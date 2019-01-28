親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
紙耀幸福心綻放
豬瘟防疫總動員
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來
時尚美妝

廚餘轉飼料申請倒數 屏府籲74豬農動作要快

2019-01-28 20:20中央社 屏東縣28日電

防範非洲豬瘟，農委會補助廚餘養豬業者轉用飼料，申請截止期限到31日，還剩3天，屏東縣政府農業處今天呼籲，74戶有意願轉型但還沒提出申請的飼料養豬戶，趕快提出申請。

農業處表示，目前農委會補助轉用飼料養豬每頭新台幣2200元；另外，黑豬產銷調節措施，包含獎勵黑毛豬種母豬淘汰及仔豬去化，現階段獎勵淘汰8000頭黑毛母豬，每頭補助2000元，獎勵黑毛仔豬淘汰與轉作加工1萬頭，每頭補助800元，由中央畜產會核撥補助，實際獎勵頭數視產銷秩序機動調整。

農業處長黃國榮表示，屏東廚餘養豬場252場，其中檢核廚餘蒸煮設備取得再利用53場，有意願轉型飼料81場，有意願退場32場，有意願申請再利用檢核81場，還沒表達明確意願5場；目前黑豬頭數約10萬頭，含母豬、仔豬、架仔豬（半成豬）和肉豬。

黃國榮表示，目前表達有意願，但還沒提出轉型飼料補助的畜牧場計有74場。

環保局廢棄物管理科長余東壁表示，環保局與農業處將輔導與稽查並進，養豬戶可以隨時向環保局申請廚餘再利用檢核，對於有意願改善的養豬戶，環保局會視狀況給養豬戶興建廚餘設施的時間；養豬頭數少、豬場衛生條件太差的會勸導退場，沒有改善意願的豬農，環保局將依廢棄物清理法開罰。

廚餘農委會廢棄物
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

宣導防豬瘟 海巡署臉書誓言為滷肉飯奮戰

2019-01-28 22:01

史上最貴的「家鄉味」 陸客攜肉品重罰20萬

2019-01-28 18:20

非洲豬瘟罰鍰銀聯卡不能刷繳 防檢局：克服中

2019-01-28 16:45

影／上海夫妻行李被查獲火腿 台灣友人幫籌20萬入境

2019-01-28 14:38

非洲豬瘟威脅 生醫用蘭嶼豬忙保種

2019-01-27 23:49

豬瘟疫情不會停 他們也阻止不了，除非…

2019-01-21 08:41

熱門文章

花蓮慈濟爆「抗生素誤打過量」 護理師認錯家屬憤怒

2019-01-28 12:04

全台最強印刷廠！尾牙席開破300桌 年終最高26個月

2019-01-28 11:42

彭啟明：除夕冷空氣南下 初二至初六穩定溫暖

2019-01-28 08:25

15歲姪女求改中午吃年夜飯 一問原因都聽傻了

2019-01-28 12:57

春節連假可望好天氣？ 吳德榮分析

2019-01-28 07:25

好想要！ 華航與The North Face合作 推出機上盥洗包

2019-01-28 10:54

影／上海夫妻行李被查獲火腿 台灣友人幫籌20萬入境

2019-01-28 14:38

北市聯醫流感群聚再傳1死 迄今累計2死

2019-01-28 17:54

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top