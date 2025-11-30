歲末之光：跨年旅行的那些選擇2026新年熱門旅遊目的地觀察

亞洲的熱力持續升溫：日本東京、大阪的主題樂園跨年派對吸引無數旅客；首爾的鐘路區保留傳統敲鐘儀式的古意與莊重；曼谷河濱夜市與吉隆坡雙子塔更以煙火秀點燃夜空。歐美那頭，倫敦眼與泰晤士河畔的宏大場景，紐約的時代廣場熙攘人潮，都象徵著跨年夜的經典與夢想。

但如果你追求的是與眾不同，不想經歷被人潮推著走的體驗，那麼以下幾處高CP值的選擇可能更為貼近你的期待：韓國的釜山、大邱、濟州島或清州，空間與生活節奏比首爾寬鬆卻仍帶文化深度；泰國清邁或董里則有濃厚的文青風格與慢旅行的質感；菲律賓宿霧，海風、海景、日與夜的轉換，都讓跨年不只是倒數，而是一整段靈魂放鬆的儀式。

最後建議您，聽從自已的預算與偏好，無論是喜歡在人群中央振奮地倒數，還是想找個隱密的海邊或山上，看著星空默默迎新年，都要在旅遊規劃時先把機票、住宿訂好；再追蹤各地活動資訊，煙火在哪、敲鐘儀式什麼時間、交通封閉狀況等，這些細節會決定你的夜晚是詩意滿滿，還是在寒風中苦等。

1、旅平險＋不便險：讓旅途無後顧之憂

旅行途中您會擔心的事項，都可以透過臺灣產物保險的一站式旅遊保障幫助您解決。例如旅程取消、旅程更改、意外傷害、海外突發疾病醫療、班機延誤等項目，以旅程取消來說，它是指在海外旅程開始前7天到海外旅程開始的這段期間，如果不幸發生配偶或三親等內親屬死亡或病危而取消全部旅程時，無法取回的預繳團費、交通、住宿及票券的補償。臺灣產物保險讓您的每趟旅行更有保障，不用擔心因意外事故所生額外支出，而影響旅程與心情。

2、醫師線上諮詢：安心CARE 24小時守護您的健康

透過安心CARE 線上醫療諮詢服務，即使身處海外而不幸發生意外或病痛，您仍能透過視訊即時與台灣急診科醫師連線，24小時全天候守護您的健康，讓您在異國也能像有專屬醫師隨行般安心。

