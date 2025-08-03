30老師 一直被外界賦予展場教母稱號。今年接任 台北市環球扶輪社 第五屆社長。

言語即溫度 簽書會實踐溝通智慧賴佩霞揭露「情緒能量表」分級心法，直擊溝通核心：「真正的對話不是壓制黑猩猩（情緒本能），而是學會管理牠」，精闡大腦中「三位決策者」—電腦（自動反應）、黑猩猩（情感衝動）、人類（理性思考）的協作法則。現場實作演練氣氛熱烈。錢社長感性總結：「這套溝通系統，是我們送給下一代最珍貴的禮物！」

從對話到行動 萬聖嘉年華打造永續關懷網延續溝通智慧，由環球社主辦的國際扶輪3522地區大型公益計畫「扶輪大手牽小手・慈善萬聖節嘉年華」已正式啟動！10月25日（六）於昌隆198公園，我們將攜手指導單位台北市社會局與昌隆里王志剛里長，整合公部門與社區資源，為百組弱勢家庭創造專屬的「平等對話 × 歡笑共享」親子體驗。企業暖實力集結！首波13單位響應（陸續招募中）靚格國際、荖子鍋、滋立集團、銘記越南美食、JPM、大漢傢俱、巨佳食品、奧斯汀草吸管、BoKa甜點店、二和珍、椰兄料理、原長企業、陶文國際、牙醫鄭俊國⋯熱情支持！誠徵更多企業夥伴加入共善行列，讓善業雪球滾動茁壯！

邀您變裝同樂 創造溫暖記憶歡迎所有扶輪人、各界好友10月25日扮裝響應！戴上創意面具、披上魔法斗篷，與孩子們共享搗蛋歡笑。讓我們以行動證明：好好說話的終極實踐，是讓整個社會聽見愛的聲音！

環球社長期深耕多項特色服務，持續推動獨特服務計畫，展現多元關懷面向：

生命永續・大德曰生： 持續支持「臺北榮民總醫院器官捐贈感恩會」，並實際投入急診室修繕服務計畫，向無私奉獻的器捐者與家屬致上最高敬意。溫暖廚房・愛心接力： 由服務計畫委員會主委Vivia蔡蕙玲（瑞康屋創辦人）帶領，每月固定派員至「麥當勞叔叔之家」協助烹飪餐點並提供捐助，為遠地就醫病童家庭補充營養與心力。藝術紮根・培育新銳： 年度特邀藝術評論家陸潔民、國際級畫家蘇憲法等名師導覽藝術博覽會，並贊助藝術學系碩士生，為台灣藝壇注入新血。美學涵養・例會精神： 每月兩次例會特邀藝術文化領域專家主講，深化社友生活美學，實踐「品味生活·美麗人生」的社團宗旨。社會服務・全面深耕：除固定服務外，積極參與地區淨灘、捐血、反毒等活動，實踐扶輪「超我服務」精神。

此外又延續贊助新世代的年輕人得以跨國展現能力、輕快圓夢的計畫。錢珊綾說：「這是扶輪社規劃中最好的一個企案，我們希望能幫助15歲到18歲的孩子，透過交換方式到其他國家的扶輪家庭寄宿就讀1年，目前已經有日本、法國、巴西跟瑞士的交換經驗了。當然我們這邊也會接待其他國家的扶輪家庭的孩子來台灣就讀，這企畫的宗旨是提早讓孩子接觸世界，幫助他們打開眼界視野更有宏觀。」

相信在錢珊綾社長的帶領下，台北環球扶輪社將秉持「團結行善」精神，串連藝術與服務，持續為台北社會創造「品味生活，美麗人生」。

台北環球扶輪社活動花絮

https://youtube.com/@global_taipei?si=phpLju-E51stOkB4

25-26 年度 3522地區總監 DG Capital林政邦（中）親臨首敲例會，與第七、八、九分區社長共同支持錢珊綾社長（右七）。