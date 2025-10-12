ANDREAS KRONTHALER for VIVIENNE WESTWOOD 2026 春夏系列

Boudoir 象徵一個私密而寧靜的空間，遠離無止盡的干擾，能讓人最接近真實的自己，聆聽內心最深處的真相。

設計靈感起於對古老窗簾布料的研究，將其轉化為可穿戴的服裝。Andreas 選用義大利市集中常見的傳統布料，結合品牌經典印花，並重複利用工作室剩餘的布料，創造出既富詩意又貼近生活的作品。整體造型流露出一種輕鬆自然的氣息——經歲月淬鍊卻不陳舊，既優雅又真實，屬於穿著者本身。

現居米蘭的 Andreas，今年夏天在西西里島度過一段時光。他表示，此系列最想捕捉的正是「地中海的精神」：那份自由、溫暖與生活感。系列作品中可見蕾絲壓花皮革、抽屜中遺忘的刺繡布料與被重新喚醒的素材．一切都物盡其用，沒有任何浪費。

發表會選址於 法蘭西學院（L’Institut de France），這座歷史與文化底蘊深厚的場域為系列注入非凡意義。場景設計以插花藝術呈現，以向日葵與一把來自雪堡的雨傘構成詩意畫面，靈感來自品牌倫敦工作室露台上盛放的向日葵，每一次凝視都帶來微笑與希望。

在這個劇變的時代，Andreas 為本次大秀選擇了莫札特《木星交響曲》的終章作為音樂，「那是能以最充滿希望的方式，預見未來的聲音。」

關於BOUDOIR

Boudoir 為一經典之作，其靈感源自 Vivienne 所鍾愛的凡爾賽香水博物館（Versailles Osmothèque）中珍藏的古典香氛。

此香氛旨在喚醒並昇華感官魅力。承襲傳統精神，Boudoir 不僅是一抹芬芳，更是一種個性與親密的象徵，成為佩戴者最私密的自我表達。

香氣優雅且具張力，對比鮮明。配方以兼顧自然與創新的理念為核心，運用新世代的原料與萃取技術，締造出既經典又前衛的現代香氛語彙。

首批限量版本將於 10 月 4 日起，於 Vivienne Westwood 旗艦店獨家發售，地點包括倫敦、巴黎、米蘭、紐約及洛杉磯。

自 11 月起，香氛將於全球 Vivienne Westwood 精品店陸續上市，並預計於 2026 年於亞洲地區正式登場。

