奇蹟四重奏綻放 為朝日町春日絕景添上最動人的色彩

當朝日町走進春天 色彩在此停留

朝日町位於富山縣最東側，與新潟縣相鄰，地景由海岸緩緩展開，向內陸延伸。從近海的開闊視野，到逐漸抬升的山勢線條，構成層次分明而安定的風景輪廓。每到春季，隨著氣溫回暖，土地的色彩開始轉換，原本靜謐的景象也在不經意間多了幾分柔和與生氣，讓整個朝日町呈現出一年之中最適合慢慢感受的樣貌。

遼闊花田鋪展出繽紛色帶，遠方山頭覆著殘雪，交織出朝日町春日限定的壯麗層次風景。（朝日町商工観光課提供）

多重季節交會的時刻

所謂「春日四重奏」，是在短暫時節中同時成形的風景組合。遠方仍覆著殘雪的群山靜靜佇立，近處則是沿河綻放的櫻花林蔭，腳下延展著油菜花與鬱金香交織而成的色彩層次。不同季節的景象在此重疊，構成只在春天出現的畫面。

長號的悠長樂音在田野間響起，為朝日町春日四重奏添上動人的樂章。（朝日町商工観光課提供）

舟川沿岸的春日記憶

沿著舟川兩岸，約 1,200 公尺長的河道旁，280 棵櫻花樹依序盛開，形成一條柔和的花之隧道。河畔一側，是由在地農家細心照料的花田，油菜花與鬱金香隨風擺動，讓景色多了幾分生活氣息。在輕柔的鳥鳴與微暖的空氣之中，這裡既是吸引旅人駐足的風景，也是一個承載在地記憶與情感的場所。

舟川河畔兩岸櫻花盛放，枝影交錯成粉色花廊，流水映照藍天，勾勒出朝日町春日最純粹的櫻花風景。（朝日町商工観光課提供）

當各種色彩在同一時刻相遇，春天便在此靜靜展開。無需刻意規劃，只要隨著腳步前行，便能在這片風景之中，慢慢感受季節流轉的節奏—那是一段只屬於「春日四重奏」的時光。

滿天星斗映照花田與遠山，白日的春色在夜色中轉為靜謐，呈現朝日町截然不同的夜間風景。（朝日町商工観光課提供）

景點資訊

景色期間｜每年4月限定，自2026年4月起，停車場將全面採用「系統完全預約制」。

停車場預約方式｜停車場預約申請，請事先在朝日町觀光協會官方網站的「春天四重奏」點選停車場預約的橫式廣告表單，並完成線上付款。

停車場費用：大型・中型巴士：10,000日圓／2小時

小型巴士：6,000日圓／2小時

計程車：2,000日圓／2小時

一般汽車：1,500日圓／3小時

大眾交通資訊：