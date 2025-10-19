快訊

玉井果香、中埔風光、大埔樂章一場自南臺灣展開的旅行交響曲

曾文水庫風景區＠西拉雅國家風景區管理處
曾文水庫風景區＠西拉雅國家風景區管理處

玉井出發：水果之鄉的饗宴奏樂

臺南玉井，被譽為「芒果的故鄉」。每逢夏季，果園盛產、老街熱鬧，空氣中瀰漫著濃郁芒果香，令人垂涎三尺。玉井四面環山，地勢如盆，其得天獨厚的地理環境，加上充足日照與肥沃土壤，各式芒果品種色彩繽紛，猶如打翻的顏料盤，帶來視覺與嗅覺的雙重饗宴。漫步玉井老街，除了可品嚐當季果乾與冰品，亦有琳瑯滿目的特色伴手禮，如芒果乾、芒果布丁等，讓旅人將玉井的甜蜜滋味帶上歸途。老街人聲鼎沸，卻又保有小鎮的樸實與溫度，是玉井最迷人的魅力。

若行程充裕，不妨前往鄰近的楠西龜丹，龜丹一帶以溫泉聞名，享受被譽為「美人湯」的碳酸氫鹽溫泉。其中，鄰近源頭的「六二溫泉山房」被青山擁抱，園區廣闊，泉水純淨，讓人得以卸下旅途疲憊。此地不僅療癒身心，也為旅程增添一抹恬靜的節奏，與玉井的果香相映成趣。沿著山路自玉井北行，旅人將進入嘉義大埔，壯麗的曾文水庫映入眼簾，水光山色令人屏息。旅人還可以走進大埔老街，品嚐砂鍋魚頭料理的難忘滋味、體驗獨有的火龍果特色麵條，更能探訪小提琴村的感動與趣聞；從美食拉近距離，運用隱藏在其中的壯麗風光，編織動人的故事。

中埔啟程：文化與手作藝的交會

鈴蘭碗粿＠西拉雅國家風景區管理處
鈴蘭碗粿＠西拉雅國家風景區管理處

位於嘉義與臺南交界的中埔鄉，是通往阿里山與關子嶺的重要交通樞紐，亦是一處兼具自然風光與文化底蘊的旅遊熱點，值得駐足深遊的小鎮。

過去嘉義中埔的居民多將農地改種植檳榔樹為主，如今則化為藝術創作的養分。當地的「紅瓦貓工作室」便以創新手法，將過熟檳榔果實提取天然色素，發展出具有地方特色的「檳榔染」工藝，結合地方歷史、環境永續與藝術美感的技術，為中埔的文化創生增添新生命。

除了文化創意，舌尖上的中埔同樣令人驚艷。像是在地人氣名店「鈴蘭碗粿」，將傳統小吃轉化為創新精緻點心，深受國內外旅客喜愛，成為必吃的網美打卡美食。若想體驗另一種慢活氛圍，中埔山區的咖啡莊園絕對不能錯過，坐在木椅上，手握一杯香氣四溢的手沖咖啡，眼前是層疊山巒與綠意田園，仿若置身歐洲鄉間，愜意滿分。

隨著行程往東前進，田園景色漸轉為蒼翠山巒，旅人也逐步走進大埔的山水秘境。位於嘉義縣東南角的大埔鄉，擁有壯麗的曾文水庫與豐富的自然資源。當地和平村居民更以手工將漂流木化作小提琴，讓大埔成為台灣小提琴工藝的秘密據點。搭上遊艇，航行於湖上，兩岸峽谷相迎，偶有老鷹翱翔高空，若幸運，還能一睹牠們俯衝捕食的英姿。這場結合自然、生態與人文故事的旅行，在山與水之間緩緩展開，為旅人留下深刻動人的印記。

今年度的亮點：曾文水庫峽谷音樂會

嘉義大埔特色_漂流木小提琴＠西拉雅國家風景區管理處
嘉義大埔特色_漂流木小提琴＠西拉雅國家風景區管理處

走進嘉義大埔，不僅能感受壯麗的自然風光與淳厚的人文底蘊，今年11月15日與16日，更將迎來一場令人期待的音樂盛典──「曾文水庫峽谷音樂會」。音樂會場地將設於曾文水庫上的音樂平臺，四周群山環抱，彷彿大自然親手打造的絕美舞臺。

今年音樂會演出陣容堅強，匯聚知名大提琴家張正傑及氣勢磅礡的十鼓擊樂團，共同帶來跨界融合的音樂演出，融合地景意象的舞臺設計，當大提琴悠揚低吟、鼓聲激昂澎湃，旋律在飛鷹峽谷間飄盪回響，每一段樂音皆與山風水波共鳴，讓人彷彿置身藝術與自然交織的詩意對話中。

紅瓦貓植物染手作體驗過程＠西拉雅國家風景區管理處
紅瓦貓植物染手作體驗過程＠西拉雅國家風景區管理處

這不僅是一場音樂會，更是一場五感沉浸的旅程。活動現場同時結合在地特色市集與豐富互動──特色表演、滿額抽黃金、現場抽機車等驚喜接連登場，從農產美食到創意工藝，充分展現大埔的土地韻味與文化能量。

「曾文水庫峽谷音樂會」不只是聽見旋律，更是讓旅人透過音樂走進大自然的懷抱，感受山水間流動的靈魂與故事。在湖光山色之間，讓一場演出成為旅程的高潮，也為心中留下難以忘懷的風景與樂章。

玉井果香、中埔風光、大埔樂章一場自南臺灣展開的旅行交響曲

旅程從臺南玉井出發，亦可從嘉義中埔啟程，一路前行至有「山中提琴村」美譽的嘉義縣大埔鄉。沿途可漫遊玉井著名的芒果冰一條街、感受中埔的人文風光趣，最後抵達壯麗的曾文水庫，及全臺唯一的漂流木提琴村，在山水環抱間，樂音悠揚迴盪，「曾文水庫峽谷音樂會」將音樂藝術與自然景觀巧妙融合，為這段南臺灣旅程譜下最動人、最難忘的樂章。

