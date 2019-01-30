閱讀流年運勢──讀小說迎桃花
嶄新的一年，全新的開始，你（妳）是否已經準備好揮別爛桃花，迎接好人緣了呢？閱讀浪漫讓你（妳）更懂愛，準備好「桃花」運勢扶搖直上了嗎？牢記以下心機妙招，金豬年絕對讓你(妳)萬事大吉，桃花朵朵開。
宜 談情說愛、霸道告白
忌 見異思遷、當工具人
還沒測驗你（妳）的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！
面對愛情，我們擁有很多想像與現實拉扯，每一個人所面對的課題不盡相同，正因如此，在閱讀的世界裡以「愛情」為名的的議題永不匱乏。
愛情初心者，總是在懵懂間猶豫不決，還一面揣測它何時出現？
愛情常勝軍，是能屢戰屢勝、屢勝再戰，愛情是他戰果輝煌最好的證明。
愛情絕緣體，也許艷壓群芳、技驚四座，卻放不下身段好好體驗，錯失良緣。
在閱讀的世界裡，我們不必成為愛情中的哪一個角色或性別，甚至不必在乎時空界線，只要全神貫注盯著螢幕，沉浸於當一位愛情旁觀者，透過閱讀感受故事、看見主角們對於愛戀堅貞不移決心和勇氣，也能從中獲得無比的幸福感。
新的一年裡，你的愛情書單規劃好了嗎？有讀小編推薦以下必須立馬收藏的小說。
如果你（妳）想讀一本關於宮廷穿越，描述皇室權謀的愛情故事，那就不能錯過楊冪與阮經天所主演的影視原著小說《扶搖皇后》，當你（妳）讀出小說中復仇與愛恨交加的愛情，才夠懂得什麼才是刻骨銘心……。
扶搖皇后
作品授權：瀟湘書院／天下歸元
簡介：【影視原著，劇情搶先看】 在五洲大陸底層掙扎的混混扶搖，甩開另娶他人的愛人，選擇以牙還牙的償還！一路與七國權謀皇室悍然碰撞，同天下英才逸士際會風雲，奪七國令，不為天下，只為回歸。可當愛情與之相撞時，愛與別離，何從抉擇？
如果你（妳）想讀一本關於青春校園的愛情故事，重溫那段僅專屬於校園時期的純愛故事，那麼錯過知名節目主持人何炅導演首部影視處女作《梔子花開》，將會是一大遺憾呀……。
梔子花開
作品授權：甜悅讀／阡陌尋
簡介：我們的故事，也是從梔子花盛開的那個季節開始，但這個故事，卻像青春一樣，永遠沒有結尾，它是年輕一代為了實現夢想孤軍奮鬥的過程，是關於愛情與友情的故事。
本書是由何炅執導，李易峰、張慧雯主演的影片《梔子花開》的同名小說，講述影片之外那些你不知道的青春旅程。
如果你（妳）看膩宮廷鬥爭，或者厭倦那些總是以女主角視角為主的劇情脈絡，也許能夠讀一讀《禦天神帝》，這部玄幻修真類的作品，可以滿足你少時熱血、詼諧的寫作風格，絕對能讓你格外耳目一新……。
禦天神帝
作品授權：縱橫／亂世狂刀
簡介：
大千世界，界域三千。人族少年名青羽，自雪國出，威禦諸天！
亂世狂刀，2015熱血新作！
宮廷穿越作品還有一部題材也相當特別，《宦妃有喜：千歲，劫個色》跳脫後宮鬥爭總以帝王家的明爭暗鬥為切入點的敘述手法，復仇之路情節沒少，特別的是以皇帝身旁，敢自封為「九千歲」的宦官入題，讀起來確實妙趣橫生……。
宦妃有喜：千歲，劫個色
作品授權：塔讀文學／蠟筆仙人
簡介：花家二小姐，天生懦弱，廢柴無用。世人皆笑——可憐一張傾國傾城洛神容，卑微草芥低塵埃。
可又誰知，風雨交加被害夜，廢女再睜眼時，已是脫胎換骨，變成了從地獄裏爬出的惡鬼。
誓要將這山河翻轉，乾坤顛覆！
長姐溫柔？她便撕爛她那張偽白蓮的臉！嫡母慈善？她便挖出她那顆真惡毒的心！
未婚夫？滾一邊去！太子爺？又是哪來的鬼？只是這個權勢滔天貌若天人的九千歲，你到底要湊哪門子熱鬧啊？
同樣也是宮廷穿越，《寵妻當道：相爺，侍寢吧！》的女主角一無才、二無貌，穿越後的她逆轉前身的身世困境，險中求生，不過，她不愛帝王，反而愛相國大人？到底這會是怎樣的愛情故事呢……？
寵妻當道：相爺，侍寢吧！
作品授權：塔讀文學／顧安茶
簡介：
她是丞相府貌若無鹽的傻子三小姐，被囚十年、備受欺淩。一朝穿越，曾經懦弱無能的靈魂被毒醫雙絕的女子代替，破牢籠、鬥嫡母、虐渣男，欠了她的全部百倍歸還！只是，前腳剛被退婚，後腳國相大人就到府提親是什麼鬼，這位國相大人你哪位啊？！
“你我素不相識，你為何要娶我？” “是娘子説要對為夫負責的，怎麼，穿上衣服就不認了麼？”
穿越劇情最常出現的是超越時空長河，兩個身分迥異的人互換靈魂，這類穿越法比比皆是，有些浮濫。
如果是同一主角穿越回到小時候，重生一回，並揭開曾經解不開的謎團，感覺就順理成章許多。《醫品太子妃》中懂點醫術，氣勢霸道的女主角正是如此……。
醫品太子妃
作品授權：縱橫／簾霜
簡介：秦宛如上一輩子死的很慘，成為東蒼國第一個被酷刑腰斬的女子，至死都不知道自己的身份早被大姐秦玉如所奪，李代桃僵的成了另一個尊貴的自己，享受著本該屬於自己的榮寵……。
重回到11歲，砸花轎，跳圍墻，救姨母，踩賤人……層層剝開死纏在她身上的陰謀，讓一切真相大白於天下！
可這是誰？上一世最後成功篡位的廢太子？他伸出腿的意思是讓自己抱？這閃閃發光的金大腿是抱還是不抱呢？如果抱了要採取什麼樣的姿勢抱才比較好呢？
一年一度的新年閱讀盛會即將展開，今年udn讀書吧與讀創故事攜手合作，除了準備趣味開運籤，台北國際書展熱銷電子書、雜誌與電子報，還有豐富的優惠書單。
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