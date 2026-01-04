快訊

最萌春禮！伊莎貝爾 × dtto friends 春節聯名禮盒 用療癒甜點收編整年好運！

聯合新聞網／ Ciao潮旅

招財三層禮盒：層層驚喜象徵財源滾滾、步步高升｜優惠價980元

伊莎貝爾 × dtto friends 聯手推出「招財三層禮盒」。以職人工藝將蓬鬆布雪轉化為春節祝福，每一口都是味蕾享受，更是對未來一年步步高升、財源廣進的美好期許。

馬到成功，花開富貴！讓dtto friends萌友陪你躍進新好年。
馬到成功，花開富貴！讓dtto friends萌友陪你躍進新好年。

歡樂頌雙層禮盒：雙層心意滿載幸福 象徵好事成雙、樂事連連｜優惠價720元

雙層空間，盛裝雙倍的心意。掀開「歡樂頌禮盒」，從第一層的滿心期盼到第二層的驚喜綻放，輕盈布雪交織出好事成雙的祝福，讓每一刻相聚都值得細細品味。

伊莎貝爾 × dtto friends 夢幻聯名：開啟療癒系午茶派對！
伊莎貝爾 × dtto friends 夢幻聯名：開啟療癒系午茶派對！

當法式經典遇上超人氣萌友，一場夢幻的午茶饗宴正式展開。由 dtto friends 的 Dinu 狗狗、Saugy 腸太郎 與 Hoya 好鴨 驚喜化身烘焙大師，聯手推出伊莎貝爾經典「布雪禮盒」。蓬鬆細緻的雲朵外皮包裹著絲滑內餡，每一口都是職人手作與可愛靈魂的完美邂逅，讓幸福感隨口感一同綻放。

聯名限定口味 為午後時光添上繽紛亮點：

．草莓布雪｜酸甜序曲 粉嫩果香交織濃郁奶霜，層次分明且清爽，瞬間喚醒少女心。

．宇治抹茶布雪｜高雅茶韻 嚴選日本抹茶，茶香溫潤、口感綿柔，享受恬靜的味蕾饗宴。

．微鹹起司布雪｜經典鹹甜 伊莎貝爾人氣首選！黃金比例的奶香與鹽味，鹹甜交融、百吃不膩。

伊莎貝爾用心做食品【獲政府肯定】並取得【清真認證】

伊莎貝爾通過 ISO9001、HACCP等多項國際認證，並獲經濟部商業司優良品牌獎，為亞洲首家通過 SGS 國際服務驗證的烘焙品牌。

清真認證強調「從產地到餐桌」的純淨與嚴謹，保障食材與製程符合宗教規範。全程依循清真標準把關，滿足多元族群飲食需求，讓顧客在享受美味的同時，也能安心信賴，感受我們對文化尊重與食品安全的堅持。

春節早鳥優惠開跑，即日起至115/ 1/10 早鳥優惠 9 折起！

春節早鳥優惠開跑，即日起至115/ 1/10 早鳥優惠 9 折起！

【皇樓】台灣本土品牌2026年金馬迎春．好禮鉅獻

皇樓品牌核心理念是「漢式宮廷糕點．新食尚」，致力於將傳統糕點，透過研發團隊創新技術、再加上MIT台灣製造的優勢，讓糕點更符合現代人的喜愛。皇樓的使命是「做出自己會買來送人的糕點」，讓大家重溫與傳遞記憶中過年該有的味道。

