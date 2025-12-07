法絨喜餅的冬季浪漫：小農風土 與法式甜點結合，聖誕月帶來K.UNO 珍珠的甜蜜驚喜

法式喜餅甜點與法絨甜點主廚Vikcy

主廚Vicky用舌尖走訪台灣土地，為甜點注入靈魂

甜點主廚Vicky 走訪各地，遴選特色食材，以29道法式甜點呈現達克瓦茲、費南雪、法式酥餅—從大湖有機草莓、南庄桂花釀、三峽碧螺春到東港櫻花蝦，將土地溫度注入每一口細膩滋味。

（左圖）芝麻奇亞籽達克瓦茲；（右圖）紅藜海苔胡椒脆餅

以29道法式甜點呈現 將土地溫度注入每一口細膩滋味

因甜點主廚Vicky從小看著爺爺耕作的背影，深知小農耕作的艱辛，攜手各地小農，期盼透過品牌的力量，讓更多人深度認識並喜愛台灣食材。逾十種超人氣法式甜點皆融合小農在地食材。「荔枝烏龍茶酥餅」使用南投的荔枝烏龍茶葉，一入口清甜果香與茶香細膩浮現，優雅精緻於舌尖綻放，「芝麻奇亞籽達克瓦茲」則是嚴選台南有機芝麻粉，醇厚香氣撲鼻，舌尖尾韻綿延不散；「紅藜海苔胡椒脆餅」保留有機栽植的紅藜麥穀物的脆粒口感，海苔的鹹香與胡椒恰到好處的些微點綴，豐富了法式薄餅的細膩鹹香。

（左圖）法絨喜餅甜點，茶梅焙茶旅人蛋糕；（右圖）紫薯於你熔岩奶皇旅人蛋糕

「櫻花蝦紫米香鹹餅乾」採用屏東東港特有櫻花蝦，及濁水溪無毒栽種的甜脆香紫米，鮮味香氣濃郁，居鹹味餅乾人氣之冠！「茶梅焙茶旅人蛋糕」南投飽滿茶梅藏於其內，與綿香柔潤巧克力蛋糕在味蕾舌尖巧妙維持酸甜平衡。每道甜點不僅有著藝術品般的視覺設計，一場味蕾浪漫邂逅，更可感受到對於土地的熱愛與層次溫度。

（左圖）花續喜餅禮盒；（右圖）河畔喜餅禮盒

法絨禮盒設計：聯手德國紅點設計師的夢幻美學

唯美仙氣的設計師手繪花卉設計，輕柔繫上溫婉的透明雪紗粉緞帶「花續喜餅禮盒」，每道細節都宛若唯美藝術品，2025年更推出大膽且前衛時尚的「悸動系列」，充滿未來感的大膽撞色色彩配置，婉約又不失時尚浪漫，分別為靜謐湖水藍點綴燙銀、燙橘的法國日落「河畔」，以及薰衣草紫勾勒簡潔幾何城市的「邂逅」，彷彿兩人甜美漫步於異國之中，浪漫綿長的愛意化為細膩筆觸，細細感受新人的溫柔愛情風景。

法絨聖誕月雙重奏，開啟您的專屬浪漫驚喜包

法絨如何用喜餅推動公益與環保？

延續法絨品牌對於土地的愛，將永續理念完整落實，新年伴手禮更選用環保紙材印製；星語彌月系列攜手「伊甸社會福利基金會」與高雄在地「南方文教基金會」，將部份營業額捐出，讓愛延伸至更多需要的孩子。並不定期參與大大小小公益贊助活動，以行動力表示支持。

法絨聖誕月雙重奏 活動內容

活動期間：2025.12.1（一）至2025.12.31（三）

第一重、於活動期間下訂喜餅，即可抽K.UNO日本天然珍珠18K金項鍊(價值$12,000) 乙位。

第二重、準新人專屬喜餅預訂好禮贈

宅配預定：手工編織花禮乙份(價值$399)

門市預訂：隨機贈限量聖誕小禮盒乙盒(價值$399)

除了有甜點主廚研製聖誕限定療癒可愛薑餅人、聖誕樹奶油餅、可可卡雷特酥餅。還有超值好禮隨機發贈：「新肌霓隱形防護美手霜」台灣MIT肌膚保養專家、「PUREART淨萃雅藝」潔淨新生L01沐光護唇膏，全台首支通過Clean Label純淨評鑑、「K.UNO飲料皮革」溫柔奶茶色設計，精緻細膩的質感。超多豐富獎項，立即預約喜餅試吃，成為今年最幸運的準新人！

