聽新聞
0:00 / 0:00

韓國藝術家金元根、鄭璥鏸參展 ART TAIPEI 2025 寶于藝術中心開啟跨國美學對話

聯合新聞網／ Ciao潮旅
左起依序為達永建設集團總經理夫人李晨霏、總經理趙定中、Bank Art Fair創辦人金東明、藝術家鄭璥鏸、寶于主理人阮于恬、達永建設集團董事長莊政儒與金元根經紀人成賢珠。
左起依序為達永建設集團總經理夫人李晨霏、總經理趙定中、Bank Art Fair創辦人金東明、藝術家鄭璥鏸、寶于主理人阮于恬、達永建設集團董事長莊政儒與金元根經紀人成賢珠。

由達永真善美文教基金會攜手寶于藝術中心聯合呈獻，雙方共同邀請韓國當代藝術家金元根（Kim Won Geun）與鄭璥鏸（Kyeong-hye Chung）來台於2025 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會聯袂展出，以雕塑與繪畫之美，描繪人性與情感的詩篇。基金會以推動文化教育與美學交流為己任，此次再度以具體行動實踐「真、善、美」精神，透過藝術跨越語言與地域的藩籬，凝聚亞洲藝壇的共鳴與對話，讓藝術成為觸動人心的橋樑，照亮台北秋季的藝文星空。

建築為本社會責任 轉化為跨國藝術文化實踐

隸屬達永建設集團旗下達永真善美文教基金會致力於推動文化、教育與藝術交流，關懷社會，扎根美感教育，啟發社會真善美的力量。基金會長年支持與贊助跨國藝術交流，也是寶于藝術中心今年在ART TAIPEI藝博會跨國策展的關鍵推手，不僅是對藝術推廣的支持，更象徵企業文化責任的具體展現，以行動滋養城市美感，以藝術回饋社會人文。10月23日開展當天，達永建設董事長莊政儒與寶于主理人阮于恬雙雙親臨現場，與韓國藝術家鄭璥鏸及金元根經紀人成賢珠共同進行剪綵儀式，見證建築、人文與藝術共生的美好時刻。

達永真善美文教基金會攜手寶于藝術中心於藝博會隆重呈獻韓國藝術家鄭璥鏸與金元根聯合特展。
達永真善美文教基金會攜手寶于藝術中心於藝博會隆重呈獻韓國藝術家鄭璥鏸與金元根聯合特展。

當代雕塑的藍調詩篇 金元根以幽默書寫人性柔軟

以「幽默中帶柔情、粗獷裡藏浪漫」著稱的韓國當代藝術家金元根，擅以獨特雕塑語法捕捉平凡男子的生命詩意。他筆下的「大叔」形象既滑稽又動人，例如圓潤的體態、緊紮的花襯衫、手中的冰淇淋與拳擊手套，交錯出現實與夢想、硬漢與童心的反差張力。他將韓國傳統「丹青」色彩融入雕塑語言，結合木雕與樹脂工法，讓立體造形迸發出繽紛卻內斂的生命節奏 。

韓國藝術家金元根雕塑作品。
韓國藝術家金元根雕塑作品。

金元根的作品在亞洲與歐美藝壇均掀起熱烈迴響，為美籍台裔作家Eddie Huang、美國夜生活巨擘David Grutman、加勒比音樂製作人Jillionaire及韓國時尚策展人金弘基等藏家所珍藏。他以誇張造型包裹真摯情感，在觀者會心一笑之際，亦喚起對「中年浪漫」的溫柔理解：那些在現實裡仍願意遞出花束與微笑的身影，成為當代藝術最具共鳴的象徵。

音樂到繪畫的靈魂轉譯 鄭璥鏸以自我旋律描繪純粹情感

與金元根的雕塑相映成趣，鄭璥鏸以畫筆取代琴鍵，讓色彩譜寫出內心的旋律。她擁有古典鋼琴教育背景，從詮釋他人樂章走向自我創作，透過極繁卻童趣的畫面結構，描繪自我接納與內在對話的旅程。

韓國藝術家鄭璥鏸與作品合影。
韓國藝術家鄭璥鏸與作品合影。

鄭璥鏸筆下角色色彩鮮明、情緒流動，宛如童話般華麗卻蘊含哲思。作品不僅於首爾、釜山、台北等地展出，更與韓國知名甜點品牌HWA KWA BANG合作推出限量甜點套組《SELF LOVE KIT》，結合視覺藝術與味覺體驗，展現她於藝術與品牌跨界間的靈活創意 。她的作品兼具哲理深度與商業潛能，成為年輕藏家競相關注的潮流指標。

本次展出不僅是一場藝術的饗宴，更是企業文化責任的具體實踐。達永真善美文教基金會以真誠推動藝術、以善意回饋社會、以美感啟發人心；寶于藝術中心則以創意策展連結亞洲藝術家與觀者心靈。兩者攜手於ART TAIPEI 2025共同譜出一場跨越疆界的美學樂章，讓藝術不止於畫布與雕塑，而成為照亮城市與人心的永恆之光。

寶于藝術中心 X ART TAIPEI 2025

台北國際藝術博覽會特展

藝術家：金元根、鄭璥鏸

公眾展期：

2025年10月24日（五）14:00-19:00

2025年10月25日至27日11:00-19:00

展位：B49 Bauyu Art Center

地點：台北世界貿易中心展演一館

地址：台北市信義區信義路五段5號

Ciao潮旅

追蹤

延伸閱讀

韓星李廷鎮合體温昇豪　曝韓國閃兵下場「直接引退」

韓國女明星秀「大長腿」沈迷這項運動：秀智、孫娜恩、朴智賢，完美身材全靠它

高雄兒美館「生活藏寶圖」 邀孩子探索日常藝術

「2025 摩瑟水晶 大師之藝—雕刻古典，琢磨現代」特展新竹大遠百開展

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

韓國藝術家金元根、鄭璥鏸參展 ART TAIPEI 2025 寶于藝術中心開啟跨國美學對話

由達永真善美文教基金會攜手寶于藝術中心，邀請韓國當代藝術家金元根與鄭璥鏸來台參展「ART TAIPEI 2025」，展覽融合雕塑與繪畫、建築與人文，邀請熱愛藝術的民眾，一起開啟跨國美學對話。

玉井果香、中埔風光、大埔樂章一場自南臺灣展開的旅行交響曲

旅程從臺南玉井出發，亦可從嘉義中埔啟程，一路前行至有「山中提琴村」美譽的嘉義縣大埔鄉。沿途可漫遊玉井著名的芒果冰一條街、感受中埔的人文風光趣，最後抵達壯麗的曾文水庫，及全臺唯一的漂流木提琴村，在山水環抱間，樂音悠揚迴盪，「曾文水庫峽谷音樂會」將音樂藝術與自然景觀巧妙融合，為這段南臺灣旅程譜下最動人、最難忘的樂章。

豐FOOD自助餐推出「美式嘉年華」肉食控準備暴動！身分證藏寶藏　對中3碼送「美式牛小排」加碼為「鏟子超人」補充能量款待龍蝦料理

豐FOOD海陸百匯推出「美式嘉年華」，自助餐肉食控準備嗨翻！身分證對中三碼送嫩煎牛小排，限時加碼龍蝦兌換活動。快來飽餐美式牛排、肋排、海鮮盛宴！

Repetto CEO Charlotte首度來台！親自揭示品牌背後的法式節奏與靈魂

本季 Repetto 迎來特別時刻，品牌執行長兼總裁 Charlotte Gaucher 首度造訪台灣，親自分享品牌核心與秋冬新作。Charlotte 表示：「台灣的能量令人著迷，既充滿創意，又在傳統與現代間取得完美平衡。」她特別提到最推薦給台灣女性的鞋款是 Cendrillon Gomme，品牌經典芭蕾平底鞋的膠底款式，既時髦又適合台灣潮濕的氣候，完美融合實用與優雅。

ANDREAS KRONTHALER for VIVIENNE WESTWOOD 2026 春夏系列

「你相信輪迴嗎？」Andreas Kronthaler 說：「我能回想起兩段前世，第一次是個羅馬士兵，第二次則是法國王后。現在你知道了⋯⋯。」本季系列以凡爾賽的古典香氛為靈感。Andreas 與 Vivienne 共同熱愛那份舊時代的浪漫氣息，也因此誕生了品牌的新香氛 Boudoir，同時成為此系列的名稱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。