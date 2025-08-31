快訊

Cath Kidston 攜手 MOOMIN 打造夢幻聯名系列復古印花遇上療癒姆明 姆明人偶見面會全台巡迴九月登場

聯合新聞網／ Ciao潮旅

1930 年代末的艱難時期，為了帶來安慰與希望，Tove Jansson 創造了姆明家族——透過精美插畫的故事，提供人們逃離現實的避風港，打造了一個充滿包容與歸屬感的世界——那就是恬靜和平的姆明谷。以愛、友誼與社群為核心主題，姆明的世界如此溫暖人心，深植於我們的情感之中。Cath Kidston的印花設計師以此為靈感，創作出一系列限量版印花，向 Tove以及她為數百萬人跨世代帶來的沉浸式、充滿喜悅的夢幻世界致敬。

Cath Kidston©
Cath Kidston©

在充滿詩意的花卉、俏皮卻精緻的小碎花與奇幻冒險的夢境之間，將 Jansson筆下的經典角色，與Cath Kidston標誌性的印花檔案完美融合。本系列將這些充滿活力、細節豐富的角色世界，真誠呈現並禮讚姆明媽媽的生活哲學：「生活就是非常迷人的。」

MOOMIN VALLEY 印花©
MOOMIN VALLEY 印花©

以層層起伏的山丘為主要景色，點綴著 Cath Kidston經典碎花和手繪條紋，是對姆明媽媽與姆明在尋找新家以及失蹤的姆明爸爸冒險旅程的致敬。Tove以愛與歸屬感來敘述故事，印花中也有許多姆明角色共同譜出這段溫柔又奇幻的旅程。

Moomin Valley 迷你東西托特包 $ 3,980©
Moomin Valley 迷你東西托特包 $ 3,980©

MOOMIN BUNCHES印花©
MOOMIN BUNCHES印花©

這款珊瑚粉色調印花以可兒和姆明媽媽穿梭在 Cath Kidston 手繪的花束和樹林之間為特色。

Moomin Bunches 防潑水萬用中手提袋 $ 1,780©
Moomin Bunches 防潑水萬用中手提袋 $ 1,780©

MOOMINMAMMA STRIPE 印花©
MOOMINMAMMA STRIPE 印花©

經典的 Cath Kidston 紅和粉色條紋，搭配蔓延的花卉。藤蔓間垂掛著姆明媽媽的魔法手提包和蝴蝶結。

Moomin Mamma 伸縮識別證件套票卡夾 $ 1,280
Moomin Mamma 伸縮識別證件套票卡夾 $ 1,280

MOOMINMAMMA印花©
MOOMINMAMMA印花©

姆明媽媽在姆明家族中是溫柔又會照顧人的角色。她熱愛大自然，細心打理花園就像她細心照顧家人一樣。我們手繪了被雪層覆蓋的玫瑰花，將 Tove 筆下美麗的她環繞著。玫瑰花中的條紋呼應了她標誌性的圍裙設計，而在最完美的時機，還能看見她親手為玫瑰塗上色彩。

MoominMamma中號加厚托特包 $2,680©
MoominMamma中號加厚托特包 $2,680©

Little My 是一個調皮的角色，穿梭在美麗的 Cath Kidston 經典碎花圖案中，裝飾著 Tove 溫暖的愛心插畫。

Little My Ditsy 隨身鏡吊飾 $950©
Little My Ditsy 隨身鏡吊飾 $950©

Little My Ditsy 三摺短夾 NT$2,280©
Little My Ditsy 三摺短夾 NT$2,280©

Little My Ditsy 兒童後背包 $ 2,680©
Little My Ditsy 兒童後背包 $ 2,680©

為迎接聯名上市，Cath Kidston 也特別規劃「姆明人偶見面會」活動，將於九月起巡迴全台門市登場。粉絲們不僅能近距離與可愛的姆明人偶合影留念，當日還有限定好禮。誠摯邀請所有喜愛 Cath Kidston 與 MOOMIN 的朋友，一同走進英倫花卉與北歐童話交織的夢幻世界！

Cath Kidston©
Cath Kidston©

詳細活動之時間、參加方式，請關注Cath Kidston (TW) 粉絲團置頂公告。

店櫃資訊

北部

台北遠東SOGO忠孝館 B1

新光三越 台北站前店 3F

新光三越 南西一館 B1

LaLaport 南港店 2F

Mitsui Outlet Park 林口三井 1F

中部

台中麗寶Outlet Mall 1F

南部

台南南紡購物中心 2F

高雄漢神巨蛋購物廣場 4F

官方網站:https://www.cathkidston.tw/

LINE:https://page.line.me/sqf9744o?oat_content=url&openQrModal=true

FB:https://www.facebook.com/CathKidstonTaiwan/

IG:https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/cathkidston/&source=omni_redirect

Ciao潮旅

追蹤

