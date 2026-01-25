南來北往的甜蜜中繼站！雲林虎尾「虎珍堂森之院」打造全台最美伴手禮店

對於南來北往的駕駛及旅人而言，途經雲林虎尾，不再只是匆匆路過，而有了一個必須為了美味與美景特意停靠的理由。

深耕在地十年的地瓜糕點名店「虎珍堂」，於虎尾交流道旁打造第三間門市「虎珍堂森之院」，將頂級地瓜糕點與森林系老宅美學完美結合。

座落於下交流道2分鐘、距離雲林高鐵站僅5分鐘路程的絕佳位置，使森之院成為旅途中最迷人的甜蜜補給站。

「虎珍堂森之院」座落於虎尾交流道與雲林高鐵站之間，讓老三合院在森林綠意中重獲新生命。©虎珍堂

舌尖上的雲林：十年磨一劍的「虎尾巴」與「地瓜豆腐冰」

作為雲林最具代表性的伴手禮品牌，虎珍堂以「放慢腳步、感受風土」為初衷，將雲林優質地瓜轉化為能讓人記住土地滋味的糕點。

品牌名「虎珍堂」蘊含深意：「虎」代表從虎尾出發；「珍」象徵珍饈與品質；「堂」則融入堂號概念，期許品牌能傳承五百年。

秉持「一店一特色」理念，「虎珍堂森之院」完美展現了將地瓜化為珍饈的十年功力：

長達60公分的「虎尾巴」，以香酥塔皮包裹香甜地瓜泥與柔嫩蛋塔餡，層層堆疊出令人驚豔的美味。©虎珍堂

鎮店之寶「虎尾巴」：由五星級甜點主廚開發，這款長達 60 公分的「長長地瓜蛋塔」創造視覺驚艷。採用台農 57 號黃金地瓜泥，淋上蛋塔液烤出如虎斑般的焦糖花紋，口感外酥內嫩，每日限量出爐。

地瓜奶酪、地瓜圓、芋頭、蓮子與地瓜醬，讓這碗誠興號「地瓜豆腐冰」香甜有層次。©虎珍堂

誠興號「地瓜豆腐冰」：獨家研發的地瓜鮮奶酪，口感如豆腐般細緻。搭配手作地瓜圓、大甲芋頭、養生蓮子，再淋上加入馬達加斯加天然香草籽的金黃地瓜醬，層次豐富、風味迷人。

綠意環抱的三合院：買伴手禮也能享受「森呼吸」

不同於傳統伴手禮店，「虎珍堂森之院」將購物體驗提升至美學層次。園區前身為荒廢的三合院，創辦人保留原有格局加以修復，並四處尋覓絕版孔雀磁磚、檜木榫接窗框，更訂製80個陶甕堆砌甕牆，亦融入多位台灣工藝大師之作，讓園區處處散發濃厚的藝術氣息。

園區綠樹環繞，落羽松蔚然成林，水池中魚群優游，漫步棧道之上，悠閒愜意。©虎珍堂

為了營造「森」之意象，移植了台灣原生種的苦楝、茄冬、墨水樹、鳳凰木及落羽松等，紅磚建築與蓊鬱綠意、水池碧波，交織出絕美景致。

旅人可選擇在不同空間中享用冰品與甜點，無論是坐在戶外水池畔，感受「曲水流觴」之意境，或是置身於紅磚豬圈改造而成的座位區中，體驗農村懷舊氛圍，都能暫離塵囂，沉浸於美好時光。

新春獻禮的首選：把雲林風土滋味打包帶走

迎接農曆新年，虎珍堂推出三款年節限定禮盒，將傳統年味與創意巧思結合，送禮體面又討喜。

「福氣滿袋」、「就愛番薯」、「御饌金結禮盒」等三款年節限定禮盒，質感與美味兼具。©虎珍堂

「福氣滿袋」以手工地瓜牛軋糖搭配紅色麻布袋包裝，象徵滿滿祝福；「就愛番薯」以仿生地瓜造型禮盒呈現，榮獲 2023 年「金點設計獎標章」，內含地瓜牛軋糖、米薯球與紫薯巧口酥；「御饌金結禮盒」則集結白玉金藏、紫薯流心餅、地瓜牛軋糖與黃金糖等人氣商品，是講究質感的送禮首選。

此外，「虎珍堂森之院」也匯集十年來的熱銷商品，香甜濃郁的「憨吉濃濃乳酪」、層次豐富的「虎丸御皇吉」、加熱後風味更佳的「紫薯流心餅」，以及方便攜帶的「地瓜牛軋糖」等雲林最具特色的伴手禮，皆可輕鬆選購。

臨水池而設的座位區，可感受陽光、綠意及「曲水流觴」的詩意氛圍。©虎珍堂

交流道三分鐘，即可走進森林、吃一碗冰、選一份好禮。「虎珍堂森之院」邀請所有旅人在旅途中短暫停靠，轉換心情，細細體會雲林的風土滋味。

【虎珍堂森之院｜雲林地瓜糕點專賣】

地址｜雲林縣虎尾鎮埒內里31號（近國道1號虎尾交流道、雲林高鐵站）

電話｜05-622-0633

營業時間｜週一至週日10:00 – 18:00（除夕、大年初一公休）

入園方式｜入園費150元（含50元清潔費，100元可折抵消費）

虎珍堂官網：https://www.hjtang.com.tw/