最強週末8/9、8/10即將登場！爸氣生活節熱力登場 啦啦隊清涼水戰High翻天！
不只活動滿檔，還有不能錯過的放電聖地義大世界123廣場，即日起週末限定「義起玩水趣」大型氣墊水樂園，有滑水道、水池、衝刺區，讓小朋友盡情奔跑玩水，爸媽也能輕鬆購物；而且整個暑假Ｃ區LB樓Boardriders其中的ROXY比基尼、Quiksilver男生襯衫、JOHN HENRY短T短褲POLO衫、JOTT棒球帽、Dickies短T，通通千元有找，真正實現「全家放電、爸媽放鬆」的雙贏週末！
義大遊樂世界則打造清涼水戰現場，更加碼一日快閃8/9(六)限定登場「跳！濕！水轟趴」！台鋼雄鷹啦啦隊筱雯、ET、毛毛、芃芃驚喜現身，與大小朋友近距離擊掌互動，無論是打水戰還是打卡拍照，都讓你今夏回憶值破表！
這個夏天，不論是想找尋假期靈感，還是想留下與孩子的珍貴回憶，「爸氣生活節」絕對讓你感受到滿滿誠意與驚喜。8/9、8/10兩天限定，義大世界邀請全家出動，一起用水花、陽光與笑聲，「玩出義夏天」！歡迎所有家庭、大小朋友一起來參加這場屬於親子的歡樂盛會！
義大遊樂世界官網:https://www.edaworld.com.tw/
義大世界購物廣場官網:https://www.edamall.com.tw/
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