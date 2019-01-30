閱讀流年運勢──文學經典漲人氣
全新的一年，還在為你（妳）的人際關係與交友狀況煩惱嗎？腹有詩書氣自華，當你（妳）飽讀詩書，能夠信手拈來句句經典時，無論是面對面與人相處所展現的談吐、儀態，或者於各大社群平台、朋友圈發布的貼文分享，自然也不同凡響。閱讀為你（妳）帶來更多妙靈感，更帶來超人氣的「好友」運勢，金豬年「讀」樂樂好時機，記得把握以下秘訣，人氣王非你莫屬。
宜 清空購物車、買書入宅
忌 大做白日夢、無所事事
還沒測驗你（妳）的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！
有多久時間，你已經沒有好好的看一本小說，沉浸在千迴百轉的故事之中。閱讀的過程就像探索一趟未知的旅行。
你是否發生過，想找尋一本對味的好書，有如大海撈針不知從何找起？
優秀的文字經得起評審的考驗、好看的故事經得起讀者的評論，當代經典更是經過長時間之後仍經得起再三的品讀玩味。綜合所有的條件，我們推薦給你這一年最值得閱讀的小說。
集結海內外的重量級巨作，看作家們用文字演繹家國情懷，寫實而璀璨的人生。
有讀小編為你整理以下經典作品，新的一年，別忘了為自己選一本精彩作品，展開今年最難忘的文字旅行吧！
書名：《八千里路雲和月》
作者：白先勇
出版社：聯合文學
出版日期：2019-01-21
書籍簡介：
《樹猶如此》之後，白先勇最新散文集。《八千里路雲和月》這本集子收集了自二○○二年《樹猶如此》以來，白先勇所發表的各類散文篇章。「輯一：家國情懷」主要記述白先勇的父親母親並及那個憂患重重的時代；「輯二：記人物」則是記述深交多年，師友之間的情誼往來；「輯三：閱讀感懷」是這些年所撰寫的書評序文等。
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書名：《蜜蜂與遠雷》
作者：恩田陸
譯者：楊明綺
出版社：圓神出版
出版日期：2018-04-30
書籍簡介：
不知從哪兒傳來蜜蜂的振翅聲…… 那是祝福世界的聲音，也是拚命蒐集生命光輝的聲音。
每三年舉行一次的芳江國際鋼琴大賽已然成為年輕音樂家踏進專業領域的叩門磚，並屢屢發掘出樂壇新秀，因此越來越受到矚目。第六屆比賽也依然集結許多極具個人特色、富有魅力的參賽者：
宛如璞玉般純真，卻引發眾人種種不可思議反應的「天然」少年；
過去曾被捧為「天才」，但在母親去世後突然逃離舞臺的少女；
一度放棄音樂家之夢，直到孩子出生，才再次挑戰比賽的平凡上班族；
以及從外表到琴藝無不完美，有自信能讓所有聽眾傾心於他的青年。
以鋼琴大賽為舞臺，
寫盡人間才能與命運、深刻描繪音樂的青春群像小說！
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書名：《三個月亮》
作者：賀婉青
出版社：聯合文學
出版日期：2018-12-20
書籍簡介：
書寫二十一世紀的現代女性：有新潮獨立的「空姐不婚族」、父母安排出國「留學的乖乖女」（人生勝利組）、及「大陸知識份子為尋求美夢」到美國的「定錨生子新移民」。《三個月亮》寫出三位優質新世代的女性在原生家庭給予的影響下奮發向上的過程。到了紐約，過的卻是不敢讓人知道的生活，這是勇氣，還是反骨？
二十一世紀的女性真的能為自己做主嗎？這不僅是都會女性生活的縮影，也是女人心理的縮影。二十一世紀，經濟獨立的華裔女性懷抱美國夢，探索自我，面對身心真實的感受及認同焦慮，美國夢變成一場歷險。
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●先讀一篇好文：吳鈞堯／暗門迎月光：評《三個月亮》
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書名：《琥珀(上下冊不分售)》
作者：聞人悅閱
出版社：聯合文學
出版日期：2018-10-22
書籍簡介：
入圍2019台北國際書展大獎！
她充滿傳奇的諜報生涯，世界四大情報組織間的危險遊戲，重返二戰現場，揭秘消失的琥珀屋，蘇聯一段不為人知的歷史。
從蒙疆到歐陸，自上海到紐約；
從二戰到國共內戰，美蘇冷戰到商場雲湧
在國與國的博弈中，她是諜戰史上最出乎意外的篇章。
創作歷時20年，聞人悅閱親自走訪哈密、唐努烏梁海、新疆、紐約、臺灣等地，84萬字大河諜報小說、長篇鉅獻！
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書名：《起源》
作者：丹‧布朗
譯者：李建興
出版社：時報出版
出版日期：2018-05-04
書籍簡介：
無論你是誰，無論你相信什麼，一切即將改變。
《達文西密碼》驚人續集，揭開人類最神祕的生死密碼
羅柏．蘭登系列新作，再度橫掃全球暢銷書榜冠軍
「密碼不會自然出現，必須被創造。」在這部《達文西密碼》的驚人續集中，羅柏．蘭登將穿過隱晦歷史與極端宗教的黑暗長廊，直達最初始的生命起源。十五世紀以來，從伽俐略到霍金到複雜科學，在這個混亂、失序、人心徬徨的年代，從宗教、王權、政治領袖到哲學家，我們如何回應每日不斷翻天覆地的科學新發現？突現的生命答案，又為何讓人誓願以性命守護？
我們從哪裡來？ 我們要往哪裡去？未知生，焉知死？數千年來，關於人類存在的兩個根本疑問，在權力爭霸的歷史中莫衷一是。
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書名：《百年降生》
作者：李時雍、何敬堯、林妏霜、馬翊航、陳允元、盛浩偉等人
出版社：聯經出版事業公司
出版日期：2018-10-09
書籍簡介：
一百年，一百零一個故事。這是我的世紀！
李時雍、何敬堯、林妏霜、馬翊航、陳允元、盛浩偉、楊傑銘、詹閔旭、鄭芳婷、蔡林縉、蕭鈞毅、顏訥，他們寫下101篇「故事」，回顧百年臺灣文學！
12位「80世代」，透過故事的形式，獻給所有在長夜寫作的人們、給底層的心靈、給無名者。
這是上一個文學百年的備忘錄，屬於「福爾摩沙」的百年風華，給下一代的島嶼紀事
從臺灣文學萌芽到正式誕生、爍爍火花迅速綻放，直至晝夜間動亂的希望明滅，《百年降生：1900-2000臺灣文學故事》以歷史為本，全新創作，在拼湊建構中，再現另一種更貼近常民生活的可能面貌，有別史料專著之龐雜細目，以時代思潮為段，從1900到2000年，一年一篇，是為上一個文學百年備忘，更期許島嶼後浪之不息；屬於「福爾摩沙」的百年風華。
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●《百年降生》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。
豬事大吉，新春「讀」樂樂
一年一度的新年閱讀盛會即將展開，今年udn讀書吧與讀創故事攜手合作，除了準備趣味開運籤、台北國際書展熱銷電子書，以及豐富優惠書單。
無論你出門去哪裡，電子好書陪你陪到底！讓滿滿的好書陪你過年吧！
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