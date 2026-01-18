奇蹟四重奏綻放 為朝日町春日絕景添上最動人的色彩
當朝日町走進春天 色彩在此停留
朝日町位於富山縣最東側，與新潟縣相鄰，地景由海岸緩緩展開，向內陸延伸。從近海的開闊視野，到逐漸抬升的山勢線條，構成層次分明而安定的風景輪廓。每到春季，隨著氣溫回暖，土地的色彩開始轉換，原本靜謐的景象也在不經意間多了幾分柔和與生氣，讓整個朝日町呈現出一年之中最適合慢慢感受的樣貌。
多重季節交會的時刻
所謂「春日四重奏」，是在短暫時節中同時成形的風景組合。遠方仍覆著殘雪的群山靜靜佇立，近處則是沿河綻放的櫻花林蔭，腳下延展著油菜花與鬱金香交織而成的色彩層次。不同季節的景象在此重疊，構成只在春天出現的畫面。
舟川沿岸的春日記憶
沿著舟川兩岸，約 1,200 公尺長的河道旁，280 棵櫻花樹依序盛開，形成一條柔和的花之隧道。河畔一側，是由在地農家細心照料的花田，油菜花與鬱金香隨風擺動，讓景色多了幾分生活氣息。在輕柔的鳥鳴與微暖的空氣之中，這裡既是吸引旅人駐足的風景，也是一個承載在地記憶與情感的場所。
當各種色彩在同一時刻相遇，春天便在此靜靜展開。無需刻意規劃，只要隨著腳步前行，便能在這片風景之中，慢慢感受季節流轉的節奏—那是一段只屬於「春日四重奏」的時光。
景點資訊
景色期間｜每年4月限定，自2026年4月起，停車場將全面採用「系統完全預約制」。
停車場預約方式｜停車場預約申請，請事先在朝日町觀光協會官方網站的「春天四重奏」點選停車場預約的橫式廣告表單，並完成線上付款。
停車場費用：大型・中型巴士：10,000日圓／2小時
- 小型巴士：6,000日圓／2小時
- 計程車：2,000日圓／2小時
- 一般汽車：1,500日圓／3小時
大眾交通資訊：
- 從北陸新幹線「黑部宇奈月溫泉站」出發搭乘「朝日町特快巴士（春天四重奏號）」
- 愛之風富山鐵道「泊站」出發，搭乘前往會場的接駁巴士。
預約方式：請於 朝日町官方網站的「春天四重奏」專用預約表單申請。
※ 車票於搭乘前1個月開始販售，單程票價：1,500日圓
班距約為每 15分鐘一班，單程票價：500日圓。
