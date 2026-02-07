義大遊樂世界打造全新《魔幻空間》 「三神試煉」主題節迎春、馬年優惠加碼

全新《魔幻空間》成為年節最強吸客亮點

義大遊樂世界宣布，斥資新台幣 7,000 萬元打造的全新沉浸式設施《魔幻空間》，已於 12 月 31 日正式啟用，成為全台首度導入「5D CAVE」技術的遊樂設施。

義大開發預估，隨著跨年與農曆新年雙檔期到來，將吸引超過 20 萬人次遊客造訪義大世界，為園區帶來新一波人潮高峰。

圖/義大遊樂世界提供

向來以跨年煙火秀聞名全台的義大世界，素有「北 101、南義大」之稱，每年跨年期間所湧入的大量觀賞人潮，皆是義大遊樂世界與義大世界購物廣場的重要營收動能。

圖/義大遊樂世界提供

圖/義大遊樂世界提供

此次推出的《魔幻空間》沉浸式遊樂設施，已被賦予全台跨年假期「最強吸客機」的高度期望。

全台首度導入 5D CAVE 沉浸技術 從觀看走向參與的遊樂體驗革新

近年來，義大遊樂世界持續投入高端影像技術、互動系統與內容開發，致力於突破傳統遊樂設施以「觀看」為主的體驗形式，讓遊客成為故事的一部份。

此次斥資新台幣 7,000 萬元打造的全新設施《魔幻空間－亞特蘭提斯勇者啟航》，是全台首度導入「5D CAVE」沉浸技術，結合電影等級視覺特效、多感官回饋與即時互動，打造270度至360度的環繞場域，全面包圍遊客感官。

圖/義大遊樂世界提供

《魔幻空間》採用與熱門 3A 級遊戲《黑神話：悟空》、《駭客任務．覺醒》相同的 Unreal Engine 5 引擎，細膩重現史詩級冒險世界。

踏入劇場瞬間，來自前、後、左、右與地面等5面720度的投影瞬間包圍，搭配聲光效果與多層次感官刺激，讓故事從平面畫面升級為「親身參與」的沉浸式體驗，展現 Unreal Engine 5 與 AIGC 技術融合下的全新娛樂型態。

圖/義大遊樂世界提供

義大開發表示，過往遊樂園多以機械式設施為核心，而《魔幻空間》的推出，象徵台灣遊樂產業正式邁入「電影級沉浸體驗」的新階段。

設施整合即時臉部擬真演算技術，使角色表情與肢體動作能即時回應遊客互動，並結合 360 度環繞式場域、震動地板與環境音效，營造出介於虛實之間、層次豐富的冒險體感，帶來截然不同的遊樂體驗。

原創 IP 打造的深海冒險體驗

《魔幻空間》以古希臘神話為背景，打造原創 IP 故事，遊客將跟隨探險家 Taliya 潛入「遺落之海」，穿梭於失落的亞特蘭蒂斯文明之中。

不同於以往以觀看為主的遊樂形式，遊客在設施中將親身感受「地心引力驟變」與「深海壓迫感」，透過裸眼 3D 與即時動態捕捉技術，讓體驗不再只是戴著眼鏡看影像，而是以第一人稱視角，彷彿「親身墜入」亞特蘭蒂斯深海，展開一場跨越時空的冒險旅程，堪稱國內少見的高規格體感型設施。

圖/義大遊樂世界提供

義大開發表示，《魔幻空間》啟用後可望帶動跨年與農曆新年雙檔期人潮，預估將吸引超過 20 萬人次遊客到訪義大世界。

未來義大遊樂世界也將持續投入原創內容與前瞻科技的開發，打造更多能被「親身經歷、反覆回味」的沉浸式娛樂體驗，為台灣遊樂產業注入新的動能與想像空間。

新春特別活動

今年春節，義大遊樂世界邀請民眾一同走進神話世界，全新「希臘神話篇章」盛大登場，帶領遊客踏入傳說中的神祇國度，體驗全新沉浸式設施《魔幻空間》，化身神話勇者，挑戰「亞特蘭提斯的三神試煉」。

圖/義大遊樂世界提供

活動期間自 1 月 28 日至 3 月 1 日，凡觀賞《魔幻空間》演出，即可獲得限量「三神識別卡」，持卡至指定商店單筆消費滿 300 元，可兌換「應援卡」，並前往指定應援設施完成蓋章任務。完成任務後投入抽獎箱，即有機會抽中萬元大獎，讓劇場體驗延伸為充滿互動與驚喜的新春冒險旅程。

圖/義大遊樂世界提供

春節期間園區也同步推出話題優惠「義馬當先」，全民入園優惠價 688 元；另於 2 月 14 日至 2 月 22 日加碼推出生肖限定活動，凡生肖屬馬或姓名中含「馬」字的民眾，憑證件購票即可享 288 元專屬優惠，透過趣味話題設計，為春節出遊增添更多參與感與話題性。

義大遊樂世界表示，未來將持續以原創內容與主題 IP 為核心，結合設施升級與節慶造節活動，深化遊園體驗與品牌記憶點，讓樂園不僅是遊玩的場域，更成為值得一再造訪、持續期待的節慶目的地。

圖/義大遊樂世界提供

2026年春節，邀請民眾走進義大世界，勇闖《魔幻空間》，開啟屬於自己的希臘神話冒險之旅。

義大遊樂世界官網：https://www.edaworld.com.tw/

義大世界購物廣場：https://www.edamall.com.tw/