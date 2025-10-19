豐FOOD自助餐推出「美式嘉年華」肉食控準備暴動！身分證藏寶藏　對中3碼送「美式牛小排」加碼為「鏟子超人」補充能量款待龍蝦料理

最強主題、最多元的吃到飽自助餐廳──位於大直的《豐FOOD海陸百匯》，供應超過一百五十道的多樣性豐富料理，推出「美式嘉年華──肉力宇宙」主題季！嚴選高品質美國牛肉，精心打造五款特色必吃牛肉料理，更推出二十五道多元風味的餐點，帶領饕客感受美式餐桌魅力。同時，即日起至11/30期間，凡身分證號碼含有「5、2、7、6」任三碼的貴賓，即款待「美式嫩煎牛小排」乙份，讓無肉不歡的饕客們大快朵頤！此外也加碼為「鏟子超人」補充能量，來店用餐即可免費兌換龍蝦料理乙份。

美式煙燻牛胸肉©豐FOOD

豪邁奔放的美式精神

美式料理向來以「豪邁、熱情、分享」著稱，無論是炭火直烤的牛排、歡聚共享的肋排與炸物拼盤，都展現了大份量、風味濃郁的經典特色。料理精神強調自由與創意，多元融合，各地食材與調味，帶來豐富多變的口感與驚喜！本次《豐FOOD海陸百匯》與《美國肉類出口協會》共同推廣美式肉品文化與飲食體驗，美國牛肉以嫩度佳、風味獨特的穀物飼養牛肉著稱，產出安全又富有營養的高品質牛肉，深受台灣人喜愛！

美式豬肋排©豐FOOD

饕客首選「現切美式牛排」──精選美國莎朗，以低溫爐烤鎖住肉汁，現場由主廚手工切片，展現外層焦香、內裡柔嫩的層次口感；下午餐限定「美式煙燻牛胸肉」──源自美國德州的經典燒烤料理，19世紀移民將歐洲煙燻技術帶到南方，把結實的牛胸肉用低溫木柴煙燻十餘小時，耐心等待油脂融化、纖維軟化。外層焦黑香脆、內裡軟嫩多汁，風味醇厚迷人，是美式燒烤的靈魂象徵。

外酥內嫩的「美式豬肋排」，以特調醬汁慢火燒烤，鹹甜交織的煙燻香氣令人吮指回味；整隻入爐的「美式烤啤酒雞」，外皮烤至金黃酥脆，肉質鮮嫩多汁，伴隨淡雅麥香，每一口都散發迷人層次；源自於美國南方港口的「南方手抓海鮮」，以蝦、魷魚、貝類等新鮮海味加入特調香料、玉米與馬鈴薯一同滾煮拌炒，象徵熱鬧的群聚時光與自由奔放的美式風格，鮮美豐盛，邀請海鮮控、肉食控，盡情豪邁開吃！

多元文化融合的餐桌魅力

除了經典美式料理之外，《豐FOOD海陸百匯》也推出跨文化融合的料理，其中「現沖牛肉湯」選用結實且保有油脂的背肩部位，現場以滾燙高湯沖入生牛肉片，肉片由粉嫩轉為誘人熟香，瞬間鎖住鮮甜，隨個人喜好加入蔥花、薑絲，帶來豐富多層次口感；喜歡日料的朋友也別錯過「嫩香牛背肩壽司」，背肩牛肉經過炙燒處理，師傅即席捏製，與醋飯搭配成壽司，將美式牛肉結合日式手藝，入口香氣濃郁，展現跨文化的嘉年華驚喜。

50盎司戰斧牛©豐FOOD

融合義式奶香與法式精緻的奶油培根蝸牛麵，口感濃郁滑順、香氣馥郁；鐵板現煎的「墨西哥雞肉捲」，以嫩煎雞肉搭配墨西哥香料，捲入餅皮，酥香外皮中帶著辛香風味，每一口都充滿異國氣息；「慢燉手撕豬披薩」則結合美國與義大利經典，手撕豬(Pulled Pork) 是源自美國南方的煙燻料理，以豬肩肉低溫慢燻十餘小時，讓油脂與膠原蛋白緩緩融化，再以手撕開成絲，Pulled的意思即為將肉長時間燻烤燉煮，纖維鬆軟到以手就能輕鬆「拉」成絲，將其拌入微酸帶甜的醬汁，香氣濃郁、口感柔嫩，這道料理誕生於美國南方的家族聚會與慶典之中，是「慢火、分享與耐心」的象徵。

尾牙春酒聚餐 交流歡聚

《豐FOOD海陸百匯》即日起至11/30期間，凡身分證號碼含有「5、2、7、6」任三碼的貴賓，於平日午餐及晚餐時段用餐，即款待「美式嫩煎牛小排」乙份。同時也加碼為「鏟子超人」補充元氣與能量，10/30前來店用餐出示證明即可免費兌換「龍蝦料理」乙份。另外推出工商優惠，平日出示名片或工作證即享88折優惠，平日午晚餐滿20人，再加贈「50盎司戰斧牛」──主廚採用高溫爐火鎖汁，先將表面煎烤至焦香，再以爐烤方式讓厚實的肉質均勻熟成。

外層焦脆、內裡軟嫩多汁，完美展現美國牛油花與肉香的層次，重達50盎司的戰斧牛排豪邁上桌，帶骨部位完整保留，宛如戰斧般的視覺震撼，象徵美式餐桌的經典豪情，也讓尾牙、春酒餐桌自帶亮點！

現場更有超過一百五十道多國料理、高級食材、生魚片、烤鴨、泰式料理…等無限供應，搭配柏克金啤酒、金賓威士忌、紅白酒、多款飲品無限暢飲，還有哈根達斯冰淇淋、楊枝甘露、摩摩喳喳、現做車輪餅等多款甜點等您來享用，來豐FOOD海陸百匯大啖多國美食與多元風味！

豐FOOD海陸百匯

地址：台北市中山區植福路8號

電話：02-8502-0555

官方網站:https://ffood.tw/