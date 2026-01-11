把日常的甜帶進春節時刻 糖村為年節時光留下熟悉的滋味

快訊

從好運牛軋糖到春節禮盒一次備齊！逢年過節、拜訪親友或企業往來，「送什麼才體面又有心意」始終是大家關心的課題。現代送禮不再只是「好吃就好」，更講究儀式感與設計巧思。這篇一次整理最值得入手的伴手禮，滿足不同年齡層的需求。

法式牛軋糖，濃郁奶香，Q彈不黏牙
法式牛軋糖，濃郁奶香，Q彈不黏牙

好運必備首選｜牛軋糖・好運糖

牛軋糖是春節不敗經典，象徵甜蜜與心意，寄託新年的美好期盼。

甜而不膩，寓意好事連連；黏合緊密，象徵凝聚穩固。

更流傳著考生吃牛軋糖就能高中狀元的傳說，被視為帶來好運的「好運糖」。

因此，春節送牛軋糖，不只是美味，更是一份深厚的祝福。

象徵甜蜜與凝聚的牛軋糖，被譽為春節必備的「好運糖」
象徵甜蜜與凝聚的牛軋糖，被譽為春節必備的「好運糖」

除了原味法式牛軋糖，近期最受矚目的話題口味是「抹茶牛軋糖」。抹茶近年在歐美掀起INS風潮，從茶飲到甜點都成為潮流象徵。

將日式抹茶融入牛軋糖，不僅緊扣國際流行，更展現東西文化的融合。入口先感受到抹茶清香微苦，隨後轉為奶香回甘，宛如抹茶牛奶般柔和。甜而不膩、層次分明，口感Q彈不黏牙，奶香與堅果比例恰到好處。不論拜年、探親或企業贈禮，都能兼具潮流感與好運寓意。

話題伴手禮｜蔥鹽牛軋餅

跳脫傳統甜味框架，蔥鹽牛軋餅以鹹甜交織的風味成為近年人氣黑馬。香蔥蘇打餅乾搭配濃郁奶香牛軋內餡，層次分明，口感獨特。

不僅在社群引發熱烈討論，更因韓國明星曾親臨選購而掀起話題高潮，讓蔥鹽牛軋餅成為送禮時最具記憶點的選擇。

牛軋餅-蔥鹽風味，微鹹的香蔥蘇打餅乾，搭配滑順奶香內餡，富有層次的酥脆軟Q
牛軋餅-蔥鹽風味，微鹹的香蔥蘇打餅乾，搭配滑順奶香內餡，富有層次的酥脆軟Q

大人系質感首選｜Neosand松露濃湯風味

Neosand以新世代夾心靈感重新定義牛軋餅。將松露濃湯的馥郁香氣融入鹹甜內餡，風味成熟細膩。入口瞬間，彷彿能想像冬日裡一碗熱騰騰松露濃湯帶來的溫暖，讓人倍感舒心！

這份成熟細膩的風味，特別適合重視品味的對象。無論零食或伴手禮，都展現獨特眼光。

Neosand-松露濃湯風味(松露牛軋餅)，松露的濃郁香氣交織奶香的酥脆口感，以新世代夾心靈感，重新定義牛軋餅的樣貌
Neosand-松露濃湯風味(松露牛軋餅)，松露的濃郁香氣交織奶香的酥脆口感，以新世代夾心靈感，重新定義牛軋餅的樣貌

得獎實力派｜錫蘭紅茶薄捲餅

榮獲食品界米其林iTQi三星殊榮，錫蘭紅茶薄捲餅以純正茶香與酥薄口感征服評審與消費者。

入口瞬間，茶香如同晨曦中瀰漫的清新氣息，酥薄餅身在舌尖化開，伴隨著濃郁卻不厚重的紅茶芬芳，讓人忍不住垂涎三尺。

那股香氣不僅停留在口中，更在記憶裡久久迴盪，成為令人難忘的味覺印記。

海外顧客甚至親筆來信分享，與家人一同品嚐時感受到幸福氛圍，因此成為「一再回購」的送禮常客。

錫蘭紅茶薄捲餅，濃郁紅茶與優雅乳香、溫潤蛋香完美融合
錫蘭紅茶薄捲餅，濃郁紅茶與優雅乳香、溫潤蛋香完美融合

經典不退流行｜夏威夷豆豆塔、鳳梨酥

穩健安心的選擇，夏威夷豆豆塔與鳳梨酥始終榜上有名。香酥塔皮搭配飽滿堅果、酸甜平衡的鳳梨餡，適合全家共享，是不分年齡層的送禮安全牌。

夏威夷豆豆塔(左)焦香的塔皮搭配夏威夷豆、飽滿南瓜子和蔓越莓，酥脆中帶有豐富層次；鳳梨酥(右)酥鬆外皮與層次分明不膩口的鳳梨內餡，完美交織出最平衡的鳳梨果酸與香氣
夏威夷豆豆塔(左)焦香的塔皮搭配夏威夷豆、飽滿南瓜子和蔓越莓，酥脆中帶有豐富層次；鳳梨酥(右)酥鬆外皮與層次分明不膩口的鳳梨內餡，完美交織出最平衡的鳳梨果酸與香氣

多款人氣單品集結的春節禮盒，是過年送禮的高效秘方！不論返鄉拜年、企業客戶答謝，或準備一份兼具質感與豐富度的伴手禮，春節禮盒都能讓心意更完整，為新的一年開啟好運序章。

