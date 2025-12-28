快訊

從風災廢墟到重生的土

八八風災曾讓寶來滿目瘡痍。災後，檨仔腳成了社區情感的庇護所，讓居民在陶藝、植物染、窯烤麵包、大灶餐等日常創作中重新找到力量。手作成為療癒，也成為一種集體重建的語言。每一次揉土與分享，都是社區重新呼吸的節奏。

手作與土地的對話

茂林國家風景區管理處委託梓辰文化創造團隊職人師資「樂無事民藝工作室」鄧佳慧老師規劃陶藝工作坊，以絞胎技法製作陶器，將不同顏色的瓷土交錯揉合，經由拉坯與燒製，呈現如山林氣流般的自然紋理。鄧佳慧說：「陶藝讓我們重新記得土地的溫度。」在掌心感受泥土的柔軟與韌性，那是山林的氣息，也是六龜復原的力量。當作品從窯中出爐，色澤溫潤、紋理交錯，彷彿凝結了人與土地共生的節奏。

芒果樹下的文化再生

在檨仔腳，陶土不只是材料，而是一種再生的象徵。泥土在手中被捏塑、成形，正如社區在災後逐漸穩固的過程。每一件器皿都承載著創作者的心意，也記錄了寶來人的堅韌。陽光穿過芒果樹葉，在陶面上閃爍，像是在說：這裡的文化，不需要華麗，而是以最樸實的方式延續著。

文化行動的延續

檨仔腳文化共享空間同時也是展覽與共學的場域。在陶藝、植物染與食農體驗中，理解「土地」不只是背景，而是生活的根。這樣的文化行動，讓「地方創生」不再是口號，而是一次次被手掌捧起、被火焰燒成、被生活使用的真實存在。傍晚時分，窯火微亮，陶土在火裡慢慢變色。屋外的風帶著溪水與泥土的氣味，旅人與居民一同端看自己的作品，笑著說：「像是從土地裡長出來的杯子。」在六龜寶來，泥土不只是物質，它是一種情感的載體—當人重新學會「與地同行」，那份柔軟與力量，正是最深的地方韌性。

芒果樹下的泥土記憶：六龜寶來的再生故事

在高雄六龜區寶來里,群山圍抱、荖濃溪蜿蜒。這片土地經歷過創傷,也正緩緩重生。坐落於此的「檨仔腳文化共享空間」,名字取自台語「芒果樹下」,象徵著聚集與庇蔭,成員多為在地婦女與青年,以「與大地和諧共處」為信念,用手作讓文化重新回到生活之中。

從商號到香氣：洪稇源的再生與六龜的物產滋味

走進高雄六龜老街，陽光落在紅磚與騎樓之間，時間緩緩升溫。轉角那棟刻著「洪稇源」泥塑字樣的老屋，牆面斑駁卻依然挺立，像一盞未熄的燈，照見六龜百年商街的往日煙火。

