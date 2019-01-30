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閱讀流年運勢──來帖心靈解藥

2019-01-30 18:00聯合新聞網 有讀小編

新的一年又是全新的開始，改變自己舊有壞習慣，適時調整好自己的身心健康狀態，克不容緩。閱讀帶來更多好心情，有讀小編也關心你（妳）們所在意的「健康」運勢，農曆新年期間不忘心靈解藥，絕對讓你（妳）萬事大吉，健康如意。

宜 開懷大笑、果決行事
忌 悲從中來、躊躇不決

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還沒測驗你（妳）的閱讀流年運勢嗎？快來點籤筒，試試好手氣！


西元1943年，美國心理學家馬斯洛提出需求層次理論，將人類的需求分成五大類，包含低層次的「生理」、「安全」以及「愛與歸屬」，而高層次則包含「尊重」與「自我實現」這兩類。

「心靈成長」雖然不屬於低層次需求，也不會對生存或生活產生絕對性的影響力，然而，近年來層出不窮的社會案件，也讓這種高層次需求漸漸也被大家看見，不少心理諮商師、精神科專科醫師、作家等紛紛跳出來提醒，當我們一方面汲汲營營追求提升生活品質，一方面陷入壓力與病態圈套、累積過多負面情緒與能量而不自知時，危險與威脅將接踵而至……。

強大的心理建設與情商不可能一蹴而就，這條與自己心靈對話的旅程不會有盡頭，更沒有所謂的特效藥，不過，「閱讀」的確是其中最簡單、最容易獲得的解藥。透過「閱讀」理解他人，放過自己；學會如何釋放壓力、排解困頓；如何翻轉執念，讓生活變得更加舒心，這將會是現代人不得不面對的生命課題。


新的一年裡，滋養「心靈」的養份書單，你（妳）規劃好了嗎？

如果沒有，有讀小編為你精選以下好書，來帖心靈解藥，整年順心如意。


書名：《人際剝削》

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作者：洪培芸

出版社：寶瓶文化

出版日期：2019-01-04

書籍簡介：

你所不知，但卻時時痛苦。

一種在華人文化裡，扼殺關係的最大劊子手──人際剝削。

領先全球，由洪培芸心理師首度提出，在華人文化中，總是以不公平，甚至是殘忍方式壓榨對方、扼殺彼此關係的「人際剝削」。

到底是從哪一個時間點或環節開始改變的呢？

對方的得寸進尺，以及無理不饒人。

延伸閱讀：

●先讀一篇好文：解套緊張婆媳關係，找回人生主導權

《人際剝削》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。


書名：《媳婦的辭職信》

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作者：金英朱

譯者：劉小妮

出版社：采實文化

出版日期：2018-09-27

書籍簡介：

★一個平凡女人的真實故事，引發韓國社會爆炸性的討論。

★「只讀了前二章，就哭到不能自已。」讀者坦言。

作者金英朱是大家族的長媳，也是兩個小孩的媽媽。她和丈夫婚前十分相愛，以為和自己愛的人結婚，就能開始過幸福的人生。婚後英朱與公婆同住，公婆雖好，但同住的沉重壓力，讓她不敢表達心中的想法，經常得勉強自己去配合公婆的生活。時間久了，她只得把自己的感受埋在心底最深處，以為只要自己配合，公婆開心、老公開心，她就能越來越幸福？但是，婚後的日子，她與先生的距離卻越來越遠，有了孩子之後，和公婆之間也因為孩子的教養問題，心裡累積著許多委曲......。

延伸閱讀：

《媳婦的辭職信》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。


書名：《我們住在焦慮星球》

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作者：韓絜光

出版社：天下雜誌

出版日期：2019-01-25

書籍簡介：

人生，有時候像一首後製過度的歌， 塞進了太多聲響，幾乎聽不出旋律。

繼《活著的理由》、《時光邊緣的男人》

麥特‧海格獻給每一個疲憊心靈的柔聲鼓勵


超載的星球，住滿了迷失的心靈

生活看似選擇無限，但擁有再多，心靈卻依然脆弱

一切都來不及、不夠多、不夠好。我們困在焦慮裡

世界失速，我們活著，該如何不跟著瘋狂？

延伸閱讀：

《我們住在焦慮星球》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。


書名： 《一個人去丹麥，寫一本書：嘿　你為什麼不要快樂》

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作者：曾之喬

出版社：時報文化

出版日期：2019-01-08

書籍簡介：

嘿，我是喬喬。過去我常常問自己：「你為什麼不要快樂？」

有一天我聽到一個聲音跟我說：「你可以，一個人去丹麥，寫一本書。」

給七年前勇敢的自己及七年後現在的自己；找回自己，尤其是找到不小心遺忘的快樂，總是需要一點過程。

聲音。 謝謝心裡那個聲音，推了我一把

突破現況，進而實現夢想，最難的就是跨出第一步，出發。而踏實、快樂的祕密，是能夠靜下來，聆聽自己的心。

你聽到了嗎？

延伸閱讀：

《一個人去丹麥，寫一本書：嘿　你為什麼不要快樂》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。


書名：《短路：心靈的科學》

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作者：楊定一

出版社：天下生活

出版日期：2018-12-12

書籍簡介：

人類大腦接近90%都在休眠，一旦全部活化起來，會展現多大的潛能？ 讓你我透過意識的轉變，探索心靈的科學，就從「短路」揭開序幕......。

本書橫跨從「有」到「在」的完整意識光譜，為讀者架起絕對和相對，一體和人體，無色無形和有色有形，靈性和物質，以及「在」和「有」，「空」和「做」之間的橋梁。書末附六個練習，陪伴你我度過人生與身心浮光掠影的經歷，而一再地回到一體，回到心，找回真正的自己。

延伸閱讀：

《短路：心靈的科學》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。


書名：《後勁王建民》

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作者：陳惟揚、周汶昊

出版社：天下文化

出版日期：2018-12-05

書籍簡介：

★第55屆金馬獎最佳紀錄片入圍

★洛杉磯亞太影展觀眾票選最佳國際紀錄片

★溫哥華亞洲電影節觀眾票選最佳長片

加拿大籍台裔導演費時四年，橫跨21個城市實地拍攝，紀錄片《後勁：王建民》背後的真實故事，收錄珍貴畫面百餘張，刻畫旅美球星王建民最深刻、真摯的心情和奮鬥過程，獻給所有不願輕易放棄希望、在外漂搏的遊子！

延伸閱讀：

《後勁王建民》完整內容，請至讀書吧電子書閱讀。


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豬事大吉，新春「讀」樂樂

一年一度的新年閱讀盛會即將展開，今年udn讀書吧與讀創故事攜手合作，除了準備趣味開運籤、台北國際書展熱銷電子書，以及豐富優惠書單。

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