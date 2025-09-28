約會聚餐新指標！台北「DOWA 道和」高級日式鐵板燒 五感體驗席捲味蕾

快訊

聯合新聞網／ Ciao潮旅

當你踏入DOWA 道和，用餐氛圍映入眼簾，現代日式侘寂風美學混合彩木與石材，燈光溫潤，全場僅 十多席座位，座位間距恰到好處，有獨立包廂，也有開放座位。環境靜謐而帶有儀式感，是約會、慶生、聚餐的精緻選擇。

「道」代表料理職人對火候、刀工與節奏的極致精準；「和」則象徵日本料理的和敬精神，體現人與人之間的誠與禮。 DOWA 道和以此精神為本，將每一道料理視為藝術。 從鐵板上瞬間綻放的火焰，到食材轉化時的細膩聲響，皆化作與饕客互動的多感官體驗。

夏之饗宴：13 道遞進的藝術餐點

呼應四季更迭，本季套餐以「夏」為題。

嚴選當令食材入饌，打造 13 道精緻餐點，自清爽開胃的冷前菜展開序幕，漸次走向主餐的厚實鮮美，最終以甜點優雅收尾。菜色層層遞進，如同夏季的明媚節奏，清新而飽滿。這不僅是一份套餐，更是一場隨季節律動而生的饗宴，在味覺與心靈之間流轉。

鐵板上的奢華：頂級和牛與稀有食材

DOWA 道和以A5等級和牛為核心，嚴選肋眼、老饕、菲力等多個部位，清楚標示來源。除了頂級和牛外，更網羅世界珍貴食材，如紐西蘭高地和羊，油花細緻、帶有草本香氣；西班牙伊比利豬，以橡果飼養，肉質醇厚多汁；現流活龍蝦、南非鮑魚，展現海鮮的天然鮮甜。

每一份食材都經過多重把關與低溫熟成，將最純粹的鮮美留在鐵板之上！菜單部分強調「旬味海鮮、頂級和牛、無菜單料理」的組合，依季節變換，讓饕客常有驚喜。

DOWA 道和日式鐵板燒

地址：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄2號

電話：02-2509-0939

營業時間：午餐 12:00–14:30、晚餐 17:30–21:30

24HR 線上訂位系統：https://lihi.cc/61MOG

• 平日午間限定：用餐即贈「海膽布里歐」一份。

• 全日酒類優惠：酒類享 9 折（啤酒、軟性飲料除外）。

