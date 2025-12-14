從商號到香氣：洪稇源的再生與六龜的物產滋味

創辦人洪見濤自旗山遷來，當時六龜仍是山林邊境，他在此開設雜貨商號，販售日用品與山產，也是早期「番產交換所」之一。那是物資、訊息與人情往來的起點——火光在此燃起，為山城帶來最初的繁華與溫度。

老街的縫線

短短數百公尺，卻像時間的縫線，縫合了時代與記憶。洪稇源、池田屋、太和堂中藥房並列成街，見證從日治至戰後的商業變遷。昔日的雜貨聲與木門扣響，如今化為旅人的足音。洪稇源重新整修後，保留原有的木構外觀與騎樓拱窗，如今成為「龜心商行－滴咖啡」與「溜街愛玉」的新據點。當咖啡香混合著愛玉的果香在空氣中漫開，老屋的記憶也再次被喚醒。

從交換所到味覺地景

洪稇源的再生，轉化為文化與味覺的對話。茂林國家風景區管理處委託梓辰文化創造團隊職人講師，「江舟商店主理人」江舟航以「食農」為題，邀請旅人與居民一同動手，將六龜的蜂蜜、梅子與茶融入甜點創作。「讓味覺去理解地方，是最直接的學習方式。」

他笑著說。攪拌、煮沸、淋醬——每個動作都像一次記憶的重現。火焰讓食材釋放香氣，也讓人與土地重新連結。當蜂蜜的甜、梅子的酸、茶的苦在口中層層交融，那不僅是味道的碰撞，更是一場文化的再煉；再度成為傳遞記憶與交流的地方。旅人坐在木窗下，一口甜點，一口咖啡，感受到的不只是滋味，而是六龜土地的熱度與人情。

文化的火光 從日常燃起

傍晚的光線灑落在騎樓磚面，咖啡香、果香與山風交錯成柔軟的氣息。百年前，洪稇源是物產交換的據點；如今，它以味覺與手作，繼續燃燒著地方文化的火光。六龜老街的節奏依舊緩慢，卻有一種溫暖在空氣裡流動。那是火的象徵——不張揚，卻持續發亮。老屋不再只是歷史的遺跡，而是一座正在呼吸的爐火，讓人們在香氣裡重新認識地方、理解生活，也點燃屬於山城的文化溫度。