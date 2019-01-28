廚餘轉飼料申請倒數 屏府籲74豬農動作要快

2019-01-28 20:20 中央社 屏東縣28日電



防範非洲豬瘟，農委會補助廚餘養豬業者轉用飼料，申請截止期限到31日，還剩3天，屏東縣政府農業處今天呼籲，74戶有意願轉型但還沒提出申請的飼料養豬戶，趕快提出申請。

農業處表示，目前農委會補助轉用飼料養豬每頭新台幣2200元；另外，黑豬產銷調節措施，包含獎勵黑毛豬種母豬淘汰及仔豬去化，現階段獎勵淘汰8000頭黑毛母豬，每頭補助2000元，獎勵黑毛仔豬淘汰與轉作加工1萬頭，每頭補助800元，由中央畜產會核撥補助，實際獎勵頭數視產銷秩序機動調整。

農業處長黃國榮表示，屏東廚餘養豬場252場，其中檢核廚餘蒸煮設備取得再利用53場，有意願轉型飼料81場，有意願退場32場，有意願申請再利用檢核81場，還沒表達明確意願5場；目前黑豬頭數約10萬頭，含母豬、仔豬、架仔豬（半成豬）和肉豬。

黃國榮表示，目前表達有意願，但還沒提出轉型飼料補助的畜牧場計有74場。

環保局廢棄物管理科長余東壁表示，環保局與農業處將輔導與稽查並進，養豬戶可以隨時向環保局申請廚餘再利用檢核，對於有意願改善的養豬戶，環保局會視狀況給養豬戶興建廚餘設施的時間；養豬頭數少、豬場衛生條件太差的會勸導退場，沒有改善意願的豬農，環保局將依廢棄物清理法開罰。