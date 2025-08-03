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阿仁牛軋餅 Rren Nougat 經典創新 重新定義牛軋的味覺高度

聯合新聞網／ Ciao潮旅

©阿仁牛軋餅
©阿仁牛軋餅

來自桃園的阿仁牛軋餅（Rren Nougat），融合創意與在地食材，專注研發牛軋相關產品的品牌，創辦人「邱述仁」雖非科班出身，卻在實作中磨練技藝，秉持對食材的嚴格把關，並選用台灣在地優質原料，開創出屬於自己風格的牛軋甜點之路。

每日手作 鮮度就是最大誠意

美國進口蔓越莓酸甜不膩口©阿仁牛軋餅
美國進口蔓越莓酸甜不膩口©阿仁牛軋餅

阿仁牛軋餅主打系列產品：「牛軋餅」與「雪Q餅」、「牛軋糖」，延伸推出多款人氣口味與季節限定品項，並不斷推陳出新，例如去年底上市的「花生牛軋糖」，讓喜愛牛軋類點心的顧客有更多樣的選擇。

「每日手工現做，自產自銷」是品牌堅守的核心價值，每一塊牛軋餅、雪Q餅、牛軋糖都是由團隊師傅親手製作，從拌料到包裝，過程不假他人之手，目的是確保每一塊點心的新鮮與品質。

精緻送禮之選 ── 皇家緞帶禮盒

皇家緞帶禮盒，經典綜合口味一次滿足，典雅高貴©阿仁牛軋餅
皇家緞帶禮盒，經典綜合口味一次滿足，典雅高貴©阿仁牛軋餅

除了單包裝，阿仁牛軋餅全新推出皇家緞帶禮盒，口味依照季節有所變更，包裝設計高貴典雅，內含多種口味，是送給感謝之人、各大年節或是企業贈禮的理想選擇，都能展現誠意與質感。

經典延續 ── 花生牛軋糖

加入雙倍花生，比市面上的牛軋糖更香濃©阿仁牛軋餅
加入雙倍花生，比市面上的牛軋糖更香濃©阿仁牛軋餅

去年底新上市的「花生牛軋糖」，嚴選顆顆飽滿的雲林花生，添加高品質紐西蘭乳源安佳奶粉，軟Ｑ不黏牙是長輩與小孩都喜愛的點心，無論單吃當零嘴解解饞或搭配茶飲，都是不錯的選擇。阿仁老闆還分享說，此系列上市後快速引發話題，尤其在家庭客群中大受好評，不少回購者表示「阿公吃了說不黏牙」、「孩子也能安心吃」，瞬間成為節慶與贈禮的熱門選擇。

從一塊餅乾開始，阿仁牛軋餅的手作與用心，贏得顧客的喜愛與信賴，不只是點心，更是一種幸福的傳遞。在未來，阿仁將持續開發更多融合在地食材與各面向的產品，讓更多人品嚐到屬於台灣味的溫柔堅持。

阿仁牛軋餅

LINE：@rren

電話：（03）252-1224

FB：阿仁牛軋餅 Rren Nougat

IG：rren_nougat

官方網站：https://www.rren.tw/?utm_medium=ciao-magazine-2025-07-08-0617-qr

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