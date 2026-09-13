不必飛西班牙！台灣7間餐廳獲「Restaurants from Spain」官方認證，從米其林星級料理到道地餐酒館，一次品味正宗西班牙風味

為了讓喜愛美食的饕客們能更快速找到百分之百正宗西班牙料理，西班牙政府機構 ICEX 建立了西班牙官方認證標章 「Restaurants from Spain」以表揚全球致力於推廣正宗西班牙美食的餐廳。這個標章不僅意味著餐廳提供的食材品質優良、西班牙葡萄酒的選擇有獨到品味，更充分展現西班牙文化中溫暖親切的待客之道。

目前台灣已有多間出色的西班牙餐廳獲得這項殊榮。從擁有米其林星級的前衛高級料理，到傳統且生活化的餐酒館，每一家都以各自的方式向西班牙風味致敬，並巧妙結合西班牙優質食材與台灣在地的豐富物產。

現在，跟著我們一起探訪這些有得到 「Restaurants from Spain」西班牙官方認證標章的餐廳，享受道地的西班牙好滋味吧！

Molino de Urdániz 前衛、創新的米其林星級料理

作為西班牙拿瓦拉 (Navarra) 二星名店唯一的海外分店，Molino de Urdániz 延續主廚 David Yárnoz「與自然和諧共存」的料理哲學。餐廳主廚團隊融合西班牙深厚的料理技術與台灣豐富鮮活的在地食材，呈現出獲得米其林二星與米其林綠星肯定的精緻料理。

Cava Baja 融入現代思維，重新演繹經典西班牙料理

這是Jorge Nebot 主廚的第二個餐飲計畫，他以自身對美食的獨特現代新視角重新詮釋西班牙料理，並加入許多充滿個人特色的想法。餐廳結合精選進口食材與台灣當季特產，在優雅的空間與私人包廂中，呈現兼具設計感與當代感的西班牙料理體驗。

Cava Baja 以台灣當季特產作為料理食材

El Marqués 延續傳統風味和親切好客氛圍的正宗西班牙小酒館

這是 Jorge Nebot 主廚在台北開啟餐飲事業的起點。十年來，El Marqués 以溫馨親切的氛圍，以及原裝進口西班牙食材以確保原味重現，成為台灣西班牙傳統料理的重要代表。

El Marqués 餐廳一隅，濃濃的西班牙風情

Jarana 馬德里的靈魂，餐後閒聊的美好時光

由馬德里主廚 Daniel 創立的 Jarana，分享地中海活力十足的飲食精神。連續五年獲得《米其林指南》推薦，是一間非常適合與親友聚餐，享受美好餐桌時光的西班牙風格餐酒館。

Jarana 連續五年獲得米其林推薦

La Caja de Músic 傳統美食、文化精髓、西班牙在台灣的心跳

自 2011 年開幕以來，這個具代表性的空間以充滿情感的家傳食譜，呈現西班牙傳統料理的好滋味。餐廳不只供應樸實的家常料理，更經常舉辦現場音樂會、藝術展覽、葡萄酒品飲與旅行講座等活動。總而言之，來到La Caja de Música ，你會感覺自己就好像生活在一小片西班牙之土地之中。

La Caja de Música 經常舉辦各類型活動

Nido 品質、原鄉本質，如家一般私廚體驗

主廚 Galder Jon 以精湛的廚藝演繹傳統菜餚，在台灣重現美麗的西班牙風景。餐廳大量運用伊比利火腿、La Vera煙燻紅椒粉 與 特級初榨橄欖油等西班牙的珍貴食材，使料理散發鮮明光彩。空間優雅而溫馨，非常適合舉辦慶祝聚會與客製化私人晚宴。

Nido 在台灣重現西班牙料理的美味

Como en Casa 在南臺灣延續巴斯克—拿瓦拉的根源

連續四年獲得米其林推薦的 Como en Casa，由Germán 主廚將西班牙北部傳統與台南新鮮食材相互結合。餐廳以來自拿瓦拉 (Navarra) 的特級初榨橄欖油 作為料理主軸，打造出真誠、健康且充滿溫度的西班牙料理。

Como en Casa以來自拿瓦拉的特級初榨橄欖油作為料理主軸

關於ICEX

ICEX España Exportación e Inversiones（ICEX Spain Trade and Investment）是隸屬西班牙國務貿易秘書處的公營事業機構，主要推動西班牙企業國際化，並協助吸引外國投資。ICEX亦將西班牙料理視為推廣食品與葡萄酒的重要一環，透過「Restaurants from Spain」認證計畫，支持在海外提供正宗西班牙料理及優質西班牙食材的餐廳。」