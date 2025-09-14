義大利與教廷如詩如畫、宛如一場流動的夢

水都威尼斯，貢多拉靜靜滑過歲月斑駁的建築，船夫輕唱著愛情的老歌，而彩色島 Burano用一整排繽紛的屋舍提醒你：生活，本該有點童話的濾鏡。

威尼斯彩色島 ©臺灣產物保險

威尼斯貢多拉船©臺灣產物保險

佛羅倫斯聖母百花大教堂©臺灣產物保險

站在佛羅倫斯的聖母百花大教堂前，那細緻的大理石外牆與紅色圓頂，是文藝復興的靈魂化身，一眼望進去，像是走進達文西與米開朗基羅的夢境。

五地漁村©臺灣產物保險 比薩斜塔©臺灣產物保險

往西是五地漁村，懸掛在峭壁上的彩屋與蔚藍海岸共譜出浪漫詩篇。而比薩斜塔則以一種彷彿醉過卻依然堅強的姿態，對世界說：不完美，也能成就經典。

白露里治奧（天空之城）©臺灣產物保險 梵蒂岡聖彼得大教堂©臺灣產物保險

在白露里治奧，你會發現遺世而獨立的孤傲美、在聖彼得大教堂與羅馬競技場的光影下，你能聽見帝國餘音與信仰低吟。

羅馬競技場©臺灣產物保險

義大利與教廷，是感官的饗宴，更是靈魂的再造。義大利之旅雖充滿詩意，但也無法忽視旅途中的身體不適或意外風險。臺灣產物保險建議您，行前準備除了機票、住宿外，旅遊保險也是不能忽略的一環！

1、旅平險＋不便險：讓旅途無後顧之憂

旅行途中您會擔心的事項，都可以透過臺灣產物保險的一站式旅遊保障幫助您解決。例如意外傷害、海外突發疾病醫療、班機延誤、旅程更改、行李損失、旅遊責任險等項目，讓您的每趟旅行都更有保障，不用擔心額外支出影響旅程與心情。

2、醫師線上諮詢：安心CARE 24小時守護您的健康

透過安心CARE 線上醫療諮詢服務，即使身處海外而不幸發生意外時，您仍能透過視訊即時與台灣急診科醫師連線，24小時全天候守護您的健康，讓您在異國也能像有專屬醫師隨行般安心。

