【皇樓】台灣本土品牌2026年金馬迎春．好禮鉅獻

福祿滿滿的【皇樓2026．大雅禮盒】

「祿」，是最溫柔的吉祥祝願 ! 象徵著豐收，與被時光眷顧的好運。從勤耕到歡聚，承載著家與歲月的百般滋味，在春意初綻的時節，將福祿滿載的祝福，獻給內心最珍視的人。

「大雅」一詞源自《詩經》，原指宏大而雋永的詩篇，象徵莊重、典雅而高尚的文化氣韻。如同起源於台中市大雅的【伊莎貝爾】，承襲這片土地的風雅與厚實底蘊，以精緻工藝雕琢糕餅。

【大雅．綜合餅乾禮盒】集皇樓所有人氣特色餅乾之大全，佐香氣濃郁的烏龍茶包，品茗間愜意賞餅。

大雅．桃酥集錦
大雅．桃酥集錦

【大雅．桃酥集錦禮盒】收納了榮獲比利時iTQi最高榮譽三星獎的「桃酥-葡萄」、iTQi一星獎的「桃酥-紅茶葡萄」，以及人氣小餅乾「桃酥-芝麻」，運用傳統手藝將口味創新，保留了古早味的美好記憶。

過年樂
過年樂

【過年樂三層禮盒】既體面又喜氣洋洋的三層禮盒，有糕、有餅、有糖、還有招牌蛋捲，送給心目中重要的長官或長輩誠意十足！

鳳黃酥6入/8入12入禮盒
鳳黃酥6入/8入12入禮盒

【皇樓醍醐鳳黃酥】是逢年過節最多粉絲敲碗，同時也在2024年榮獲iTQi一星獎認證，並且獲得2025年「百大伴手禮金質獎」、以及旺旺中時「月光下吃餅-特優獎」，香甜鳳梨餡與鹹蛋黃的鹹甜滋味令人讚賞！

喫甜．六角提盒
喫甜．六角提盒

【喫甜．六角提盒】精緻的六角形外盒設計，內容是年貨必備的牛軋糖以及得獎桃酥，過年過節客廳擺上一盒增添吉祥氛圍，有糖有餅老少咸宜。

2026年春節訂購滿$3,000另外贈送「限量精美紅包袋」(可累贈)，全台直營門市均有販售，大宗訂單另有折扣！

