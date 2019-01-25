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豬肉比松露還貴？ 陸委會非洲豬瘟防疫廣告網友讚：超有梗

2019-01-25 09:54中央社 台北25日電

中國非洲豬瘟疫情持續擴大，陸委會最新推出的防疫廣告，時空穿越到2038年，提醒民眾若不謹慎防疫，屆時「整個亞洲都沒豬了」、「豬肉比松露還貴」，獲得網友稱讚超有梗。

陸委會最新推出的防疫廣告，時空穿越到2038年，提醒民眾若不謹慎防疫，屆時「整個...
陸委會最新推出的防疫廣告，時空穿越到2038年，提醒民眾若不謹慎防疫，屆時「整個亞洲都沒豬了」、「豬肉比松露還貴」，獲得網友稱讚超有梗。 圖片來源／大陸委員會
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影片中，女主角拿著一條老闆送的臘肉回家，卻困惑不解這份禮品是什麼。父母看到後驚喜地說，「這是臘肉阿，妳是立了什麼大功」，並提到「以前大家沒做好非洲豬瘟防疫，整個亞洲都沒豬了」。女主角這才恍然大悟，「原來這就是比松露更貴的豬肉」。

隨後，父親熱淚盈眶地拿起臘肉，表示「太難得了，開酒來喝吧」。一家人將臘肉熱炒，3人坐在桌前享用美味又溫暖的一餐。

影片最後表示，「幸好這樣的噩夢還沒有成真，非洲豬瘟防疫，需要你我努力，千萬別做台灣防疫的豬隊友。」並提醒民眾「不帶肉品回國、不網購肉製品、不參觀畜牧場」、「守護台灣豬，一刻不馬虎」。

這段影片推出後，引起網友大讚廣告有梗、有才，還有人留言表示，「第一次覺得陸委會的貼文很棒」、「最喜歡爸爸拿臘肉摩擦臉那一段」。

此外，有民眾留言請陸委會務必將廣告投放各大電視台黃金時段廣告，陸委會小編則回覆：「本會預算真的很有限，真的要拜託大家告訴大家了！希望電視台主動來播啊！」

陸委會最新推出的防疫廣告，時空穿越到2038年，提醒民眾若不謹慎防疫，屆時「整個...
陸委會最新推出的防疫廣告，時空穿越到2038年，提醒民眾若不謹慎防疫，屆時「整個亞洲都沒豬了」、「豬肉比松露還貴」，獲得網友稱讚超有梗。 圖片來源／大陸委員會
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非洲豬瘟廣告陸委會
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