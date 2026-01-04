台南 大人味的感性慢旅｜晨食、桑拿與微醺 在煙波台南館收藏古都的日與夜

早安 台南：從一碗牛肉湯開始的晨間儀式

府城的早晨，從牛肉湯的清甜湯頭揭開序幕。煙波將經典台南早餐文化，轉化為優雅的晨間儀式——自助牛肉湯區讓你親手現涮，新鮮牛肉片在清湯中輕輕翻騰，搭配虱目魚骨慢熬的鹹粥，每一口都溫暖滿足。豐盛的晨食饗宴除了台南傳統美味，還能品嚐世界冠軍王鵬傑師傅的招牌蜂巢麵包、酸種麵包與多道獨創料理，讓晨光中的第一餐就是美好的開始。

走進「食東西自助餐廳」，自助牛肉湯區體驗台南人的早餐：親手現涮牛肉片，淺嚐一口正冒著蒸氣的清甜湯頭

白天自由探索：步行即達的藝文風景

從煙波出發，輕鬆走進台南的藝文日常。兩分鐘可達台南美術館二館，純白的當代建築在陽光下更顯迷人。往巷弄深處走，蝸牛巷的裝置藝術、新美街的老屋咖啡廳與選物店，都是值得停留的角落。

微醺與桑拿 大人專屬的夜晚時光

當夜幕降臨，台南換上另一種面貌。神農街的復古酒吧、海安路的藝術氛圍，同樣近在咫尺。若想更愜意，不妨回到館內的「隱糧餐酒館」，創意義式料理配上精選調酒，微醺中感受主廚對在地食材的重新演繹；晚餐「一泊二饗」特別與府城老字號名店合作，不出飯店也能品嚐經典質感晚餐。

用餐後，走進日本旅客喜愛的飯店桑拿空間。在冷熱泉的交替與蒸氣繚繞間，身心漸感舒暢，靜享專屬於自己的療癒片刻。

在簡約乾淨的客房中徹底放鬆，讓身心回歸最純粹的平靜

日本旅人認證的質感選擇

煙波台南館長期受到日本旅客青睞，館內「拾品風土選物店」精選的台灣好物——溫潤清香的台灣茶葉、台味設計小物、酸甜台南芒果乾，也成為旅人收藏府城記憶的方式。

歡迎來這裡，收藏古都的日與夜——晨光裡的第一口牛肉湯、夜晚微醺後的桑拿，都將是專屬你的台南時光。在府城找回旅行的從容與自由，給自己一場大人味的感性慢旅。

離開前，不妨到飯店大廳「拾品風土選物店」選購在地伴手禮，增添這趟旅途的回憶

官方網站：https://tainan.lakeshore.com.tw/