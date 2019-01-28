好貴的家鄉味！桃機再罰臘肉火腿 陸客湊錢入關

2019-01-28 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳嘉寧 ／桃園機場報導



從上海來台的穆姓女子，後送行李帶了一公斤的金華火腿，被罰廿萬元。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

非本國籍旅客入境攜帶肉製品未繳清罰鍰不准入境，桃園機場昨天連續開罰兩件，兩名陸籍旅客靠朋友幫忙或把旅費先墊上，才勉強繳清廿萬元罰鍰，順利入境台灣展開旅遊行程。

海關調查，大陸籍的穆姓女子與新加坡籍的丈夫，前天中午從上海搭機抵達桃園機場，託運行李因不明原因，沒有隨班機同步抵達。前天深夜兩人的託運行李運到桃園機場，航空公司填寫海關申報單帶著行李向海關報關，關員查出行李內有一公斤重的金華火腿，立即扣留不准通關。

由於穆姓女子和丈夫前一天已經先入境。這是首度發生旅客先入境，後送行李查出肉類製品遭處罰的案例。昨天上午兩人趕到桃園機場，決定繳交罰款。但防檢局無法接受大陸信用卡刷卡；到台灣銀行櫃台提領現金，也受限於跨境提款有額度限制，無法領到足夠的現金，最後在台灣朋友支援下才籌足廿萬元繳清罰鍰。

移民署表示，非本國籍旅客入境後，若有違反法令行為，依法還是可以註銷入境許可並遣送出境。昨天出現旅客後送行李被查獲攜帶肉製品案件，雖然旅客已經先入境，若拒絕繳交罰鍰，事後還是可以註銷入境許可。

從天津來台旅遊的魏姓旅客一家五口，帶了臘肉、豬耳朵入境被查獲，重罰廿萬元。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

就在海關及防檢局人員在處理穆姓旅客案件的同時，大陸籍的魏姓女子與爸爸、媽媽、丈夫、兒子一家五口來台旅遊七天，通關時被關員查出行李裡面有一包肉製品，是媽媽為家人準備的家鄉味，包括豬耳朵、臘肉、雞腳等，重約一公斤，海關當場查扣，送防檢局開罰廿萬元。

因為來台旅遊行程規畫已久，如果沒有繳罰鍰魏姓女子就無法入境台灣，家人討論後決定繳清罰鍰，但防檢局只接受台灣發行的信用卡刷卡繳罰鍰，大陸的銀行提款卡在台灣提領現金也有限額十萬元，最後魏女的媽媽想到身上還帶了美元，再把原本要當作旅費的現金一起湊上，才勉強繳清廿萬元罰鍰。