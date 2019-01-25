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防堵非洲豬瘟 澎湖實兵演練

2019-01-25 16:04中央社 澎湖縣25日電

澎湖縣長賴峰偉今天在非洲豬瘟疫情實兵演練中指出，澎湖各畜牧場飼養的大小毛豬約在1700頭左右，雖僅佔整個澎湖豬肉消費市場的15分之1，但為澎湖少有的非冷凍肉源，要做好防範措施。

澎湖縣非洲豬瘟疫情災害動員兵推演練，今天在馬公西文活動中心舉行，縣長賴峰偉親自主持，包括有澎湖縣政府農漁、警局、衛生、環保、家畜疾病防治所、海巡、岸巡等單位參與演練，期以事前周全的準備，全面展開防堵疫災和災害整備措施。

今天的非洲豬瘟疫情災害動員實兵演練，模擬澎湖一處養豬場疑似感染非洲豬瘟，除了應變中心提升一級開設外，防疫人員依流程執行緊急疾病撲滅、撲殺豬隻掩埋、焚燒與環境消毒與疫情監控等。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖在民國96年間進行離牧作業，目前全縣還有畜牧場登記的養豬場，目前僅剩下6場，分別座落在馬公、湖西和七美等3鄉市，另還有白沙鳥嶼、望安和湖西等4處規模較小的未領有畜牧登記的養豬場，經統計目前全縣飼養的大小毛豬在1700至1800頭左右。

賴峰偉指出，澎湖目前飼養的大小毛豬在1700頭左右，肉品市場一天的屠宰量約在80至90頭，逢年過節會超過百頭，而澎湖消費的豬肉大部分都來自台灣本島，澎湖自行供應僅佔15分之1，因此每頭豬都非常寶貴。

賴峰偉要求各單位提高警覺，比照多年前爆發口蹄疫情模式，確保做好防範措施。有信心防堵非洲疫情的流入。

中國非洲豬瘟疫情嚴峻，金馬海域先後傳出豬瘟死豬漂流至岸際，同為離島的澎湖縣非洲豬瘟災害應變中心是屬2級開設，今天舉行非洲豬瘟實兵演練，期以綿密的防護措施與作為，有效防堵非洲豬瘟。

非洲豬瘟澎湖疫情
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