Cath Kidston 2025 聖誕系列亮相 送禮靈感一次收齊踏上聖誕之旅 打造專屬冬季的英倫節慶世界

聯合新聞網／ Ciao潮旅

今年的 The Christmas Journey 系列，聖誕之旅描繪了一個充滿角色的玩樂世界，在這裡，Cath Kidston備受喜愛的毛絨朋友們成為穿越歡樂風景、回家過聖誕的重要角色。找出線索，挑選最有心意的禮物，特色設計包含荷葉邊、蝴蝶結與愛心，並注重色彩與細節。還有迷人的小物與重新詮釋的經典圖案，是完美的收藏選擇。這個聖誕節，絕對可以找到適合每個人的禮物。

從我們精選的印花禮品中，找到那份最貼心的小驚喜。每一件都用心包裝，繫上蝴蝶結，傳遞溫暖心意。本季特別設計，為你愛的人創造難忘時刻。從這一系列迷人小物中，挑選專屬的心動禮物。

Christmas Journey 印花系列

以俏皮又懷舊的節慶氛圍為主題，採用手繪風格的桌遊路徑印花，描繪經典的Cath Kidston 角色踏上回家過聖誕的旅程，沿途展開一幕幕溫馨的節慶場景。

一起感受北極的奇幻魅力，迷人的印花以俏皮的細緻花樣呈現可愛的北極風景。北極熊繫上紅色蝴蝶結與雪白的北極狐和馴鹿一同漫步於飄雪之中，營造出浪漫又夢幻的冬日氛圍。

Festive Spot 印花系列

以充滿節慶感的印花為主題，將愛心、玫瑰與冬青葉巧妙融合於繽紛的圓點設計中，展現出俏皮又細膩的節日氛圍。

推薦商品

店櫃資訊

北部

台北遠東SOGO忠孝館 B1

新光三越 台北站前店 3F

新光三越 南西一館 B1

LaLaport 南港店 2F

Mitsui Outlet Park 林口三井 1F

中部

台中麗寶Outlet Mall 1F

南部

台南南紡購物中心 2F

高雄漢神巨蛋購物廣場 4F

FB:https://reurl.cc/ZlAY1M

IG:https://reurl.cc/Xajv57

官方網站:https://www.cathkidston.tw/

