2025嘉義市購物節開跑！來嘉住宿四重抽 消費500抽汽車 吃喝玩樂抽大獎

聯合新聞網／ Ciao潮旅

活動期間，只要到稅籍登記於嘉義市之店家消費、登錄發票，就能累積抽獎積分（1 元=1 分），滿 500 元即可獲得1次抽獎機會，最多可領取200組抽獎序號。為推廣永續生活，嘉義市也全面數位化升級「嘉遊金」電子票券，整合進購物節LINE@官方帳號，登錄更方便、不用怕遺失。

消費500抽汽車，吃喝玩樂抽大獎。 ©嘉義購物節

今年另一大亮點是鎖定外地旅人推出的「來嘉住宿四重抽」。入住嘉義市特約旅宿，即贈 600 元嘉遊金抵用券，還能參加四重抽獎：包括入住「即時抽」、發票「週週抽」、旅宿「專屬抽」，以及使用電子支付（LINE Pay、台灣 Pay、Carrefour Pay、全支付）可再享「第四重專屬抽」，不只入住有好康，還能讓旅程充滿新鮮感與驚喜感。

©嘉義購物節

嘉義市購物節已成為嘉義年度城市代表作，2024年創下8.3 億元發票登錄總額，2025年更是開跑僅一個月即突破2億元大關，後勢看漲！市區街道上大小店家也主動參與活動，推出更多優惠，顯示嘉義市不僅是時下旅遊熱點，更是充滿消費活力、經濟蓬勃發展的城市。今年還首次推出【嘉義市購物節．短影音競賽】，邀請全民拍片開箱嘉義市！從街邊小吃、旅宿空間、文青店鋪到觀光秘境，只要拍攝30～60 秒直式短影音，呈現你眼中的嘉義市魅力，即有機會獲獎，獎金總額6萬元！投稿不限風格、不限件數，即日起至 9 月 15 日開放影片上傳。

來嘉住宿四重抽 ©嘉義購物節

這個夏天，來嘉義市旅遊，不只可以來一趟Chill的放鬆之旅，更有機會可以把電動機車、百萬汽車、百萬現金帶回家。快入住嘉義市特色旅宿、暢遊風格店家並登錄消費發票，再用電子支付解鎖專屬抽獎機會，一起玩、一起抽、一起愛上嘉義市！

登錄發票抽大獎©嘉義購物節

嘉義市購物節

更多活動詳情與報名辦法，請上「嘉義市購物節」Facebook 粉絲專頁查詢

LINE：@wubuywubobi

短影音競賽：https://forms.gle/vVM74G8jdXzCz4hz9

Ciao潮旅

追蹤

