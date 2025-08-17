BISIN DEI攜手味全龍 週末主題日快閃登場三大亮點點燃球場時尚應援熱潮

快訊

聯合新聞網／ Ciao潮旅

活動亮點一次看

1. BIS x 味全龍 聯名限量週邊

味全龍聯名商品【TriBIS三角手機座】、【王牌投手球衣鏡布】，以及熱銷款聯名墨鏡款。

2. 球場人格 MBTI 測驗

現場參與 MBTI 測驗，即可領取快閃攤位限時優惠券$300 。

3. 啦啦隊近距離互動(8/15限定)

現場消費滿額即有機會與味全龍啦啦隊互動拍照限量20位。

4. 臉型配鏡小教室

BIS IN DEI專業團隊現場為球迷挑選最適合的眼鏡與墨鏡款式，解析臉型與輪廓搭配技巧，讓粉絲在球場也能展現完美造型。

品牌理念

BIS IN DEI 主張「風格即態度」，相信每一副眼鏡與墨鏡都是個人特色的延伸。不僅是日常配件，更是造型的靈魂與態度的展現。此次與味全龍的合作，希望讓更多球迷在享受比賽的同時，也能感受到專屬於自己的時尚魅力。

活動資訊

時間｜2025/08/15(五) – 2025/08/17(日)

地點｜味全龍主題日球場 BIS IN DEI 三壘側快閃攤位

【BIS IN DEI 品牌介紹】

BIS IN DEI創立於2007年，是台灣快速配鏡的始祖，靈感來自拉丁文「一日兩次」的意思，結合了服用維他命一日兩次的概念。替大家補充時尚造型的維他命，不論是修飾臉型、變換造型，都能讓每個人增添其自信感。BIS IN DEI讓眼鏡不只是眼鏡，而是每日隨服裝搭配的時尚必備配件；在設計上，融合大眾流行趨勢與小眾市場的獨特性，隨時擁有最新最多的流行款式，並藉由最快速最優質的專業服務，帶給消費者不一樣的消費體驗；make you look good，一種美好生活的提倡，就是BIS IN DEI 要帶給消費者的最終態度。

官方網站：www.bisindei-shop.com

FB：www.facebook.com/bisindei.tw

IG：www.instagram.com/bisindei_official

Ciao潮旅

追蹤

