防非洲豬瘟 南投演習防疫作業

2019-01-30 18:38 中央社 南投縣30日電



為使相關單位熟悉並落實防疫作業，南投縣政府今天舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，並呼籲全民合作防疫，將疫情阻絕境外。

縣府在縣立體育場辦理緊急防疫模擬演習，動員縣政府農業處、家畜疾病防治所、環境保護局、警察局、名間鄉公所、陸軍化學兵、兵整中心與南投縣後備指揮部等單位參與，情境假設肉品市場發現病豬後，後續到養豬場撲殺等連串防疫作為。

南投縣副縣長陳正昇出席表示，政府全力防非洲豬瘟，民眾也要配合建立正確防疫知識，模擬演習就是要讓相關單位熟悉防疫作業流程，如果疫情發生就能快速應變，將風險降到最低，也期望透過全民合作防疫，順利將疫情阻絕境外。

國立中興大學獸醫學院助理教授楊程堯則肯定演習成功、到位表示，疫情調查需延長到兩週前，尤其載豬車輛管制與追蹤，都要回溯接觸史；另外，生物安全落實，除感染區內器具、衣物銷毀與人員消毒，要特別注意進出場區大型機具清潔與消毒，千萬不可成為防疫漏洞。

根據演習手冊，狀況設定肉品市場發現繫留欄豬隻疑有非洲豬瘟症狀，防治所派員進行防疫措施，並查出來源豬場，接著執行預防性撲殺；另外，因應如果中央政府宣布全面禁用廚餘養豬，會中也說明家戶、事業單位、大型餐廳與旅館等廚餘後續處理措施。

非洲豬瘟是豬傳染性的病毒性疾病，以侵犯體內吞噬細胞－單核細胞系列（macrophages-monocyteseries）細胞為主，並產生甚急性、急性到亞急性及慢性臨床症狀，典型特徵是皮膚潮紅及廣泛性內臟器官出血，急性型死亡率100%。