韓國藝術家金元根、鄭璥鏸參展 ART TAIPEI 2025 寶于藝術中心開啟跨國美學對話

由達永真善美文教基金會攜手寶于藝術中心聯合呈獻，雙方共同邀請韓國當代藝術家金元根（Kim Won Geun）與鄭璥鏸（Kyeong-hye Chung）來台於2025 ART TAIPEI台北國際藝術博覽會聯袂展出，以雕塑與繪畫之美，描繪人性與情感的詩篇。基金會以推動文化教育與美學交流為己任，此次再度以具體行動實踐「真、善、美」精神，透過藝術跨越語言與地域的藩籬，凝聚亞洲藝壇的共鳴與對話，讓藝術成為觸動人心的橋樑，照亮台北秋季的藝文星空。

建築為本社會責任 轉化為跨國藝術文化實踐

隸屬達永建設集團旗下達永真善美文教基金會致力於推動文化、教育與藝術交流，關懷社會，扎根美感教育，啟發社會真善美的力量。基金會長年支持與贊助跨國藝術交流，也是寶于藝術中心今年在ART TAIPEI藝博會跨國策展的關鍵推手，不僅是對藝術推廣的支持，更象徵企業文化責任的具體展現，以行動滋養城市美感，以藝術回饋社會人文。10月23日開展當天，達永建設董事長莊政儒與寶于主理人阮于恬雙雙親臨現場，與韓國藝術家鄭璥鏸及金元根經紀人成賢珠共同進行剪綵儀式，見證建築、人文與藝術共生的美好時刻。

達永真善美文教基金會攜手寶于藝術中心於藝博會隆重呈獻韓國藝術家鄭璥鏸與金元根聯合特展。

當代雕塑的藍調詩篇 金元根以幽默書寫人性柔軟

以「幽默中帶柔情、粗獷裡藏浪漫」著稱的韓國當代藝術家金元根，擅以獨特雕塑語法捕捉平凡男子的生命詩意。他筆下的「大叔」形象既滑稽又動人，例如圓潤的體態、緊紮的花襯衫、手中的冰淇淋與拳擊手套，交錯出現實與夢想、硬漢與童心的反差張力。他將韓國傳統「丹青」色彩融入雕塑語言，結合木雕與樹脂工法，讓立體造形迸發出繽紛卻內斂的生命節奏 。

韓國藝術家金元根雕塑作品。

金元根的作品在亞洲與歐美藝壇均掀起熱烈迴響，為美籍台裔作家Eddie Huang、美國夜生活巨擘David Grutman、加勒比音樂製作人Jillionaire及韓國時尚策展人金弘基等藏家所珍藏。他以誇張造型包裹真摯情感，在觀者會心一笑之際，亦喚起對「中年浪漫」的溫柔理解：那些在現實裡仍願意遞出花束與微笑的身影，成為當代藝術最具共鳴的象徵。

從

音樂到繪畫的靈魂轉譯 鄭璥鏸以自我旋律描繪純粹情感

與金元根的雕塑相映成趣，鄭璥鏸以畫筆取代琴鍵，讓色彩譜寫出內心的旋律。她擁有古典鋼琴教育背景，從詮釋他人樂章走向自我創作，透過極繁卻童趣的畫面結構，描繪自我接納與內在對話的旅程。

韓國藝術家鄭璥鏸與作品合影。

鄭璥鏸筆下角色色彩鮮明、情緒流動，宛如童話般華麗卻蘊含哲思。作品不僅於首爾、釜山、台北等地展出，更與韓國知名甜點品牌HWA KWA BANG合作推出限量甜點套組《SELF LOVE KIT》，結合視覺藝術與味覺體驗，展現她於藝術與品牌跨界間的靈活創意 。她的作品兼具哲理深度與商業潛能，成為年輕藏家競相關注的潮流指標。

本次展出不僅是一場藝術的饗宴，更是企業文化責任的具體實踐。達永真善美文教基金會以真誠推動藝術、以善意回饋社會、以美感啟發人心；寶于藝術中心則以創意策展連結亞洲藝術家與觀者心靈。兩者攜手於ART TAIPEI 2025共同譜出一場跨越疆界的美學樂章，讓藝術不止於畫布與雕塑，而成為照亮城市與人心的永恆之光。

寶于藝術中心 X ART TAIPEI 2025

台北國際藝術博覽會特展

藝術家：金元根、鄭璥鏸

公眾展期：

2025年10月24日（五）14:00-19:00

2025年10月25日至27日11:00-19:00

展位：B49 Bauyu Art Center

地點：台北世界貿易中心展演一館

地址：台北市信義區信義路五段5號