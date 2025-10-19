Repetto CEO Charlotte首度來台！親自揭示品牌背後的法式節奏與靈魂

Repetto的魅力來自舞蹈，Charlotte 分享，「這是一種情感連結與真實表達。它不僅是時尚，更是一段關於動作、故事與靈魂的旅程。」在她眼中，Repetto 不只是鞋履品牌，更是法式生活態度的象徵，讓每一步都帶著節奏與光芒。當被問及如何定義「法式優雅」時，Charlotte 回答：「簡單、真誠與自信。不是炫耀，而是以細膩方式展現自我。」並以三個字總結品牌精神：「Grace（優雅）、Craftsmanship（工藝）、Timeless（永恆）」。

這正是Repetto在時代變遷中持續動人的關鍵。

秋冬系列：當色彩成為節奏

Repetto 2025 秋冬系列以「法式色彩學」為靈感，色彩與質感為語言，透過層次分明的色調與觸感展現季節張力，描繪出秋日深邃與冬日的代表色「Deep Wine」，構築出如畫般的秋冬氛圍。

系列中兩大焦點鞋款成為今季亮點

「Pointed Cendrillon 尖頭芭蕾平底鞋」以俐落尖頭結構重塑經典，展現當代女性的自信與優雅

「Tennis Silk」融合運動輪廓與絲緞光澤，輕盈中流露法式精緻，詮釋都會女性的隨性與柔軟

每一雙鞋皆採用品牌傳承超過70年的「Stitch and Return」縫製技法，以純熟工藝打造極致柔軟與貼合感，體現 Repetto 對舒適與美感的堅持。自1947年由芭蕾舞者之母 Rose Repetto 創立以來，Repetto始終以舞蹈的柔韌與節奏為靈感核心，將「優雅的動態」延伸至日常生活之中。從經典的 Cendrillon 芭蕾平底鞋到 Camille 與 Rose Babies，每一雙鞋都蘊藏著女性的自信與法式工藝的細膩。

品牌持續以精準的比例與無與倫比的舒適度，成就跨越世代的永恆魅力。法國經典鞋履品牌 Repetto 以其結合法式工藝與舞蹈精神的設計語言，長年詮釋「優雅的姿態」，逐步延伸至生活風格的完整美學，持續以柔韌的姿態，傳遞屬於法國的細膩與力量。

名人演繹：從巴黎到好萊塢的共同節奏

Repetto 長年受到國際名人青睞，包括 Hailey Bieber、Kaia Gerber 到 Olivia Rodrigo、Maude Apatow，Repetto的經典芭蕾平底鞋早已成為她們衣櫥裡的常駐角色。她們用行動證明，法式優雅不僅屬於伸展台，也能融入城市的每一個步伐。她們在紅毯與街頭間自由切換，印證 Repetto 兼具經典與現代感的特質，亦呼應品牌一貫的理念「優雅，是最真實的自由。」

關於Repetto

源自法國巴黎歌劇院旁的芭蕾舞鞋工坊，創辦人 Rose Repetto 女士為了想替芭蕾舞蹈家及編舞家的兒子 Roland Petit 製作一雙舒服的舞鞋，設計出獨特的“Stitch & Return” 反縫製鞋針法工藝，並在 1947 年，根據此工藝製作出了第一雙芭蕾舞鞋。

其芭蕾舞鞋和平底鞋均由我們在法國 Medard d‘Excideuil 工作室中的製鞋工匠用傳統工藝製作，其中最有名的就是曾在 1956 年替傳奇女星碧姬芭杜 Brigitte Bardot 打造一雙紅色的芭蕾舞平底鞋，讓 Repetto 聲名遠播。隨後許多好萊塢女星人腳一雙，以輕盈又好穿的鞋款聞名，自此就成了芭蕾舞鞋最佳的代名詞。

