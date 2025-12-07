義大遊樂世界雙優惠開跑！Outlet Mall週年慶同步點燃消費熱潮

全民暢玩680 南高屏市民尊享588

即日起至 12/21（日），樂園推出普發萬元加碼活動「全民享兒童價 680 元」。不僅暢玩樂園也能到義大世界購物廣場輕鬆購物，單筆消費滿 1,000 元，還可獲得超實用的 「萬元放大攻略本」，好康一次帶回家！

除了全民優惠外，義大遊樂世界也特別推出，即日起至12/30(二)「南部鄉親588」方案，只要設籍台南、高雄、屏東，憑證即可享專屬入園價。高雄市民再獨家加碼只要高雄人購票，同行好友也能一起享588元入園，把「高雄限定好康」帶給整個朋友圈，揪團更划算、玩樂無負擔，一票暢玩全園所有熱門遊樂設施、精彩遊行。

全新主題設施、跨年星光趴與煙火接力登場

12月份將推出全新希臘主題設施「魔幻空間」即將登場，帶你沉浸式穿越亞特蘭提斯，展開奇幻冒險旅程！緊接著 12/31(三)，年度壓軸義大星光趴熱力開場，並將施放長達 999 秒煙火，全台首創「藍色流星雨煙火」還有「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等特色主題煙花！以突破性的煙火技術，打造宛如宇宙銀河般的夢幻景象，陪你一起熱鬧倒數、狂歡迎接 2026 年！

義大15週年慶同步登場 即日起至 12/21 回饋不間斷

12/5–12/8 滿額贈百元電子抵用券，在地小農來店禮抽豪華假期大禮包，12/20更推出全台首創的「聖誕夢幻大遊行」，走進園區即可與聖誕老人近距離感受節慶的溫度。園區結合飯店住宿、遊樂體驗與特色餐飲，一次滿足想放鬆、想玩樂、想吃好的所有期待。最後更加碼抽iPhone17，為歲末再添一份小確幸。更有節慶手作 DIY—包含手機座、夢想摩天輪及浮游花瓶等療癒小物。今年冬天，就在義大把假期過得完整而浪漫！

義大遊樂世界官網：https://www.edathemepark.com.tw/