壯，也不會忽略外在千變萬化的局勢和未來走向。迎向未來，你（妳）懂得科技帶來的真正機會，是擴展了人類的能力，因此面對人工智慧的發展，更加如魚得水；你（妳）也懂得每一種顛覆人類的新科技都有暗黑面，不會過度樂觀，保持自己對未來發展的敏感度。

這一切的改變，將從今天開始。

有讀小編精選商業財經書籍，提升個人戰力、掌握商場大局，從閱讀開始！

書名： 《懶人攻略：樹懶型人類實現夢想的57個生活法則》 分享 facebook 作者：本田直之 譯者：葉廷昭 出版社：聯合文學 出版日期：2018-12-19 書籍簡介： 日本商業書暢銷作家本田直之的成功哲學，懶散對自己有利！ 你要是知道自己生性懶散，才拿起這本書一探究竟，那麼你已經領先其他人一大步了！ 懶散的人是「懂得思考的人」，他們有本事偷閒，輕鬆獲得成果！ 本書特別針對「怎樣也提不起勁開始，就算開始了也沒辦法持續下去，凡事總是拖拖拉拉」的「樹懶型人類」，提供57個生活法則，讓容易拖延的人可以從觀念思維、日常生活、工作方法等三大面向開始著手改變，一步一步接近目標，實現心中的願景。 延伸閱讀： ●《懶人攻略：樹懶型人類實現夢想的57個生活法則》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。

書名：《不對稱陷阱：當別人的風險變成你的風險，如何解決隱藏在生活中的不對等困境》 分享 facebook 作者：納西姆．尼可拉斯．塔雷伯 出版社：大塊文化 出版日期：2018-10-30 書籍簡介： 「切膚之痛」（Skin in the Game）說的是，別管人們說什麼，只看他們做什麼，冒多大風險。 談到社會公義時，重點放在對稱和風險分攤上；倫理規則不是放諸四海皆準；提防（某個人支領薪酬去尋找的）複雜解決方案；你有多相信某件事情，只表現在你願意為它冒什麼風險上；這個世界不是靠共識運轉，而是由頑固的少數，將他們的品味和倫理道德強加在別人身上。 每個人都該具備的風險意識：任何事情，要玩真的，不能沒有切膚之痛。 避免別人轉嫁風險，玩你的命，如果對方沒有切膚之痛，欠缺利益攸關，不擔風險，就別讓他做決定、掌握權力與影響力。 延伸閱讀： ●《不對稱陷阱：當別人的風險變成你的風險，如何解決隱藏在生活中的不對等困境》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。

分享 facebook

一年一度的新年閱讀盛會即將展開，今年udn讀書吧與讀創故事攜手合作，除了準備趣味開運籤、台北國際書展熱銷電子書，以及豐富優惠書單。

無論你出門去哪裡，電子好書陪你陪到底！讓滿滿的好書陪你過年吧！

瞭解詳情