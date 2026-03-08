快訊

從煙霧到花開：屏東縣立美術館開館首展「當繁花盛開—日本當代藝術展」Flowers in Full Bloom: Contemporary Japanese Art Exhibition

土地記憶與藝術新生

屏東縣立美術館所在地原為日治時期興建的屏東菸葉廠，見證了一甲子的產業發展與土地記憶，這座歷史空間如今即將轉化為美術館。

從菸葉走向盛放的花朵，見證了生命、創造與再生的更迭，因此，「當繁花盛開」展覽以「花」作為隱喻，呈現日本戰後至當代藝術的精神風貌—藝術如野花般於灰燼中頑強萌芽，綻放出人性的多樣姿態，也期待這座美術館引領這片土地盛開出無窮的文化生命力。

六大子題 梳理日本當代藝術脈絡

本次展覽由資深策展人王玉齡策畫，邀請國際知名策展人秋元雄史擔任顧問，匯集16位日本當代藝術家之作品，作品形式涵蓋書法、繪畫、攝影、雕塑與裝置等多樣媒材，呈現日本當代藝術的精神性、感官性。

透過六個子題，梳理日本當代藝術隨社會發展與文化觀念轉向的脈絡：

●「烈火與墨影：內在爆發」展出日本前衛藝術代表井上有一及白髮一雄作品，一窺戰後日本藝術從傳統中迸發萌芽，開創出震撼時代的嶄新氣象。

●「夢境與幻花：感官擴張」藉由滿佈的波點和無盡的線網，草間彌生與鹽田千春的作品喚起大眾對內心精神景觀的探問。

●「艷影與日常：愛慾凝視」在荒木經惟與蜷川實花的鏡頭下，捕捉慾望的流轉和時間的無常，直面生命。

●「流行與神話：新世紀花園」以天野喜孝、奈良美智與村上隆的作品，體現日本當代藝術如何回應日本豐富的次文化與大眾元素。

●「機械與感官：未來肌理」透過空山基和名和晃平對生物形體和材質特徵的結合，對材質、討論科技、身體與視覺的多重狀態。

●「靈性與童真：清新綻放」呈現年輕世代藝術家，如高野綾、六角彩子、小松美羽、中村萌，以及江上越，從夢境、信仰到潛意識，形塑出屬於當代的靈性風景。

春日啟程 走進日本當代藝術現場

「當繁花盛開—日本當代藝術展」從全球當代藝術領銜者的經典，到新生代創作者的靈魂語彙，展開日本藝術從戰後至今的演變與對話。

展覽自2026年3月28日起至8月30日止，於屏東縣立美術館展出，可於線上或現場購票，早鳥票將於3月6日起至3月27日於線上販售，限時優惠價150元；展期間全票249元。

誠摯邀請您蒞臨本展，走入歷史與當代交織的空間，親身探尋日本當代藝術在歷史傳承與變革中盛放的多元姿態。

當繁花盛開—日本當代藝術展 Flowers in Full Bloom: Contemporary Japanese Art Exhibition 展覽資訊

●展覽日期：2026年3月28日（六）─ 8月30日（日）

●展覽地點：屏東縣立美術館（屏東縣屏東市菸廠路1號，屏菸1936文化基地）

●售票期間：2026年3月6日（五）─ 3月27日（五）早鳥票150元、展期間全票249元

●售票連結：https://linktr.ee/pt1936.tcbutm_source=linktree_profile_share<sid=08260dc4-0087-46c2-98d4-6ece25c1b36f

