閱讀流年運勢──文學經典漲人氣

2019-01-30 18:00 聯合新聞網 有讀小編



全新的一年，還在為你（妳）的人際關係與交友狀況煩惱嗎？腹有詩書氣自華，當你（妳）飽讀詩書，能夠信手拈來句句經典時，無論是面對面與人相處所展現的談吐、儀態，或者於各大社群平台、朋友圈發布的貼文分享，自然也不同凡響。閱讀為你（妳）帶來更多妙靈感，更帶來超人氣的「好友」運勢，金豬年「讀」樂樂好時機，記得把握以下秘訣，人氣王非你莫屬。

宜 清空購物車、買書入宅

忌 大做白日夢、無所事事

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還沒測驗你（妳）的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！

有多久時間，你已經沒有好好的看一本小說，沉浸在千迴百轉的故事之中。閱讀的過程就像探索一趟未知的旅行。

你是否發生過，想找尋一本對味的好書，有如大海撈針不知從何找起？

優秀的文字經得起評審的考驗、好看的故事經得起讀者的評論，當代經典更是經過長時間之後仍經得起再三的品讀玩味。綜合所有的條件，我們推薦給你這一年最值得閱讀的小說。

集結海內外的重量級巨作，看作家們用文字演繹家國情懷，寫實而璀璨的人生。

有讀小編為你整理以下經典作品，新的一年，別忘了為自己選一本精彩作品，展開今年最難忘的文字旅行吧！

書名：《蜜蜂與遠雷》 分享 facebook 作者：恩田陸 譯者：楊明綺 出版社：圓神出版 出版日期：2018-04-30 書籍簡介： 不知從哪兒傳來蜜蜂的振翅聲…… 那是祝福世界的聲音，也是拚命蒐集生命光輝的聲音。 每三年舉行一次的芳江國際鋼琴大賽已然成為年輕音樂家踏進專業領域的叩門磚，並屢屢發掘出樂壇新秀，因此越來越受到矚目。第六屆比賽也依然集結許多極具個人特色、富有魅力的參賽者： 宛如璞玉般純真，卻引發眾人種種不可思議反應的「天然」少年； 過去曾被捧為「天才」，但在母親去世後突然逃離舞臺的少女； 一度放棄音樂家之夢，直到孩子出生，才再次挑戰比賽的平凡上班族； 以及從外表到琴藝無不完美，有自信能讓所有聽眾傾心於他的青年。 以鋼琴大賽為舞臺， 寫盡人間才能與命運、深刻描繪音樂的青春群像小說！ 延伸閱讀： ●《蜜蜂與遠雷》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。

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一年一度的新年閱讀盛會即將展開，今年udn讀書吧與讀創故事攜手合作，除了準備趣味開運籤、台北國際書展熱銷電子書，以及豐富優惠書單。

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