內湖凱旋酒店「旋悅暖心旅」 豪華四人房、韓式汗蒸體驗、萬元小確幸專案
天氣漸轉涼，凱旋酒店推出秋冬限定住房專案「旋悅暖心旅」，攜手內湖在地「羊角包汗蒸館」以及台灣漢方保養品牌「LOMOJI 樂木集」，讓旅人即使身在城市，也能享受深度療癒的秋冬假期。同時，因應政府普發現金1萬元，凱旋酒店也特別推出限時「萬元小確幸住房專案」，以超值價格邀請旅人犒賞自己，享受一場城市中的放鬆假期。
「旋悅暖心旅」住房專案即日起至12月31日限時推出，入住豪華雙人房每晚NT$3,999起。專案結合「羊角包汗蒸館」韓式汗蒸幕與「LOMOJI 樂木集」漢方保養，讓旅人透過汗蒸暖身、草本養生與舒心住宿，於繁忙生活中重拾平衡。凡預訂專案入住，即可享「羊角包汗蒸館」40分鐘韓式汗蒸幕體驗優惠，兩人同行一人免費（需提前預約），再加贈「樂木集天天舒壓漢方循環湯浴包」乙份，並有機會抽中「樂木集暖心茶器養生漢方茶禮盒」（市價NT$1,480），以草本能量溫潤身心、釋放壓力、促進循環，讓旅程更加療癒。
迎接「全民萬元普發」的好消息，凱旋酒店同步推出「萬元小確幸住房專案」，以NT$9,999限時優惠價，即可入住豪華四人房連續兩晚，並享每日豐盛自助式早餐，空間寬敞明亮，採現代簡約設計風格，為家庭出遊或好友同行提供舒適自在的休憩環境。房內配備柔軟舒適寢具與完善的衛浴設施，讓每位旅人都能在溫馨氛圍中放鬆身心。此外，凡於12月31日前入住專案，再加贈韓式汗蒸幕體驗，讓旅人於歲末時節盡情釋放疲憊、重拾活力。這個秋冬，誠邀旅人一同走進城市裡的靜謐時光，展開一場既暖心又有意義的小旅行。
內湖凱旋酒店
地址：台北市內湖區江南街55號
電話：（02）87527888
官方網站:https://www.justpalacehotel.com.tw/
