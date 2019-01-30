閱讀流年運勢──讀小說迎桃花

2019-01-30 18:00 聯合新聞網 有讀小編



嶄新的一年，全新的開始，你（妳）是否已經準備好揮別爛桃花，迎接好人緣了呢？閱讀浪漫讓你（妳）更懂愛，準備好「桃花」運勢扶搖直上了嗎？牢記以下心機妙招，金豬年絕對讓你(妳)萬事大吉，桃花朵朵開。

宜 談情說愛、霸道告白

忌 見異思遷、當工具人

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還沒測驗你（妳）的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！

面對愛情，我們擁有很多想像與現實拉扯，每一個人所面對的課題不盡相同，正因如此，在閱讀的世界裡以「愛情」為名的的議題永不匱乏。

愛情初心者，總是在懵懂間猶豫不決，還一面揣測它何時出現？

愛情常勝軍，是能屢戰屢勝、屢勝再戰，愛情是他戰果輝煌最好的證明。

愛情絕緣體，也許艷壓群芳、技驚四座，卻放不下身段好好體驗，錯失良緣。

在閱讀的世界裡，我們不必成為愛情中的哪一個角色或性別，甚至不必在乎時空界線，只要全神貫注盯著螢幕，沉浸於當一位愛情旁觀者，透過閱讀感受故事、看見主角們對於愛戀堅貞不移決心和勇氣，也能從中獲得無比的幸福感。

新的一年裡，你的愛情書單規劃好了嗎？有讀小編推薦以下必須立馬收藏的小說。

如果你（妳）想讀一本關於宮廷穿越，描述皇室權謀的愛情故事，那就不能錯過楊冪與阮經天所主演的影視原著小說《扶搖皇后》，當你（妳）讀出小說中復仇與愛恨交加的愛情，才夠懂得什麼才是刻骨銘心……。

如果你（妳）想讀一本關於青春校園的愛情故事，重溫那段僅專屬於校園時期的純愛故事，那麼錯過知名節目主持人何炅導演首部影視處女作《梔子花開》，將會是一大遺憾呀……。

如果你（妳）看膩宮廷鬥爭，或者厭倦那些總是以女主角視角為主的劇情脈絡，也許能夠讀一讀《禦天神帝》，這部玄幻修真類的作品，可以滿足你少時熱血、詼諧的寫作風格，絕對能讓你格外耳目一新……。

宮廷穿越作品還有一部題材也相當特別，《宦妃有喜：千歲，劫個色》跳脫後宮鬥爭總以帝王家的明爭暗鬥為切入點的敘述手法，復仇之路情節沒少，特別的是以皇帝身旁，敢自封為「九千歲」的宦官入題，讀起來確實妙趣橫生……。

同樣也是宮廷穿越，《寵妻當道：相爺，侍寢吧！》的女主角一無才、二無貌，穿越後的她逆轉前身的身世困境，險中求生，不過，她不愛帝王，反而愛相國大人？到底這會是怎樣的愛情故事呢……？

穿越劇情最常出現的是超越時空長河，兩個身分迥異的人互換靈魂，這類穿越法比比皆是，有些浮濫。

如果是同一主角穿越回到小時候，重生一回，並揭開曾經解不開的謎團，感覺就順理成章許多。《醫品太子妃》中懂點醫術，氣勢霸道的女主角正是如此……。

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