台中酒吧推薦｜安慰劑台中 創意調酒×東方美學 打造慢飲交流空間

西屯特色酒吧 × 安慰劑的故事與空間設計

安慰劑店內風格融合復古與東方美學，讓人一坐下來就放鬆。©安慰劑台中
安慰劑「Placebo」一詞，源自拉丁文「我將安慰」，也是心理學上的「安慰劑效應」——即使沒有藥效，但因為相信，症狀得以緩解。老闆 Darren、 Anarchy 將這份理念化為酒吧的靈魂：酒精或許不能解決問題，卻能在片刻之間安撫人心。

安慰劑在台北與台中各有一間分店，台中酒單的靈感特別注入更多來自生活的情感與記憶，每個名字都像一段等待被聽見的故事，例如「二十年頭的酸鹹滋味」「你知道的 這不是愛情」「妳他我 黃色加藍色 綠色是我的專屬顏色」。其中這杯 「一整杯的庸人自擾 喝下每口都不甘心」令人印象深刻，靈感源自歌曲《The Crane的拉麵公子》——「時間太久怎麼忘掉，一整晚的庸人自擾」。高粱的剛烈，是不願戳破的自尊；芒果、鳳梨與百香果的酸甜，是假裝釋懷的溫柔；一點旨味與柑橘苦精的苦澀，則像記憶裡殘留的對話，有些黏人卻不願說破。表面漂浮的辣油，看似觸手可及，卻始終隔著一層距離。就像一段放不下的關係，在眼前繞圈，卻不知該如何散場。

店內的空間設計上，安慰劑台中跳脫工業風的主流，融合復古與東方美學：青花瓷器、紙傘、紅燈籠與古人壁畫，宛如踏入古代客棧。溫暖的燈光與木質調家具，讓人一坐下就放鬆下來。這裡既有吧檯的即興交流，也有適合長聊的餐桌座位，既能獨飲，也能熱鬧相聚。

台中創意調酒推薦 —— 每杯都有故事的風味驚喜

安慰劑的調酒師為客人調製有故事的調酒，同時也療癒了自己。©安慰劑台中
安慰劑的魅力，在於它的調酒不只好喝，還有靈魂。酒單名稱幽默又充滿故事性，讓人光看名字就會心一笑，例如「我可以送妳回家嗎」（桑葚、洛神與莓果的酸甜）、或是「吃可愛溫柔長大」（高粱與青茶的奔放結合）。

安慰劑的創意調酒除了擁有情感記憶之外，更融合了許多令人意想不到的食材，例如「只剩下我沒人泡」，以爆米花的鹹甜概念作為基礎，加入葡萄柚與綠茶，再以紅豆、醬油堆疊香氣的層次，最後使用蛋白使口感更加綿密。除此之外，這裡還會依照客人口味特調，讓每一次來訪都能喝到專屬的驚喜。

與多數台中酒吧的「快節奏」不同，安慰劑主打「慢飲」文化。許多客人會從晚餐後一路坐到深夜，與調酒師聊著生活，邊品酒邊交換故事，真正享受酒吧最迷人的交流時光。

台中療癒系酒吧 —— 不只是調酒 更是陪伴

安慰劑「一整杯的庸人自擾 喝下每口都不甘心」©安慰劑台中
安慰劑的存在，就像名字一樣，為人提供心靈上的安慰。這裡的每一杯酒，不只是味覺的體驗，更是一種情感連結——或許是對家鄉的想念、對過去的回憶，或是對當下的慰藉。

Darren與 Anarchy希望客人在安慰劑能「暫時忘記現實的煩惱」，而事實上，這份療癒也回饋給了調酒師們。每一次為客人調製專屬的酒，不只是工作，更是一種彼此陪伴的過程。

如果你正在搜尋 台中酒吧 或想找一間有溫度、有故事的夜晚去處，安慰劑台中會是值得一試的選擇。這裡不賣解答，卻能讓你帶著笑容離開；不販賣喧囂，卻能讓你記得那杯酒的味道。

「妳他我 黃色加藍色 綠色是我的專屬顏色」©安慰劑台中
安慰劑台中 Placebo Taichung

地址：台中市西屯區文心路三段91-9號

FB：https://m.facebook.com/PlaceboTaichung/

IG：https://www.instagram.com/placebo.taichung?igsh=NTFpMWl2b25lamlh

