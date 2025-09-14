湖畔慢旅新風格 石門福華開啟全感官的度假篇章

五感沉浸｜從湖光到心靈的極致放鬆

高級雙人房©石門水庫福華渡假飯店

全館客房自近年改裝翻新後以文青簡約為主軸，大面積淺色原木將柔和湖水綠襯托，巧妙結合周遭的地貌色彩，交織出一片舒適又暖心的寢臥空間。所有房型設有獨立陽台，整片落地窗引入自然光源，推開便能迎接石門水庫的自然氣息，窗外蟲鳴與風聲成為最自然的伴奏，五感體驗在這片湖光山色間緩緩延展。

館內設施｜全齡旅客的專屬樂園

木質森林派對跑酷樂園©石門水庫福華渡假飯店

石門福華休閒館《趣．你的樂園》擁有豐富多元的休閒設施，從動態到靜態、童趣到慢活，為不同年齡層的旅人量身打造最自在的度假時光。每到熱門夏季，絕美風情戶外半露天游泳池沁涼開放，坐擁山湖景致，在碧藍水面與天光綠意間悠游。

今夏更重磅推出全新升級的兒童遊戲空間—「木質森林派對跑酷樂園」，以自然感木質系與活潑跑酷元素為主題，專為6至12歲孩童設計，打造出可以盡情奔跑、探索與挑戰的冒險小天地，是親子旅客最期待的體驗亮點！此外，飯店亦設有健身房、KTV歡唱包廂、桌撞球區與電玩區，滿足各式社交與休閒需求；無論是一場親友同樂的對戰時光，或是一段獨享沉靜的自我鍛鍊，都能在這裡找到屬於自己的節奏與樂趣。

HOVII Kitchen｜在地旬味 永續食旅

Hovii Kitchen©石門水庫福華渡假飯店

HOVII Kitchen結合中西式料理，匠心獨運研發多項美饌；用餐空間明亮寬敞，大片窗景遠眺綠意，兼具味蕾與視覺的饗宴。優先選用當季在地新鮮生產與有機食材，實踐低碳採購、減塑包裝等ESG理念，體現飯店榮獲「銀級環保標章旅館認證」的永續精神，讓到訪賓客享用的每一餐都是最具心意的好味道。

讓湖光日常成為旅人專屬記憶

行政家庭房©石門水庫福華渡假飯店

無論是家庭度假、情侶出遊，還是個人放鬆之旅，石門水庫福華渡假飯店將以豐富設施與多層次體驗，為旅人開啟一段遠離喧囂的慢旅時光。每一個湖畔晨光、午後微風與夜幕星語，都是旅宿中值得收藏的片刻。

石門水庫福華渡假飯店

電話：03-4112323

地址：桃園市龍潭區民富街176號

官方網站:https://www.howard-hotels.com.tw/zh_TW/HotelVacation/116