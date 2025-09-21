巷弄裡的驚喜發現 「台中鮨本道」20年的日料堅持、重新詮釋食物與生活的對話

在一中商圈的熙攘步調裡，日本料理「鮨本道」以一種悠閒的慢步調隱身在巷弄中，這裡沒有奢華的裝潢，卻用最簡約的懷舊職人風格，營造出一份難得的靜謐。走進店內，可見木質桌椅散發溫潤氣息，燈光明亮卻柔和，而牆面掛上的壽司畫作，則像是點睛般的文化符號，呼應著此處的料理主旨。坐在板前，看著師傅專注的神情與俐落的刀工，每一個細節都讓人心生期待，就彷彿置身東京小巷裡的隱密壽司店。

鮨本道台中｜職人精神打造的日本料理餐廳

鮨本道的理念很單純，卻也極具說服力──「親民價格，職人品質」。在人人追求平價速食的時代，這裡卻選擇用頂級食材與正統日料手法，把專業與誠意端上桌。主理人希望，顧客來到這裡不只是填飽肚子，而是能感受到一份像朋友親手料理的溫度。那種介於高級餐廳與居家廚房之間的氛圍，正是鮨本道獨有的味道。

主廚精神｜料理是一場對話，20年日料經驗的堅持

主廚的背景，更讓一道道上桌的料理顯得厚實而可靠。他擁有近二十年日本料理經驗，曾在多家無菜單料理餐廳歷練，將「現點現做」的靈活精神帶入固定菜單。對他而言，每一道料理都不是制式流程，而是與客人之間的專屬對話。刀工的俐落、火候的精準，乃至於調味的拿捏，都是一種不斷練習卻依舊保持真誠的日常。

從旬魚料理到各式魚、貝類刺身及壽司，鮨本道將「親民價格，職人品質」忠實呈現。©鮨本道

菜單推薦｜經典與季節並行的料理哲學

鮨本道的菜單設計，也延續了這份「真誠」，店家提供固定單點及季節限定的無菜單料理（約1200元／人）兩種選擇。經典料理保證了熟悉的安心感，而隨季節推陳出新的限定菜餚，則為每一次造訪帶來新鮮感。這樣的平衡，讓人即使是第二次、第三次光臨，依舊能在盤中找到驚喜。

每個手法、每道料理，都是主廚多年來的經驗呈現。©鮨本道

一段旅行式的餐桌體驗

在喧囂的一中商圈，鮨本道像一處靜謐的庇護所。簡約卻充滿細節的空間、堅持品質卻保有親民價格的料理理念、經驗豐富卻真摯不矯飾的主廚手藝，以及兼顧經典與創新的菜單設計，都讓這間餐廳成為都市人放慢腳步、重新感受食物與生活溫度的最佳場域。踏進其中，能享受到的不只是一頓日料，更是一段途中充滿故事與職人精神的味蕾旅行。

©鮨本道

©鮨本道

鮨本道

電話：0981-801832

地址：台中市北區育才南街2-2號

營業時間：週二至週日11:30~14:00、17:00~21:00（週一公休，特殊休假日請查看Google地圖）

店家資訊：https://linktr.ee/sushibendao?utm_source=linktree_profile_share<sid=65b44495-032c-451f-884d-9e60fe66f7d2