義大遊樂世界雙優惠開跑！Outlet Mall週年慶同步點燃消費熱潮

全民暢玩680 南高屏市民尊享588

即日起至 12/21（日），樂園推出普發萬元加碼活動「全民享兒童價 680 元」。不僅暢玩樂園也能到義大世界購物廣場輕鬆購物，單筆消費滿 1,000 元，還可獲得超實用的 「萬元放大攻略本」，好康一次帶回家！

除了全民優惠外，義大遊樂世界也特別推出，即日起至12/30(二)「南部鄉親588」方案，只要設籍台南、高雄、屏東，憑證即可享專屬入園價。高雄市民再獨家加碼只要高雄人購票，同行好友也能一起享588元入園，把「高雄限定好康」帶給整個朋友圈，揪團更划算、玩樂無負擔，一票暢玩全園所有熱門遊樂設施、精彩遊行。

全新主題設施、跨年星光趴與煙火接力登場

12月份將推出全新希臘主題設施「魔幻空間」即將登場，帶你沉浸式穿越亞特蘭提斯，展開奇幻冒險旅程！緊接著 12/31(三)，年度壓軸義大星光趴熱力開場，並將施放長達 999 秒煙火，全台首創「藍色流星雨煙火」還有「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等特色主題煙花！以突破性的煙火技術，打造宛如宇宙銀河般的夢幻景象，陪你一起熱鬧倒數、狂歡迎接 2026 年！

義大15週年慶同步登場 即日起至 12/21 回饋不間斷

12/5–12/8 滿額贈百元電子抵用券，在地小農來店禮抽豪華假期大禮包，12/20更推出全台首創的「聖誕夢幻大遊行」，走進園區即可與聖誕老人近距離感受節慶的溫度。園區結合飯店住宿、遊樂體驗與特色餐飲，一次滿足想放鬆、想玩樂、想吃好的所有期待。最後更加碼抽iPhone17，為歲末再添一份小確幸。更有節慶手作 DIY—包含手機座、夢想摩天輪及浮游花瓶等療癒小物。今年冬天，就在義大把假期過得完整而浪漫！

義大遊樂世界官網：https://www.edathemepark.com.tw/

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

義大遊樂世界雙優惠開跑！Outlet Mall週年慶同步點燃消費熱潮

義大遊樂世界攜手義大世界購物廣場推出年度最強優惠！

法絨喜餅的冬季浪漫：小農風土 與法式甜點結合，聖誕月帶來K.UNO 珍珠的甜蜜驚喜

「法絨法式手工甜點 Velvet Patisserie」以台灣小農食材打造 29 道法式甜點，深受新人喜愛，也是多位藝人與精品品牌御用糕點。2025 聖誕月下訂喜餅，即可抽 K.UNO 日本天然珍珠 18K 金項鍊。唯美設計禮盒、永續理念與公益合作，讓法絨成為最受期待的永續婚禮喜餅品牌。 九年來，致力打造婚禮最美配件，演繹時尚婚禮，更以台灣在地小農食材打造絕美細膩法式甜點。是藝人盧彥澤、Energy 張書偉指定贈禮品牌，也是愛馬仕 Hermès、香奈兒 Chanel 等國際精品指定訂製糕點夥伴！超人氣法絨攜手日本婚戒品牌K.UNO，凡12月下訂喜餅之準新人即可抽「K.UNO日本天然珍珠18K金項鍊」！

歲末之光：跨年旅行的那些選擇2026新年熱門旅遊目的地觀察

踏入2025年末，世界各地都在籌備那一刻最耀眼的煙火與倒數。

Cath Kidston 2025 聖誕系列亮相 送禮靈感一次收齊踏上聖誕之旅 打造專屬冬季的英倫節慶世界

倫敦生活風格品牌 Cath Kidston推出全新聖誕節主題系列，以「The Christmas Journey」為核心，延伸多款節慶家居、禮品、包款等，將品牌標誌性的英倫復古感與冬季歡樂氣息完美結合，陪伴大家從秋日溫暖走入冬日節慶。

內湖凱旋酒店「旋悅暖心旅」 豪華四人房、韓式汗蒸體驗、萬元小確幸專案

內湖凱旋酒店推出「旋悅暖心旅」每晚NT$3,999元起，專案結合「羊角包汗蒸館」韓式汗蒸幕與「LOMOJI 樂木集」漢方保養，讓旅人透過汗蒸暖身、草本養生與舒心住宿，於繁忙生活中重拾平衡。

