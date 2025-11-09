喝水是日常保養關鍵！女星帶動補水風潮 好的瓶裝水要怎麼挑？

從好萊塢到華語圈，不少女星把「規律補水」視為她們的保養日常，Jennifer Aniston 近年在專訪裡不只分享訓練與飲食節奏，也一再強調補水的重要；名模林志玲曾提到，保養方面最大的執著就是喝水。

但是，好的水要怎麼挑？「鹼性水較健康」其實是誤會，市面上從鹼性水、礦泉水到純水，宣稱各種不同功效，其中「鹼性水」透過業者廣告訴求抗氧化、改善體質等機能，吸引眾多消費者追捧。然而，根據食品藥物管理署《藥物食品安全週報》指出，至今沒有足夠科學證據支持鹼性水能調整酸鹼體質，人體有強大的酸鹼平衡機制，飲用鹼性水並不會改變體質。因此，消費者越來越傾向回到基本面：製程是否安全、水源是否透明，以及喝起來能不能安心。

瓶裝水怎麼選？3 大關鍵：pH值、製程安全、品牌信任感

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，消費者討論焦點已從「好不好喝」轉向「能不能安心喝」。從「酸鹼值」的迷思，到「製程」的透明，再到「品牌」信任感，以下3大關鍵成為網友最常提到的關鍵 :

pH 值迷思：鹼性水真的比較健康嗎？

在眾多瓶裝水話題中，「酸鹼值（pH）」仍是最吸睛的關鍵字。根據網路聲量分析，約有 24% 的討論圍繞在酸鹼值。專家也提醒，酸鹼值只是水的性質之一，飲用鹼性水並不會改變體質，重要的是水質的乾淨與否。

製程透明化：安全水源才是安心關鍵

網路聲量顯示，16% 的聲量圍繞在「製程安全」，顯示這是消費者選擇瓶裝水時最在意的核心因素。有網友直言：「市售礦泉水95%都是經過過濾就給你喝的，幾道過濾基本飲用無虞」、「礦泉水一樣算是生水，除非是泰山純水這種煮過的瓶裝水」、「沒煮沸的水我自己也不敢喝，更不敢給小孩喝」，「過濾方式」vs「是否煮沸」各有擁護者，但若品牌能提供明確製程，將有助於降低消費疑慮，也展現對產品品質與安全的責任感。

品牌信任感：長期穩定的品質最重要

近 12% 的網友提到「品牌差異」，顯示消費者購買行為仍受到習慣與品牌印象的影響。有網友表示：「便利商店看到熟悉的品牌就會直接拿」，也有網友分享「我偏好國外礦泉水品牌」、「最愛黑瓶子竹炭水」等偏好。

近期礦泉水推薦排行榜中，前五名分別為：統一 PH9.0、悅氏 Light 鹼性水、台鹽海洋鹼性離子水、evian 天然礦泉水、泰山純水，媽媽族群表示，「一直以來都用泰山純水，上面有寫煮沸過 105 度高溫煮沸」。品牌能長期維持信任感，仰賴品質穩定與清楚標示。

每天喝好水「日常感」水保養

瓶裝水喝起來是否順口、好攜帶會直接決定你一天的實際飲水量！選輕量瓶、好握瓶身或不脫落瓶蓋的設計，通勤與外拍更不費力，辦公桌邊則放 1–2L 大瓶當「視覺提醒」。把事情簡化，才做得久：起床先一杯溫水，出門帶一瓶、回到座位補一杯；不追奇效，只讓每天的水分到位。