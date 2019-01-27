第一例！陸客攜豬肉乾 當場繳清20萬入境

桃園機場昨天中午查獲周姓陸籍男子攜帶豬肉乾與魚肉香腸入境，當場罰鍰廿萬元。由於周男是一家五口到台灣春節旅遊，不想破壞旅行興致，透過支付寶轉帳給租車公司，再轉提現金繳納罰款後入境，成為外籍人士當場繳清罰款入境的首例。

為防範非洲豬瘟入侵，農委會宣布自廿五日起外國人違規攜帶疫區肉品入境，必須當場繳清罰款，否則將被拒絕入境；前晚，小港機場有來自香港的陸客沒繳交罰鍰，當晚就被移民署遣返出境。中央災害應變中心統計，昨天共三人遭罰廿萬元，包含兩名國人、一名陸客。

桃園機場首例當場繳清罰款的是搭乘春秋航空班機的周姓陸籍旅客，從上海入境台灣，被執勤關員發現他的託運行李中，夾帶兩百公克的豬肉乾及魚肉香腸等食品，當場被依開罰廿萬元。

上海來的周姓男子入境桃園機場時，遭查獲攜帶豬肉製品，全家最後湊齊20萬元罰鍰入境，成為第一個當場繳清入境的案例。 圖／防檢局提供 分享 facebook

防檢局表示，周姓旅客一家五口祖孫三代來台旅遊過年，依照新規定，若未當場繳交罰鍰，攜帶肉品的周爺爺無法入境。周家人一開始相當錯愕，由於全家人身上現金加起來湊不足廿萬台幣。周爺爺、兒子及媳婦三人一度嘗試用ＡＴＭ等方式提款，都沒成功。

試約三個小時，最後用中國大陸第三方支付「支付寶」，轉帳給在台的租車公司，租車公司提領現金在外等候，防檢局官員陪同媳婦先出境，媳婦拿到租車公司現金，繳清罰款，才放行讓周一家人入境。

另有兩件我國籍旅客 違規攜帶豬肉產品 ，分別自澳門入境高雄小港機場攜帶肉鬆火腿三明治，及自香港入境桃園機場 攜帶臘腸；各被處以廿萬元罰鍰，因持有中華民國護照，不必當場繳清罰款。

史男表示，他弟弟幫他買一整包禮品，裡面有陳皮梅、香菇與干貝等，他沒有檢查就整包塞到行李內，沒想到裡面有豬肉製品。