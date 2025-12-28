叢林開始酒鬼超市JUNGLE PLAY TAIPEI 進駐台北信義區 把露營的自在搬進城市高空 打造微醺世外桃源

今晚不用離開城市 也能走進叢林

從綠色山林到摩登都會，從戶外露營到城市酒吧，「叢林開始酒鬼超市JUNGLE PLAY TAIPEI」始終秉持同一個核心理念──讓人放鬆，回到當下。

將懶人露營概念搬進城市，戶外場域以燈籠帳篷、燈串及搖椅等，打造自在愜意氛圍。©JUNGLE PLAY

「叢林」象徵不受拘束、沒有規則框架；而「酒鬼超市」的概念，則讓夜生活變得更加輕鬆。JUNGLE PLAY希望每一位在城市奔波的靈魂，踏入店內的那一刻便能暫時卸下日常角色，像逛超市般自然、隨性，依照自己的節奏，選擇想喝的飲品，決定想玩的方式。在這座「叢林」裡，找回最舒服的社交距離；在迷人的氛圍中，停下腳步在此相聚。

打破酒吧消費門檻 消費像逛超市一樣簡單

室內空間打造叢林風格休憩區，將摩登都會的時尚氣息與自然野趣的放鬆氛圍完美融合。©JUNGLE PLAY

空間，是 JUNGLE PLAY 最迷人的轉場語言。室內以俐落的不鏽鋼線條營造出時尚都會感，並巧妙融入大量綠意植栽，呼應「叢林開始」的品牌精神；戶外區則化身成為城市中的露營祕境，燈籠帳篷、溫馨燈串與木質元素交織，彷彿瞬間穿越到郊外，享受星空下的微醺露營時光。

每週末邀請知名藝人、DJ演出，並持續舉辦各式主題活動，炒熱現場氣氛。©JUNGLE PLAY

為了徹底實踐「無壓力、沒有距離感」的初衷，JUNGLE PLAY 顛覆傳統酒吧的經營模式──免門票、免包廂費、免預約，並導入自助選購酒水的體驗，喜歡什麼就拿什麼，還能享受動手調酒的樂趣。再加上燒烤、水煙及互動遊戲桌，每個人都能依照當下的心情自由組合，讓夜生活不再被規則牽著走。

週末星光不間斷 台北101跨年煙火第一排！

在 JUNGLE PLAY，表演不再是高高在上的舞台，而是陪伴大家聊天、喝酒、互動的最佳背景音。店內每週安排藝人與 DJ 現場演出，並持續策劃多元節慶主題活動。今年跨年檔期，更重磅邀請到高爾宣 OSN等人氣卡司輪番登場。憑藉得天獨厚的地理優勢，JUNGLE PLAY將是飽覽台北 101 跨年煙火的頭等艙，在酒水暢飲、音樂催化與煙火齊放的視覺震撼之下，享受最濃厚的派對氛圍。

參加JUNGLE PLAY的現場互動活動，音樂與笑聲交織，大夥歡樂齊聚一堂，每一刻都成為最難忘的回憶。©JUNGLE PLAY

JUNGLE PLAY 是信義區夜生活的新選擇，無需盛裝出席，不用提前計畫，也不受消費門檻限制，只要想放鬆、想聚會，隨時可以走進來，每個週末都有理由一來再來，每一位城市人，皆能在此找到屬於自己的叢林節奏。

JUNGLE PLAY TAIPEI

地址｜台北市信義區松壽路12號叢林開始11F

電話｜ 0965-542-731

營業時間｜週一至週四 20 : 00 – 02 : 00、週五至週日 18 : 00 – 04 : 00

官方LINE：@jungleplay888

跨年門票及包廂熱銷倒數中．包廂預訂：jungleplaytaipei.bvshop.tw

叢林開始酒鬼超市官網：https://jungleplaytaipei.bvshop.tw

官方Instagram：www.instagram.com/jungleplaytaipei