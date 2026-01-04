「320+1嘉義市博覽會」活動倒數！開幕至今已湧入250萬人次！快來體驗嘉義魅力！

快訊

聯合新聞網／ Ciao潮旅

12月20日下午磅礡登場，獲得熱烈迴響，今年以「我們嘉義式，管樂響全市」為主題，歷史悠久的「義大利科里羅尼中古世紀管樂旗隊」搶先帶來震撼全場的演出，還有日本、韓國、香港等7支國際隊伍，以及48支台灣各級學校行進樂隊演出，嘉義市區變成大型音樂嘉年華，踩街隊伍自中央噴水池圓環出發，沿中山路一路行進至KANO棒球園區，沿途街道旁擠滿民眾，不少家長高舉手機捕捉孩子演出的瞬間，還有民眾隨著節奏擺動身體。樂聲、掌聲、歡呼聲此起彼落，整座城市洋溢歡慶氛圍。

同天晚間，在嘉義大舞台舉辦大型晚會，市長黃敏惠率市府團隊與滿場觀眾熱情參與。國內外6支知名隊伍輪番登場，陣容更是豪華，包括嘉義市南興國中、臺北市景美女中、臺北市第一女子高中、臺北市建國中學、日本奈良學園大學與熊本工業高等學校吹奏樂部等隊伍，高水準的演出，以精準步伐、旗舞層次、還有鼓聲與銅管聲浪，震撼全場，炒熱現場氣氛，更帶給觀眾一場視覺與聽覺雙重饗宴。節目壓軸由范曉萱 和 100%樂團重磅登場，睽違多年再度來嘉開唱，隨後合體人氣歌手黃宣YELLOW，加上嘉頌重奏團與復雷閣街舞團，共同詮釋由范曉萱創作的管樂節主題曲《管他什麼音樂》，嗨翻全場。

城市博覽會多個舞台同步登場，彷彿一場世紀大秀，21日國際管樂節室內外音樂會，多支國內外隊伍在音樂廳、文化公園、中正公園、舊監宿舍群、社區等地同步演出；包括日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」、龍谷大學附屬平安高校吹奏樂部、拓殖大學紅陵高校吹奏樂部、熊本工業高等學校吹奏樂部等，現場人潮爆滿、好評如潮，讓觀眾驚喜連連，安可聲不斷，帶給所有觀眾滿滿感動與幸福感。

「320+1嘉義市博覽會」展期至12月28日截止，最後一週重磅活動不斷，《321 Party! 嘉義潮流節》，將於 12 月 25 日至 27 日，金曲製作人米奇林 MCKY LIN 領軍策展，結合音樂、行為藝術、服飾、文字、光影與裝置藝術，於檜意森活村T24 草地火力全開登場。最後一週的「嘉義大舞台」，24日平安夜舞鈴劇團帶來《鈴能的挑戰》、27日「霹靂魔幻音樂會：樂武震天」和嘉頌重奏團的演出，重新編寫多首霹靂布袋戲經典旋律；28日閉幕大典《+1+1+1 派對》，李英宏ft.陳建瑋、國語作業簿帶來精采演出，為連續17天的城市博覽會活動畫下精彩句點。

320+1 嘉義市城市博覽會 展覽資訊

展期｜2025.12.12（五）-12.28（日）

時間｜週一至週四10:00-18:00；週五至週日10:00-20:00

活動地點：嘉義市全區(詳細地圖請至官網查詢)

更多資訊：請關注「320+1嘉義城市博覽會」官方社群媒體

官方網站：https://chiayicityexpo2025.com/

FB：https://reurl.cc/ORQ623

IG：@ChiayiCityExpo2025

