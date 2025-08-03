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高雄「蘼樂餐酒」漢神百貨必訪餐酒館！Chef Pan創意料理與深夜美食新地標

聯合新聞網／ Ciao潮旅

Chef Pan 主廚：料理與酒的風土美學

蘼樂餐酒主打多元且充滿巧思的創意料理，菜色橫跨歐陸經典與台灣風味，展現出令人驚艷的文化交融。主廚潘鏡吉（Chef Pan），擅長運用西式技法演繹在地食材，他始終堅持「料理與酒講究風土」的理念，從選材到烹調、從擺盤到搭酒，無一不講究。他相信，一道真正打動人心的料理，必須能與酒共舞，彼此襯托、層層堆疊，帶來味覺與感官的雙重享受。

©蘼樂餐酒
©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒菜單推薦：黑金手工刈包

蘼樂餐酒的菜單設計也處處藏有巧思與驚喜。例如超人氣料理「黑金手工刈包」，是主廚對台式經典小吃的現代詮釋。這道料理以天然竹炭製成深邃黑色的刈包外皮，包裹經過自製乾醃香料醃漬並以低溫慢烤的手撕豬肉，搭配醃漬洋蔥、起司與新鮮生菜，再點綴一抹奢華的日本金星粉，讓這道看似平凡的街頭小吃搖身一變，成為風味與美感兼具的時尚代表作。

黑金手工刈包©蘼樂餐酒
黑金手工刈包©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒菜單推薦：酥炸軟殼龍蝦

金黃酥脆的龍蝦外殼包裹著細嫩多汁的蝦肉，蝦膏濃郁潤口，從口感到香氣皆層層遞進，帶您一次飽嚐龍蝦的豐富層次與極致風味。

酥炸軟殼龍蝦．番紅花燉飯©蘼樂餐酒
酥炸軟殼龍蝦．番紅花燉飯©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒菜單推薦：炭烤魷魚 阿根廷青醬

嚴選新鮮魷魚，以炭烤的手法釋放出海洋鮮香。Chef pan搭配自製阿根廷青醬（Chimichurri）融合微酸清香與草本尾韻，恰如其分地襯托出魷魚的鮮甜與炙香，是一道帶有地中海氣息的輕盈料理。

炭烤魷魚.阿根廷青醬©蘼樂餐酒
炭烤魷魚.阿根廷青醬©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒菜單推薦：日本仙台生蠔

冰沙使用1664白啤酒、柑橘汁製作，享受細膩的生蠔口感以及爽口的柑橘啤酒冰沙、與醋漬蕃茄的酸甜滋味。

日本仙台生蠔©蘼樂餐酒
日本仙台生蠔©蘼樂餐酒

除了料理與酒的精緻演出，蘼樂的空間氛圍也令人流連忘返。店內裝潢融合現代感與藝術氣息，輕柔的光線、沉穩的色調，營造出一種自在又具質感的用餐體驗。不論是情侶約會、朋友聚餐，還是一個人下班後想好好放鬆，蘼樂都能給予剛剛好的陪伴。

高雄深夜餐酒館推薦：營業至凌晨的微醺夜晚

在這個越夜越美麗的城市角落，蘼樂餐酒用料理說故事、用酒傳情，邀你一同探索屬於高雄的夜晚滋味。如果你正在尋找一間能吃得滿足、喝得愉快、聊得盡興的地方，蘼樂餐酒，就是你不可錯過的美味座標。

©蘼樂餐酒
©蘼樂餐酒

蘼樂餐酒Lee’s Garden Wine Bar

地址：高雄市前金區成功一路266-1號B3F/漢神本館

網址：www.facebook.com/LeesGarden

營業時間：11:30–14:00, 17:30–00:00

電話：07 557 6188

警語：禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障。

Ciao潮旅

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