首例！陸客攜肉品 拒繳20萬罰款遭遣返

防範非洲豬瘟入侵新措施昨天上路，旅客攜疫區肉品入境，若拒絕繳清罰鍰將禁止入境。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

為防杜非洲豬瘟病毒，從昨天起外籍旅客如攜帶非洲豬瘟疫區豬肉類產品入境，經裁罰新台幣廿萬元以上者，未即時繳清罰鍰，將不准入境。外界質疑如何執行，行政院長蘇貞昌表示，其他國家政府「才不會問你錢帶夠了沒有」，未來執行「不能放水、打折扣」。

昨天晚間六時出現一位遭拒絕入境旅客，是由香港來台的大陸籍旅客，經裁罰廿萬元後，因未當場繳清罰鍰，三小時後搭機回港，成為首位被拒絕入境的違規者。

防檢局表示，一名來自香港的卅來歲大陸籍旅客搭乘港龍航空KA454航班，於下午六時左右抵達高雄小港機場，攜帶雞肉及豬肉成分火腿腸零點一二公斤未主動申報，遭財政部關務署高雄關查獲移送防檢局高雄分局，並裁罰廿萬元，該火腿腸留存檢驗。

防檢局說，該名旅客因未繳清罰款，依新措施已拒絕其入境，並由移民署國境事務大隊遣返出境，晚間搭乘九時十五分港龍航空KA457航班返回香港，該旅客在未繳清罰鍰，將不得再入境台灣。

對於防檢局未繳清罰鍰即不得入境新規，外界質疑如何執行，行政院長蘇貞昌表示，從當初要入境時，就不該帶著有病毒或有病毒之虞的肉品進入我們國家，這在其他國家都是一樣，「他的政府才不會問你錢帶夠了沒有」。

蘇貞昌強調「防疫視同作戰」，不論被處罰廿萬元或一百萬元，若未繳清罰款，都不能入境。他表示，「保護國家，不能鬆懈」，也請國人一起努力，嚴格把關，「讓病毒不會進入台灣」。