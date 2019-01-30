閱讀流年運勢──來帖心靈解藥

2019-01-30 18:00 聯合新聞網 有讀小編



新的一年又是全新的開始，改變自己舊有壞習慣，適時調整好自己的身心健康狀態，克不容緩。閱讀帶來更多好心情，有讀小編也關心你（妳）們所在意的「健康」運勢，農曆新年期間不忘心靈解藥，絕對讓你（妳）萬事大吉，健康如意。

宜 開懷大笑、果決行事 忌 悲從中來、躊躇不決

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還沒測驗你（妳）的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！

西元1943年，美國心理學家馬斯洛提出需求層次理論，將人類的需求分成五大類，包含低層次的「生理」、「安全」以及「愛與歸屬」，而高層次則包含「尊重」與「自我實現」這兩類。

「心靈成長」雖然不屬於低層次需求，也不會對生存或生活產生絕對性的影響力，然而，近年來層出不窮的社會案件，也讓這種高層次需求漸漸也被大家看見，不少心理諮商師、精神科專科醫師、作家等紛紛跳出來提醒，當我們一方面汲汲營營追求提升生活品質，一方面陷入壓力與病態圈套、累積過多負面情緒與能量而不自知時，危險與威脅將接踵而至……。

強大的心理建設與情商不可能一蹴而就，這條與自己心靈對話的旅程不會有盡頭，更沒有所謂的特效藥，不過，「閱讀」的確是其中最簡單、最容易獲得的解藥。透過「閱讀」理解他人，放過自己；學會如何釋放壓力、排解困頓；如何翻轉執念，讓生活變得更加舒心，這將會是現代人不得不面對的生命課題。

新的一年裡，滋養「心靈」的養份書單，你（妳）規劃好了嗎？

如果沒有，有讀小編為你精選以下好書，來帖心靈解藥，整年順心如意。

書名：《媳婦的辭職信》 分享 facebook 作者：金英朱 譯者：劉小妮 出版社：采實文化 出版日期：2018-09-27 書籍簡介： ★一個平凡女人的真實故事，引發韓國社會爆炸性的討論。 ★「只讀了前二章，就哭到不能自已。」讀者坦言。 作者金英朱是大家族的長媳，也是兩個小孩的媽媽。她和丈夫婚前十分相愛，以為和自己愛的人結婚，就能開始過幸福的人生。婚後英朱與公婆同住，公婆雖好，但同住的沉重壓力，讓她不敢表達心中的想法，經常得勉強自己去配合公婆的生活。時間久了，她只得把自己的感受埋在心底最深處，以為只要自己配合，公婆開心、老公開心，她就能越來越幸福？但是，婚後的日子，她與先生的距離卻越來越遠，有了孩子之後，和公婆之間也因為孩子的教養問題，心裡累積著許多委曲......。 延伸閱讀： ●《媳婦的辭職信》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。

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