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非洲豬瘟防疫演練 新竹縣做好準備

2019-01-28 18:34中央社 新竹縣28日電

新竹縣政府今天於家畜疾病防治所實施「新竹縣非洲豬瘟防疫演練」，新竹縣長楊文科表示，對於非洲豬瘟新竹縣嚴陣以待，做好準備，相關單位皆會做好非洲豬瘟防範工作。

新竹縣政府表示，為因應越趨嚴峻的非洲豬瘟疫情，今天舉行非洲豬瘟防疫演練，由縣長楊文科督導指揮，農委會副主委黃金城、國軍第三作戰區指揮部參謀長張維燻、新竹縣政府農業處長邱世昌等跨局處代表也一同參加演練。

楊文科表示，今天的演練過程雖然較精簡，但沒有遺漏任何重要細節，包括疫情通報、確認疫情、實地查估、移動管制、撲殺掩埋及環境消毒，過程流暢，新竹縣對於非洲豬瘟嚴陣以待，相關單位都會做好防範非洲豬瘟的工作。

黃金城說，新竹縣演練符合疫病控管程序，若發現非洲豬瘟疫情，除了管制撲殺外，也需追查疫情來源，杜絕源頭；另外，豬隻運送過程的排泄物也會造成疫情傳染，肉品市場也須適時進行封閉，隔絕疫病傳染。

新竹縣家畜疾病防治所表示，這次演練的情境，是模擬運豬車輛發現一批豬隻疑似患有非洲豬瘟情形，進行通報、跨局處通報，以應變中心一級開設作為應對措施，展開封鎖豬場、豬隻撲殺、掩埋及場地消毒等科目緊急防疫模擬演練。

竹縣家畜疾病防治所指出，新竹縣已由新竹縣政府環保局啟動聯合稽查作業，確認養豬戶落實廚餘高溫蒸煮措施，並加強督導縣內養豬場落實生物安全機制等防疫工作，力求將疫病爆發的風險降至最低。

非洲豬瘟新竹疫情
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