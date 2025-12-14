環遊世界的煙波早午餐BUFFET 將星級風景盛入盤中

晨間綠洲：端出米其林推薦美味 和牛、龍蝦及鮮蟹等一桌海陸

「煙波早堂」與國內外米其林名店合作，拓展早午餐的格局，開創更具深度的美味視角。

煙波早午餐BUFFET廣納可溯源、高規海陸食材，融會世界料理技藝，構築豐富多采的無國界餐檯。

煙波與國內及海外獲獎名店攜手，將人氣星級料理搬上餐桌，讓人恣意歡享，一早就遇見世界的好味道！深受旅人喜愛的人氣料理「龍蝦金蟹味噌湯」以日本國湯為底，與龍蝦、小魚乾及洋蔥熬煮，豪邁加入酥炸螃蟹，好似大海的縮影；另一道台灣國民美食華麗升級的「松露和牛肉臊飯」，嚴選三肥七瘦和牛絞肉、牛骨鮮蔬高湯、松露慢火精燉，淋上熱氣騰騰、晶瑩飽滿的米飯，噴香下飯。

不僅如此，兼顧豐富多元及健康飲食的九大無國界餐檯，還能嚐到世界盃麵包大師賽冠軍王鵬傑拿手之作「蜂巢麵包及酸種麵包」、全球知名抹醬、復古台式甜點、在地名店手作包子、養生榖粉及益菌麥片等，滿桌的香氣，喚醒一整天的好心情！

從街頭小吃到法式餐桌 主廚用一道道料理 拼出世界的輪廓

2025全新推出明星料理，包括廣受喜愛的「櫻花蝦鯖魚麵線披薩」及「及第蟹黃海珍粥」。

2025新推出的主廚之最明星料理「櫻花蝦鯖魚麵線披薩」靈感來自台灣巷口的麵線攤，薄脆餅底吸附蔥蛋香，疊上手炒鯖魚鬆與韓式泡菜，激盪出酸辣鮮美的創意台風披薩。「及第蟹黃海珍粥」則凝聚鮮蟹的濃醇，鮑魚、珠貝、蝦仁等海味，入口如潮汐推疊，搭配江蘇小點「饊子」，為這碗海味注入東方的靈魂。蘇澳四季雙泉館、新竹湖濱館、花蓮太魯閣三館週末限定的「翠羽塔塔燻鮭魚」則以低溫煙燻封存油脂的細膩與芬芳，搭配一杯法國貝雷紅酒，讓旅人彷彿置身巴黎。

煙波國際觀光集團串起世界的篇章，來自遠方的驚喜、職人手作的細膩、在地的溫度，在一頓飯裡交會，顛覆旅人對飯店早餐的想像，讓清晨的香氣成為旅行最難忘的記號！