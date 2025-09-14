義大利與教廷如詩如畫、宛如一場流動的夢
水都威尼斯，貢多拉靜靜滑過歲月斑駁的建築，船夫輕唱著愛情的老歌，而彩色島 Burano用一整排繽紛的屋舍提醒你：生活，本該有點童話的濾鏡。
保險試算:https://ec.tfmi.com.tw/TravelGrp/TravelGrp01.aspx?&utm_source=Ciao&utm_campaign=travel&utm_medium=Button_Travel
推薦閱讀：https://ciaotw.com/2025/06/06/%e9%ab%98%e7%90%83%e6%97%85%e9%81%8a-%e6%b1%b6%e8%90%8a%e5%af%8c%e7%9b%9f%e7%9b%83-brunei-fumon-golf-2025/
站在佛羅倫斯的聖母百花大教堂前，那細緻的大理石外牆與紅色圓頂，是文藝復興的靈魂化身，一眼望進去，像是走進達文西與米開朗基羅的夢境。
往西是五地漁村，懸掛在峭壁上的彩屋與蔚藍海岸共譜出浪漫詩篇。而比薩斜塔則以一種彷彿醉過卻依然堅強的姿態，對世界說：不完美，也能成就經典。
在白露里治奧，你會發現遺世而獨立的孤傲美、在聖彼得大教堂與羅馬競技場的光影下，你能聽見帝國餘音與信仰低吟。
義大利與教廷，是感官的饗宴，更是靈魂的再造。義大利之旅雖充滿詩意，但也無法忽視旅途中的身體不適或意外風險。臺灣產物保險建議您，行前準備除了機票、住宿外，旅遊保險也是不能忽略的一環！
1、旅平險＋不便險：讓旅途無後顧之憂
旅行途中您會擔心的事項，都可以透過臺灣產物保險的一站式旅遊保障幫助您解決。例如意外傷害、海外突發疾病醫療、班機延誤、旅程更改、行李損失、旅遊責任險等項目，讓您的每趟旅行都更有保障，不用擔心額外支出影響旅程與心情。
2、醫師線上諮詢：安心CARE 24小時守護您的健康
透過安心CARE 線上醫療諮詢服務，即使身處海外而不幸發生意外時，您仍能透過視訊即時與台灣急診科醫師連線，24小時全天候守護您的健康，讓您在異國也能像有專屬醫師隨行般安心。
旅平險保費試算：https://ec.tfmi.com.tw/TravelGrp/TravelGrp01.aspx?&utm_source=Ciao&utm_campaign=travel&utm_medium=Button_Travel
安心care活動詳情：https://ec.tfmi.com.tw/Activity/Travel_icare/Index.aspx?&utm_source=Qrcode&utm_campaign=travel&utm_medium=Button_IC%20Care_Travel
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言